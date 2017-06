Nemaska Lithium annonce un placement public par voie de prise ferme et fait le point sur le Projet Whabouchi

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 12 juin 2017) -

Nemaska Lithium Inc. (TSX:NMX)(OTCQX:NMKEF) (« Nemaska Lithium » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle est intervenue à une entente avec un syndicat de preneurs fermes dirigé par Financière Banque Nationale inc. (ensemble, les « Preneurs fermes ») en vertu de laquelle les Preneurs fermes ont convenu d'acheter, par voie de prise ferme, 47 620 000 actions ordinaires de la Société (les « Actions ») au prix de 1,05 $ par Action pour un produit total brut de 50 millions de dollars (le « Placement »). Les Actions seront offertes dans chacune des provinces et territoires du Canada en vertu d'un prospectus simplifié à être déposé par Nemaska Lithium, ainsi qu'aux États-Unis en vertu des dispenses des exigences d'inscription applicables et dans d'autres juridictions, tel qu'approuvé par Nemaska Lithium, par placement privé.

La Société a aussi octroyé aux Preneurs fermes une option de surallocation afin d'acheter jusqu'à un nombre additionnel d'Actions égal à 15 % du nombre d'Actions souscrites aux termes du Placement, pouvant être levée, en tout ou en partie et de temps à autre, pour une période de 30 jours à compter de et en incluant la date de clôture du Placement.

La Société a l'intention d'utiliser le produit net du Placement pour la poursuite du développement de la mine de lithium Whabouchi, du concentrateur de spodumène situé sur le site Whabouchi et de l'usine hydrométallurgique de Shawinigan (collectivement, le « Projet Lithium »), incluant la poursuite des travaux d'ingénierie, la construction d'infrastructures, le paiement d'acomptes pour la commande d'équipements à long délai de livraison ainsi qu'aux besoins généraux du fonds de roulement.

La clôture du Placement est prévue le ou vers le 29 juin 2017 et demeure conditionnelle à l'obtention des approbations réglementaires requises, incluant, mais sans s'y limiter, l'approbation de la Bourse de Toronto ainsi que certaines autres conditions.

Mise à jour sur le financement par emprunt du Projet Lithium

Nemaska Lithium relate également qu'elle est activement impliquée dans des discussions avec des prêteurs éventuels concernant les termes et conditions d'un financement par emprunt pour le Projet Lithium (le « Financement du Projet par dette ») et a débuté récemment le processus de vérification diligente avec certains d'entre eux. La Société est confiante de conclure une entente avec des prêteurs d'ici la fin du troisième trimestre de l'année civile 2017.

Mise à jour des discussions avec Ressources Québec

Le gouvernement du Québec, le principal actionnaire de Nemaska Lithium par le biais de Ressources Québec, détenteur de 29,4 millions d'actions, continue de soutenir Nemaska Lithium et le Projet Lithium. Nemaska Lithium et Ressources Québec continuent de discuter en permanence d'un éventuel investissement en capital dans la Société afin de soutenir davantage la réalisation de ce projet. À ce jour, aucun accord n'a été conclu entre les parties et Nemaska Lithium continuera d'évaluer ses alternatives de financement en vue de maximiser la valeur pour les actionnaires.

Mise à jour sur l'avancement général du Projet Lithium

Guy Bourassa, président et chef de la direction de Nemaska Lithium, a commenté ces récentes annonces : « Le Placement placera Nemaska Lithium dans une situation financière solide en vue de poursuivre le travail de développement associé au Projet Lithium. Ce financement permettra à Nemaska Lithium de faire des progrès supplémentaires au niveau de la construction des installations requises au site Whabouchi et à l'usine hydrométallurgique de Shawinigan, ce qui lui permettra de garder le cap sur le début de la production à l'échelle commerciale pour le premier trimestre de l'année civile 2019. Éventuellement, alors que Nemaska Lithium devient un producteur à faible coût émergent au sein du marché mondial du lithium, la Société sera idéalement positionnée pour capitaliser sur les besoins du marché dynamique du lithium que nous anticipons à court et à moyen terme. »

« Nous sommes également encouragés par les discussions en cours concernant le Financement du Projet par dette. Ces développements, associés à l'appui soutenu de Ressources Québec et d'autres actionnaires clés, réitèrent ce que la direction et le conseil d'administration savaient depuis fort longtemps - Nemaska Lithium est destinée à devenir un acteur majeur au sein du marché mondial de lithium. »

À propos de Nemaska Lithium

Nemaska Lithium entend devenir un fournisseur d'hydroxyde de lithium et de carbonate de lithium pour le marché émergent des batteries au lithium, dont la croissance est attribuable en grande partie aux véhicules électriques, téléphones cellulaires, tablettes et autres biens de consommation. La Société met en valeur au Québec l'un des plus importants dépôts de spodumène lithium provenant de roche dure au monde, aussi bien en termes de volume que de teneur. Le concentré de spodumène produit à la mine Whabouchi de Nemaska Lithium sera expédié à l'usine de transformation de composés de lithium de la Société qui sera construite à Shawinigan, au Québec. Cette usine transformera le concentré de spodumène en hydroxyde et en carbonate de lithium de grande pureté à l'aide des méthodes exclusives développées par la Société, pour lesquelles celle-ci détient sept brevets et a déposé des demandes de brevets dans plusieurs pays, qui couvrent différents aspects et améliorations de sa technologie exclusive pour obtenir de l'hydroxyde et du carbonate de lithium de grande pureté.

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, (i) l'obtention et l'utilisation du produit du Placement (et le possible exercice de l'option de surallocation), (ii) la clôture du Placement prévue le ou vers le 29 juin 2017, (iii) le fait que la Société est confiante de conclure une entente avec des prêteurs d'ici la fin du troisième trimestre de l'année civile 2017, (iv) un éventuel investissement en capital par Ressources Québec et l'évaluation continue par la Société de ses options de financement afin de maximiser la valeur pour les actionnaires, (v) la situation financière solide de la Société suite au Placement, (vi) le fait que ce financement permettra à la Société de continuer de construire les installations requises et de garder le cap sur le début de la production à l'échelle commerciale avant la fin du premier trimestre de l'année civile 2019, (vii) le fait que la Société devient un producteur à faible coût émergent au sein du marché mondial du lithium, idéalement positionnée pour capitaliser sur les besoins du marché dynamique du lithium anticipés par la Société à court et à moyen terme, (viii) le fait que la Société est destinée à devenir un acteur majeur au sein du marché mondial du lithium, et (ix) en général, le paragraphe « À propos de Nemaska Lithium » ci-dessus, qui décrit essentiellement la perspective de la Société, constituent de « l'information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par certaines lois sur les valeurs mobilières et sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse, incluant que toutes les approbations réglementaires nécessaires et les autres conditions pour compléter le Placement seront obtenues ou satisfaites et que les discussions en cours avec les prêteurs et Ressources Québec pourraient respectivement mener au Financement du Projet par dette et un investissement en capital. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s'avérer inexactes.

Beaucoup de ces incertitudes et de ces imprévus, incluant le fait qu'il n'y a aucune certitude que la clôture du Placement aura lieu ou que la Société va sécuriser un financement d'un montant suffisant pour débourser tous ses coûts de construction et de mise en service requis, peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Il ne peut y avoir aucune assurance que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l'information sur les attentes et les plans de la direction relatifs à l'avenir. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs ou pour expliquer une différence considérable entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.

De renseignements additionnels concernant Nemaska Lithium sont disponibles dans la base de données SEDAR (www.sedar.com) et sur le site internet de la Société au : www.nemaskalithium.com.