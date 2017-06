Nemaska Lithium complète un appel public à l'épargne par voie de prise ferme pour 50 millions $

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 29 juin 2017) -

NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

Nemaska Lithium Inc. (« Nemaska Lithium » ou la « Société ») (TSX:NMX) est heureuse d'annoncer qu'elle a complété son appel public à l'épargne par voie de prise ferme précédemment annoncé (le « Placement ») pour un produit total brut de 50 001 000 $.

Dans le cadre du Placement, la Société a émis un total de 47 620 000 actions ordinaires de la Société (les « Actions ») au prix de 1,05 $ par Action. Le Placement fut complété par voie de prise ferme par l'intermédiaire d'un syndicat de preneurs fermes composé de Financière Banque Nationale Inc., Partenaires en Gestion de Patrimoine Echelon Inc., Valeurs Mobilières Cormark Inc. and Eight Capital, agissant à titre de co-chefs de file, et de Marchés Mondiaux CIBC Inc., Corporation Canaccord Genuity, Industrielle Alliance Valeurs Mobilières Inc. et Valeurs Mobilières Banque Laurentienne Inc.

Les modalités et détails du Placement ont été antérieurement annoncés par la Société les 12 et 22 juin 2017 et sont établis dans le prospectus simplifié définitif de la Société déposé sur SEDAR (http://www.sedar.com/DisplayCompanyDocuments.do?lang=FR&issuerNo=00027813).

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États-Unis. Les Actions ordinaires n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée ou d'une loi sur les valeurs mobilières d'État et, par conséquent, elles ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis ou à une personne aux États-Unis, sauf conformément aux exigences d'inscription ou en vertu de dispenses des exigences d'inscription applicables.

À propos de Nemaska Lithium

Nemaska Lithium entend devenir un fournisseur d'hydroxyde de lithium et de carbonate de lithium pour le marché émergent des batteries au lithium, dont la croissance est attribuable en grande partie aux véhicules électriques, téléphones cellulaires, tablettes et autres biens de consommation. La Société met en valeur au Québec l'un des plus importants dépôts de spodumène lithium provenant de roche dure au monde, aussi bien en termes de volume que de teneur. Le concentré de spodumène produit à la mine Whabouchi de Nemaska Lithium sera expédié à l'usine de transformation de composés de lithium de la Société qui sera complétée à Shawinigan, au Québec. Cette usine transformera le concentré de spodumène en hydroxyde et en carbonate de lithium de grande pureté à l'aide des méthodes exclusives développées par la Société, pour lesquelles celle-ci détient huit brevets et a déposé des demandes de brevets dans plusieurs pays, qui couvrent différents aspects et améliorations de sa technologie exclusive pour obtenir de l'hydroxyde et du carbonate de lithium de grande pureté.

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, le paragraphe « À propos de Nemaska Lithium » ci-dessus, qui décrit essentiellement la perspective de la Société, sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés portent sur des événements et scénarios futurs et comportent donc des incertitudes et des risques inhérents. Les résultats obtenus pourraient différer de ceux projetés à l'heure actuelle. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs.