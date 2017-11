NAPEC inc. dévoile les résultats du troisième trimestre de l'exercice 2017

Forte hausse de la rentabilité et octroi d'un nouveau contrat aux Etats-Unis d'une valeur d'environ 80 M$

DRUMMONDVILLE, QUÉBEC--(Marketwired - 8 nov. 2017) - NAPEC inc. (« NAPEC » ou la « société ») (TSX:NPC) annonce aujourd'hui les résultats du troisième trimestre clos le 30 septembre 2017. Sauf avis contraire, tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.

Faits saillants financiers Trois mois clos les 30 sept. Neuf mois clos les 30 sept. (en milliers de dollars, sauf le nombre d'actions et les données par action) 2017 2016 2017 2016 Produits des activités ordinaires 106 741 85 483 328 250 255 895 BAIIA ajusté1 10 990 6 333 28 891 17 733 Résultat net 2 574 (9 ) 3 702 (1 282 ) Par action - de base et dilué ($) 0,02 0,00 0,04 (0,02 ) Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (de base, en milliers) 103 923 79 866 103 923 79 866

1 Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements. Cette mesure n'est pas conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » ci-après pour obtenir un rapprochement.

« NAPEC a enregistré une solide hausse de ses produits et de sa rentabilité au troisième trimestre, alors que ses équipes ont contribué de façon importante à l'effort visant à reconstruire les réseaux de transport et de distribution d'électricité à la suite des dégâts causés par l'ouragan Irma dans le sud-est des États-Unis. Ces travaux d'urgence, jumelés à l'accroissement continu de l'étendue de ses services à forte valeur ajoutée, ont permis à NAPEC de dégager le BAIIA ajusté trimestriel le plus élevé de son histoire », a mentionné Pierre L. Gauthier, président et chef de la direction de NAPEC.

RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE

Les produits des activités ordinaires ont atteint 106,7 M$ au troisième trimestre de 2017, en hausse de 24,9 % par rapport à 85,5 M$ un an plus tôt. L'augmentation reflète l'ajout des activités de construction, d'entretien et de réparation de réseaux d'alimentation en gaz naturel de PCT Contracting LLC (« PCT »), lesquelles ont représenté des produits de 14,7 M$ au troisième trimestre de 2017. Toutefois, l'effet de conversion résultant des fluctuations de la valeur du dollar canadien a réduit la valeur des produits libellés en dollars américains du troisième trimestre d'environ 5,9 M$ par rapport à la même période en 2016.

Hormis ces éléments, NAPEC a enregistré une croissance des produits de 12,5 M$, soit 14,6 %. Il est à noter que la société a enregistré des produits liés à des catastrophes naturelles totalisant 18,7 M$ au troisième trimestre de 2017, comparativement à 4,3 M$ au troisième trimestre de 2016. Par contre, l'exécution de travaux d'urgence a entrainé la réaffectation temporaire de certains travailleurs, ce qui a eu pour effet de retarder la réalisation de contrats réguliers. La société estime que la comptabilisation de produits totalisant environ 9,0 M$ a ainsi été repoussée du troisième trimestre de l'exercice 2017 à des périodes ultérieures.

Le BAIIA ajusté du troisième trimestre de 2017 s'est élevé à 11,0 M$, soit 10,3 % des produits, contre 6,3 M$, ou 7,4 % des produits, au troisième trimestre de 2016. L'augmentation en termes monétaires est principalement attribuable à la hausse du volume d'affaires, tandis que la hausse en pourcentage des produits reflète une meilleure composition des produits avec une plus grande proportion provenant de services à forte valeur ajoutée, y compris les travaux exécutés à la suite de catastrophes naturelles.

NAPEC a conclu le troisième trimestre de 2017 avec un résultat net de 2,6 M$, soit 0,02 $ par action de base et dilué, comparativement à (9 000 $), ou 0,00 $ par action de base et dilué, un an plus tôt.

Au 30 septembre 2017, la valeur du carnet de commandes de NAPEC s'élevait à 389 M$, comparativement à 386 M$ au 30 septembre 2016. Cette valeur exclut le contrat mentionné à la section « Octroi d'un nouveau contrat aux États-Unis » ci-dessous.

RÉSULTATS DES NEUF PREMIERS MOIS

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2017, les produits des activités ordinaires ont atteint 328,3 M$, en hausse de 28,3 % par rapport à 255,9 M$ lors de la période correspondante en 2016. L'ajout des activités de PCT a représenté des produits de 43,1 M$, tandis que l'effet de conversion a réduit la valeur des produits libellés en dollars américains des neuf premiers mois de l'exercice 2017 d'environ 5,3 M$ par rapport à la même période en 2016. Hormis ces éléments, les produits se sont accrus de 34,6 M$, soit de 13,5 %.

Le BAIIA ajusté s'est élevé à 28,9 M$, soit 8,8 % des produits des activités ordinaires, comparativement à 17,7 M$, ou 6,9 % des produits un an plus tôt. Le résultat net des neuf premiers mois de l'exercice 2017 s'est chiffré à 3,7 M$, soit 0,04 $ par action de base et dilué, par rapport à (1,3 M$), ou (0,02 $) par action de base et dilué pour les neuf premiers mois de l'exercice 2016.

