Nemaska Lithium au 9e rang du classement OTCQX Best 50 de 2017

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 2 fév. 2017) - Nemaska Lithium Inc. (« Nemaska Lithium » ou la « Société ») (TSX:NMX)(OTCQX:NMKEF) est heureuse d'annoncer sa nomination au classement des 50 meilleures sociétés du OTCQX® pour 2017, un classement des sociétés les plus performantes qui furent transigées sur le marché OTCQX l'année dernière.

Le OTCQX Best 50 est un classement annuel des 50 meilleures sociétés des États-Unis et internationales qui sont transigées sur le marché OTCQX. Ce classement est établi d'après une pondération équivalente du rendement total sur un an et de la croissance moyenne du volume quotidien en dollars au cours de l'année civile précédente. Les sociétés figurant sur le OTCQX Best 50 de 2017 y sont classées d'après leur performance en 2016.

Guy Bourassa, président et chef de la direction de Nemaska Lithium a commenté, "Je suis très heureux de signaler que Nemaska Lithium se classe au 9e rang avec un rendement sur un an de 179% et une augmentation moyenne de 1107% du volume quotidien en dollars en 2016. Nous sommes la seule société du secteur du lithium à se hisser parmi les dix premiers rangs."

Pour l'intégralité du classement OTCQX Best 50 de 2017, veuillez visiter

http://web.otcmarkets.com/otcqx-best-50/

Le marché OTCQX permet un négoce de sociétés des États-Unis et internationales. Pour se qualifier au marché OTCQX, les sociétés doivent, entre autres choses, satisfaire à des normes financières élevées, adopter des pratiques exemplaires de régie d'entreprise et avoir été introduites au moyen du soutien d'une tierce partie.

À propos de Nemaska Lithium

Nemaska Lithium veut devenir un producteur d'hydroxyde de lithium et de carbonate de lithium destinés principalement au marché émergent des batteries au lithium. Au Québec, la Société développe l'un des plus importants gisements de spodumène au monde, tant en termes de volume que de teneur. Le concentré de spodumène qui sera produit à la mine Whabouchi de Nemaska Lithium sera envoyé à l'usine de transformation que la Société entend construire à Shawinigan, Québec. Cette usine transformera le concentré de spodumène en hydroxyde de lithium et en carbonate de lithium de haute pureté grâce à des méthodes exclusives de production pour lesquelles la Société détient quatre brevets qui lui ont été octroyés, et plusieurs demandes de brevets sous examen dans différents pays, couvrant différents aspects et différentes améliorations de sa technologie de préparation d'hydroxyde de lithium de haute pureté.