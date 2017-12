Nemaska Lithium confirme la première livraison d'hydroxyde de lithium de qualité batterie produit à partir du concentré de la mine Whabouchi

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 4 déc. 2017) - Nemaska Lithium Inc. (« Nemaska Lithium » ou la « Société ») (TSX:NMX)(OTCQX:NMKEF)(FRANKFURT:N0T) est heureuse d'annoncer qu'elle a produit 1,5 tonne d'hydroxyde de lithium de qualité batterie, produit à partir de concentré de spodumène de la mine Whabouchi. Les analyses effectuées par un laboratoire indépendant confirment que l'hydroxyde de lithium produit dans l'usine de phase 1 à Shawinigan rencontre les spécifications des fabricants de cathodes à l'échelle mondiale. L'hydroxyde de lithium est prêt pour livraison, laquelle est prévue pour aujourd'hui à un fabricant de cathodes situé au Québec. La production d'hydroxyde de lithium à partir de concentré de la mine Whabouchi est en cours à l'usine de phase 1 et des livraisons supplémentaires d'hydroxyde de lithium se poursuivront sur une base régulière au cours des prochains mois.

L'hydroxyde de lithium est dérivé d'un concentré de spodumène d'une teneur de 6,3 % Li 2 O produit à partir d'un échantillon en vrac prélevé à la mine Whabouchi au cours de l'année 2017. Environ 1 100 tonnes de concentré ont été produites (voir le communiqué de presse du 14 août 2017). Ce concentré sera converti au cours des prochains mois en échantillons d'hydroxyde de lithium pour permettre à des clients à travers le monde, d'entreprendre la qualification des produits de Nemaska Lithium.

« C'est la première fois qu'un nouveau venu sur le marché a produit de l'hydroxyde de lithium de qualité batterie, à partir du minerai jusqu'au produit final, a commenté Guy Bourassa, président et chef de la direction de Nemaska Lithium. Nous sommes très heureux du niveau de pureté de l'hydroxyde de lithium produit jusqu'à présent et nous nous sommes assurés que notre produit est au moins d'aussi bonne qualité que l'hydroxyde de lithium vendu actuellement aux fabricants de cathodes à travers le monde. Il s'agit là d'un grand pas en avant pour Nemaska Lithium, puisque cela confirme la qualité de notre produit ainsi que la robustesse de notre procédé électrochimique. »

M. Bourassa a poursuivi en ces termes : « J'aimerais également remercier l'équipe pour tous les efforts déployés, permettant à Nemaska Lithium d'atteindre cet important jalon de son histoire. Leurs efforts dans la construction, la mise en service et l'exploitation de l'usine de phase 1 ont porté leurs fruits et je suis très fier de l'équipe et des résultats de son travail. »

À propos de Nemaska Lithium

Nemaska Lithium a adopté comme vision de « Faciliter le passage aux énergies vertes, grâce à ses produits et procédés, au bénéfice de l'humanité ». Elle entend devenir un producteur d'hydroxyde et de carbonate de lithium destinés principalement au marché émergent des batteries au lithium, propulsé majoritairement par les véhicules électriques, l'entreposage d'énergie, les téléphones cellulaires, les tablettes et autres produits de consommation. Au Québec, Canada, la Société développe l'un des plus importants gisements de spodumène provenant de roche dure au monde, tant en termes de volume que de teneur. Le concentré de spodumène qui sera produit à la mine Whabouchi de Nemaska Lithium sera envoyé à l'usine de transformation que la Société entend construire à Shawinigan, Québec. Cette usine transformera le concentré de spodumène en hydroxyde et en carbonate de lithium de haute pureté, grâce à des méthodes exclusives de production développées par la Société, et pour lesquelles la Société détient neuf brevets qui lui ont été octroyés, auxquels s'ajoutent plusieurs demandes de brevets sous examen dans différents pays, couvrant divers aspects et améliorations de sa technologie de fabrication d'hydroxyde et de carbonate de lithium de haute pureté, de manière éco-responsable.

Mise en garde concernant l'information prospective

Tous les énoncés, autres que des énoncés de faits historiques, figurant dans ce communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, toute information sur la livraison future, sur une base régulière, d'hydroxyde de lithium obtenu à partir de concentré de spodumène du site minier Whabouchi, constituent de « l'information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par certaines lois sur les valeurs mobilières, et sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent, sans toutefois s'y limiter, les énoncés prospectifs liés à (i) l'utilisation de concentré de spodumène pour produire de l'hydroxyde de lithium au cours des mois à venir, (ii) la livraison d'échantillons d'hydroxyde de lithium à des clients à l'échelle mondiale, (iii) la qualification des produits de Nemaska Lithium au cours des prochains mois, et (iv) en général, le paragraphe « À propos de Nemaska Lithium » ci-dessus, qui décrit essentiellement les perspectives de la Société. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s'avérer inexactes.

Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement, ou pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révèleront exacts, puisque les résultats réels et les évènements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l'information sur les attentes actuelles et les prévisions de la direction. Tous les énoncés prospectifs compris dans ce communiqué de presse sont qualifiés par les mises en garde qui précèdent et celles qui figurent dans nos autres dépôts auprès des organismes de réglementation en valeurs mobilières du Canada, y compris, sans s'y restreindre, les mises en garde prévues dans la section « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société établie en date du 5 octobre 2017 et la section « Exposition et gestion des risques » du Rapport de gestion trimestriel de la Société. La direction de la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs ou d'expliquer toute différence importante entre les évènements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf tel que l'exigent les lois en valeurs mobilières applicables.

