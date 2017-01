Mission Bon Accueil annonce la nomination d'un nouveau président-directeur général

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 9 jan. 2017) - Le président du conseil d'administration de Mission Bon Accueil, M. Ralph Loewen, est heureux d'annoncer la nomination de M. Samuel Watts à titre de président-directeur général de l'organisme. M. Watts, qui entre en poste dès maintenant, rejoint la Mission après une carrière de trente ans dans le secteur privé. Plus récemment, il était consultant pour de grandes sociétés ainsi que pour le gouvernement et pour des organismes à but non lucratif afin d'aider leurs équipes à optimiser leurs performances et accroître leur efficacité. Il rejoint une organisation qui est en excellente situation financière et qui a connu une croissance extraordinaire au cours de la dernière décennie.

M. Watts remplace le directeur général sortant, M. Cyril Morgan. « Depuis trois mois, nous avons collaboré pour assurer une transition sans heurts et ce fût un plaisir de connaître M. Watts, a déclaré M. Morgan. Je suis persuadé que la Mission sera entre bonnes mains sous sa gouverne, car il saura mener l'organisation avec intégrité et excellence. »

M. Watts a la passion d'apprendre et d'aider les gens à se développer et à grandir. Au fil des ans, son travail l'a amené à des endroits aussi divers que l'Afrique du Sud et les Émirats arabes unis. Il a écrit de nombreux articles portant sur le leadership, l'efficacité organisationnelle, l'excellence du service et sur la façon de mettre en œuvre des stratégies dans les organisations. Son expertise devrait être un excellent ajout à l'équipe grandissante de Mission Bon Accueil alors que l'organisation s'apprête à célébrer ses 125 ans à soutenir les Montréalais les plus démunis.

« Bien que les besoins de nos clients aient changé au fil des ans, il existe un lien commun qui les unit, explique Samuel Watts. Qu'ils soient sans abri, affamés ou en difficulté, tous nos clients se sentent exclus d'une certaine façon. Mission Bon Accueil les aide à passer de l'exclusion à l'inclusion en fournissant une variété de solutions qui répondent aux besoins uniques de chaque individu. »

Fondée comme refuge d'urgence pour les sans-abri, l'offre de services de Mission Bon Accueil s'est étendue au fil des ans aux jeunes mères célibataires, aux familles et aux jeunes à risque. Située dans six localités des arrondissements de Ville-Marie et du Sud-Ouest, c'est dans le grand édifice de Saint-Henri qu'on retrouve les programmes de réinsertion et de traitement de la toxicomanie, une clinique dentaire gratuite, une friperie, ainsi que la plus grande banque alimentaire ouverte au public de Montréal.

À propos de Mission Bon Accueil

Fondée en 1892, Mission Bon Accueil est aujourd'hui la plus grande porte d'entrée pour venir en aide aux Montréalais les plus démunis. Une multitude de programmes sont offerts afin d'appuyer les itinérants, les jeunes filles-mères, les familles et les jeunes. Mission Bon Accueil vise à leur redonner espoir par des actions concrètes et des solutions efficaces pour les aider à améliorer leur vie et à réintégrer la société.

