NAV CANADA annonce ses résultats financiers pour le premier trimestre

OTTAWA, ON--(Marketwired - 12 janvier 2017) - NAV CANADA a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le trimestre terminé le 30 novembre 2016. Les résultats reflètent une croissance des volumes de trafic aérien, mesurés en unités de redevance pondérées, de 5,5 % par rapport à la même période de l'exercice précédent et indiquent que la Société continue de maîtriser efficacement ses coûts et d'investir de façon stratégique dans ses services principaux tout en assurant des services de navigation aérienne sécuritaires et efficaces.

L'exercice de la Société s'échelonne du 1er septembre au 31 août. Au cours du premier trimestre de l'exercice 2016-2017, la Société a affiché un solde de trésorerie de 224 millions de dollars et un flux de trésorerie disponible(1) positif de 24 millions de dollars, et fait preuve d'un rendement financier solide, tel que le fait voir le compte de stabilisation des tarifs, qui a clôturé le trimestre avec un solde positif(2) de 176 millions de dollars. Après un ajustement aux fins de l'établissement des tarifs, le compte de stabilisation des tarifs affiche un solde " notionnel " positif(2) de 179 millions de dollars, ce qui excède le solde cible de 101 millions de dollars.

Les produits de la Société pour le premier trimestre de l'exercice 2016-2017 ont totalisé 332 millions de dollars contre 342 millions de dollars pour la même période de l'exercice 2015-2016, en raison principalement des redevances révisées réduites (de 7,6 % en moyenne) entrées en vigueur le 1er septembre 2016, qui ont neutralisé en partie la hausse de 5,5 % des volumes de trafic aérien.

" La solide croissance du trafic s'est poursuivie au cours du premier trimestre de l'exercice 2016-2017 ", a déclaré Neil Wilson, président et chef de la direction. " La diminution des revenus découlant de la réduction de nos redevances au début de l'exercice était prévue afin d'équilibrer nos revenus et nos dépenses. "

Les charges d'exploitation pour le premier trimestre de l'exercice 2016-2017 se sont élevées à 321 millions de dollars comparativement à 296 millions de dollars pour la même période de l'exercice 2015-2016, en raison principalement des niveaux de rémunération supérieurs.

Pour le premier trimestre de l'exercice 2016-2017, une charge nette de 22 millions de dollars contre 30 millions de dollars pour la même période de l'exercice 2015-2016 a été constatée au poste des autres produits et charges nets, en raison principalement d'une hausse des rajustements de juste valeur positifs des placements au titre du papier commercial adossé à des actifs (PCAA) et de gains de change plus élevés, neutralisés en partie par des charges d'intérêts plus élevées liées surtout à la prime de remboursement hâtif des billets d'obligation générale de série MTN 2009-1. Au cours du premier trimestre de l'exercice 2016-2017, la Société a tiré des profits de 80 millions de dollars de ses placements au titre du PCAA. Le remboursement partiel hâtif des billets d'obligation générale de série MTN 2009-1 a été financé à partir des produits de nos placements au titre du PCAA et de nos liquidités excédentaires.

La Société a inscrit une perte nette (avant la constatation des mouvements nets dans les comptes de report réglementaires, y compris pour la stabilisation des tarifs) de 12 millions de dollars pour le premier trimestre de l'exercice 2016-2017 contre un bénéfice net de 16 millions de dollars pour la même période de l'exercice 2015-2016.

La Société est assujettie à une législation qui réglemente le niveau de ses redevances. Le moment de la constatation de certains produits et charges recouvrées par l'entremise des redevances est enregistré par l'application de mouvements nets dans les comptes de report réglementaires. Un bénéfice de 12 millions de dollars, contre une perte de 18 millions de dollars pour la même période de l'exercice 2015-2016, a été inscrit au titre des mouvements nets constatés dans les comptes de report réglementaires pour le premier trimestre de l'exercice de 2016-2017. Cette variation de 30 millions de dollars dans les comptes de report réglementaires par rapport à la même période de l'exercice 2015-2016 s'explique principalement par une baisse de 14 millions de dollars des reports de résultats favorables au titre des ajustements à la stabilisation des tarifs et par une augmentation nette de 16 millions de dollars des ajustements de reports réglementaires afin d'ajuster la constatation comptable de certaines transactions aux périodes au cours desquelles elles seront prises en considération pour l'établissement des tarifs.

Les états financiers et le rapport de gestion de la Société pour le trimestre ayant pris fin le 30 novembre 2016 sont disponibles aux liens suivants :

Exploitant national du système de navigation aérienne civile, NAV CANADA est une société du secteur privé qui assure à la grandeur du pays les services suivants : contrôle de la circulation aérienne, information de vol, exposés météorologiques, services d'information aéronautique, services consultatifs d'aéroport et aides électroniques à la navigation.

Le flux de trésorerie disponible est une mesure financière qui n'est pas liée aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) et qu'utilise la Société pour améliorer la compréhension globale de son rendement financier et d'exploitation. Les mesures financières non liées aux PCGR n'ont aucune signification normalisée prescrite par les IFRS et peuvent donc ne pas être comparables aux mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. La Société définit le flux de trésorerie disponible comme étant les recettes tirées des activités d'exploitation, moins les dépenses d'immobilisations et les investissements dans Aireon LLC et autres filiales. La direction accorde de l'importance à cet indicateur, car il aide à mesurer l'incidence de son programme d'investissement sur les ressources financières de la Société.

Un solde positif dans le compte de stabilisation des tarifs représente un solde créditeur aux comptes de report réglementaires dans le bilan financier de la Société et reflète les montants qui seront remis aux clients par l'entremise de redevances futures.

Le présent communiqué contient certains énoncés prospectifs, lesquels sont sujets à des risques et incertitudes importants. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats indiqués dans ces énoncés prospectifs pour diverses raisons. NAV CANADA décline toute intention de mettre à jour tout énoncé prospectif.