Monsieur David Morris est nommé au conseil d'administration de la Banque Laurentienne

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 31 oct. 2017) - Madame Isabelle Courville, présidente du conseil d'administration de la Banque Laurentienne (TSX:LB), est heureuse d'annoncer la nomination de monsieur David Morris à titre d'administrateur.

La vaste expérience professionnelle de monsieur Morris combinée à ses connaissances approfondies en divulgation financière et en comptabilité contribuera à l'expertise et à la profondeur du conseil d'administration de la Banque.

Monsieur Morris a œuvré pendant plus de 40 ans dans le domaine de la consultation au sein de la firme Deloitte. En tant qu'associé senior, il a supervisé l'audit externe de plusieurs grandes compagnies publiques, notamment dans le secteur des services financiers.

Monsieur Morris siègera au comité d'audit de la Banque.

À propos de la Banque Laurentienne

La Banque Laurentienne du Canada est une institution financière dont les activités s'étendent principalement au Canada. Fondée en 1846, elle a pour mission d'aider ses clients à améliorer leur santé financière et est guidée par ses valeurs de proximité, de simplicité et d'honnêteté.

Elle sert un million et demi de clients partout au pays et emploie plus de 3 500 personnes, ce qui fait d'elle un acteur important dans plusieurs segments de marché. La Banque répond aux besoins des particuliers par l'intermédiaire de son réseau de succursales au Québec. Elle se démarque également par son savoir-faire auprès des petites et moyennes entreprises et des promoteurs immobiliers, grâce à ses équipes spécialisées situées partout au Canada. Sa filiale B2B Banque est quant à elle un des principaux fournisseurs canadiens de produits et services bancaires et de comptes d'investissement par l'entremise de conseillers financiers et de courtiers. Valeurs mobilières Banque Laurentienne offre des services de courtage de plein exercice à une clientèle d'investisseurs institutionnels et particuliers.

La Banque gère un actif au bilan de plus de 45 milliards $, de même que des actifs administrés de plus de 31 milliards $.