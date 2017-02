Neil Parmenter, prochain président et chef de la direction de l'Association des banquiers canadiens

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 28 fév. 2017) - Le conseil exécutif de l'Association des banquiers canadiens (ABC) a annoncé aujourd'hui la nomination de M. Neil Parmenter au poste de président et chef de la direction de l'ABC. M. Parmenter entamera ses fonctions le 1er mai 2017, succédant à M. Terry Campbell, qui a annoncé sa retraite en septembre 2016 après avoir occupé ce rôle pendant six (6) ans.

« Nous sommes heureux d'avoir Neil à la barre de l'ABC. Nous sommes confiants que, grâce à ses larges connaissances du domaine bancaire et à son expérience de terrain des relations gouvernementales, il sera une voix efficace pour le secteur bancaire », a déclaré M. Cameron Fowler, chef, Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada, de BMO Groupe financier, et président du conseil exécutif de l'ABC. « Par la même occasion, nous tenons à remercier Terry pour son travail exceptionnel, à titre de président et tout au long des 20 années de travail au sein de l'ABC. Il a fait preuve d'un immense leadership au nom du secteur bancaire, surtout à la sortie de la crise financière mondiale, et a contribué à raffermir la réputation des banques au Canada. Nous lui souhaitons une très belle retraite. »

M. Parmenter est actuellement premier vice-président, Affaires internes et publiques, et chef des communications, Groupe Banque TD. Il mène les communications d'entreprise de la Banque TD au Canada et aux États-Unis, ainsi que la pratique des relations gouvernementales au Canada. Également, il agit à titre de conseiller sur les enjeux liés aux relations gouvernementales, aux communications et aux affaires publiques auprès du chef de la direction, du chef des finances, de l'équipe de direction et du conseil d'administration. M. Parmenter siège au comité du risque d'atteinte à la réputation et est membre de l'équipe de direction des communications en situation de crise.

« Solide et concurrentiel, notre secteur bancaire joue un rôle essentiel dans l'économie canadienne et aide les citoyens à atteindre leurs objectifs financiers », a affirmé M. Neil Parmenter. « C'est tout un honneur pour moi d'assumer ce rôle de direction à l'ABC, pour représenter ce secteur national clé. »

M. Parmenter détient un diplôme de premier cycle en sciences politiques de l'Université Western, un certificat en relations publiques du Collège Humber et une accréditation des valeurs mobilières canadiennes. Il a terminé un programme pour dirigeants en marketing stratégique de l'université de Stanford. M. Parmenter a remporté plusieurs prix sectoriels de la Société canadienne des relations publiques (SCRP) et de l'International Association of Business Communicators (IABC). Par ailleurs, il a servi à titre de directeur de la Toronto Financial Services Alliance et de l'Institute for Public Relations.

À propos de l'Association des banquiers canadiens

L'Association des banquiers canadiens représente 61 banques membres, soit des banques canadiennes ainsi que des filiales et des succursales de banques étrangères exerçant des activités au Canada, et leurs 280 000 employés. L'ABC préconise l'adoption de politiques publiques efficaces, favorisant le maintien d'un système bancaire solide et stable au profit des Canadiens et de l'économie canadienne. Également, l'Association encourage la littératie financière pour permettre aux individus de prendre des décisions éclairées en matière de finance et collabore avec les banques et les services de police en vue d'aider à la protection les clients contre le crime financier et de sensibiliser à la fraude. www.cba.ca.