SITUATION FINANCIÈRE

Au 30 septembre 2017, la dette à long terme, incluant la partie courante, se chiffrait à 88,0 M$, par rapport à 88,3 M$ trois mois plus tôt et à 98,0 M$ au début de l'exercice courant. Le ratio de la dette à long terme sur les capitaux propres atteignait 0,74 au 30 septembre 2017, soit un niveau stable par rapport à la fin du trimestre précédent. Au 30 septembre 2017, le solde de trésorerie s'élevait à 6,6 M$ et une somme de 26,2 M$ était utilisée relativement à ses facilités de crédit, incluant une facilité de crédit temporaire de 15,0 M$ US (18,7 M$ CA) obtenue afin de répondre aux besoins en fonds de roulement découlant des travaux lies aux catastrophes naturelles.

OCTROI D'UN NOUVEAU CONTRAT AUX ÉTATS-UNIS

NAPEC a également annoncé que sa filiale américaine Riggs Distler & Company, Inc. a obtenu un important contrat d'une valeur approximative de 80 M$. Ce contrat, octroyé par un fournisseur de services publics de grande envergure, porte sur la reconstruction d'un tronçon de 41 miles (environ 66 kilomètres) d'une ligne de transport d'électricité à 230kV et 138kV située au New Jersey.

Les travaux devraient débuter au cours du quatrième trimestre de 2017 pour s'échelonner jusqu'au deuxième trimestre de 2019. La valeur de ce contrat ne fait pas partie du carnet de commandes de la société au 30 septembre 2017.

PERSPECTIVES

« Les solides résultats enregistrés à ce jour en 2017 devraient, au final, se traduire par une croissance interne des produits et une marge d'exploitation qui reflète la progression constante de nos activités à forte valeur ajoutée. À plus long terme, NAPEC vise à étendre davantage la portée de son offre de services et à stimuler les ventes croisées dans l'ensemble de son réseau. Le niveau d'activité au chapitre des soumissions demeure robuste dans la majorité de nos créneaux de marché, particulièrement aux États-Unis, et la solide réputation de nos filiales devrait favoriser l'atteinte de nos objectifs. De plus, notre bonne situation financière nous permet de demeurer à l'affût d'acquisitions susceptibles de bonifier notre expertise et notre offre de services à plus grande valeur ajoutée », a conclu monsieur Gauthier.

TÉLÉCONFÉRENCE

MESURES NON CONFORMES AUX IFRS

Le BAIIA et le BAIIA ajusté sont des mesures qui n'ont aucune définition normalisée selon les IFRS et sont donc considérés comme des mesures non conformes aux IFRS. Par conséquent, ces mesures pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Ces mesures sont présentées et décrites dans le présent communiqué pour offrir des informations supplémentaires concernant les liquidités de la société et sa capacité à générer des fonds pour financer ses activités.

Le tableau ci-dessous permet de faire le rapprochement entre la version du BAIIA et du BAIIA ajusté utilisées par la société et le résultat net de la période.

Rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté

avec le résultat net Trois mois clos les 30 sept. Neufs mois clos les 30 sept. (en milliers de dollars) 2017 2016 2017 2016 Résultat net de la période 2 574 (9 ) 3 702 (1 282 ) Plus : Charges financières 1 515 1 256 4 908 3 716 Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat 1 564 (404 ) 2 443 (1 827 ) Dotation aux amortissements 5 995 5 405 18 496 17 041 BAIIA 11 648 6 248 29 549 17 648 Gain lié à la disposition d'une propriété (658 ) - (658 ) - Coûts afférents à une acquisition d'entreprise - 85 - 85 BAIIA ajusté 10 990 6 333 28 891 17 733

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Notons que le présent document contient des énoncés prospectifs qui reflètent les attentes actuelles de la direction à l'égard d'événements futurs. Ces énoncés prospectifs dépendent d'un certain nombre de facteurs et comportent des risques et des incertitudes. Les résultats réels pourraient être différents de ce qui est prévu. La direction n'assume pas l'obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d'événements futurs autre que celle requise par la loi.

SURVOL DE LA SOCIÉTÉ

NAPEC est une société qui opère dans le secteur de l'énergie. La société est un important fournisseur de services pour les marchés des services publics et de l'industrie lourde principalement au Québec, en Ontario et dans l'est des États-Unis. NAPEC et ses filiales construisent et entretiennent des réseaux de transport et de distribution d'électricité, des fermes de panneaux solaires, de même que des réseaux d'alimentation en gaz naturel. La société effectue aussi l'installation d'équipements lourds alimentés au gaz et à l'électricité pour des entreprises de services publics, des centrales électriques industrielles au gaz naturel et des usines pétrochimiques à travers l'Amérique du Nord. La société offre également des services de construction environnementale et de plateformes routières.

Pour de plus amples renseignements concernant NAPEC, il est possible de consulter la base de données de SEDAR (www.sedar.com) ainsi que le site internet de la société : www.napec.ca