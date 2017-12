Nemaska Lithium effectue un versement pour garantir la remise en état de la mine Whabouchi et annonce l'exercice de bons de souscription et d'options

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 19 déc. 2017) - Nemaska Lithium Inc. (« Nemaska Lithium » ou la « Société ») (TSX:NMX)(OTCQX:NMKEF)(FRANCFORT:N0T) est heureuse d'annoncer que, conformément à l'article 232.1 de la Loi sur les mines (Québec), la Société a déposé un plan de réaménagement et restauration pour le projet minier Whabouchi, qui a été approuvé par le ministère de l'Énergie et des ressources naturelles (MERN) du Québec en septembre 2017. Cette étude rendait compte des coûts associés à tous les travaux nécessaires pour la restauration d'un site minier conformément au Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure. Les coûts de restauration et de fermeture de la mine, approuvés par le MERN, sont évalués à 9 074 664 $. Par conséquent, Nemaska Lithium a effectué un premier versement représentant 50 % des coûts de restauration et de fermeture. Le deuxième versement, qui représente 25 % de ces coûts, devra être versé en septembre 2018, alors que le dernier versement devra être effectué en septembre 2019.

« Chez Nemaska Lithium, la sécurité et la protection de l'environnement sont primordiales dans la culture de notre entreprise et nous sommes déterminés à développer la mine Whabouchi d'une façon sûre et écologique », a déclaré Guy Bourassa, président et chef de la direction de Nemaska Lithium. « Depuis le début de la construction à Whabouchi, nous avons adopté une perspective à long terme du projet et la restauration a toujours constitué un facteur-clé dans notre plan d'exploitation de la mine et dans nos décisions liées à la construction. Nous poursuivons nos consultations auprès des parties prenantes locales, y compris la Nation crie de Nemaska, qui a participé activement à différents aspects du projet dont, entre autres choses, le suivi environnemental. »

De plus, Nemaska Lithium souhaite signaler qu'entre le 24 octobre 2017 et la date du présent communiqué de presse, une somme totale de 13 767 563 $ a été reçue suivant l'exercice de 22 900 083 bons de souscription et options, dont 14 705 883 exercés par Ressources Québec (RQ), portant le pourcentage d'actions ordinaires détenues par RQ à 7,35 %.

« RQ est un actionnaire de longue date de Nemaska Lithium et nous apprécions son soutien continu à l'égard de notre projet, alors que cherchons à conclure son financement ainsi qu'à créer des emplois à valeur ajoutée et développer un secteur du lithium fort, ici même au Québec », a poursuivi M. Bourassa.

À propos de Nemaska Lithium

Nemaska Lithium a adopté comme vision de « Faciliter le passage aux énergies vertes, grâce à ses produits et procédés, au bénéfice de l'humanité ». Elle entend devenir un producteur d'hydroxyde et de carbonate de lithium destinés principalement au marché émergent des batteries au lithium, propulsé majoritairement par les véhicules électriques, l'entreposage d'énergie, les téléphones cellulaires, les tablettes et autres produits de consommation. Au Québec, Canada, la Société développe l'un des plus importants gisements de spodumène provenant de roche dure au monde, tant en termes de volume que de teneur. Le concentré de spodumène qui sera produit à la mine Whabouchi de Nemaska Lithium sera envoyé à l'usine de transformation que la Société entend construire à Shawinigan, Québec. Cette usine transformera le concentré de spodumène en hydroxyde et en carbonate de lithium de haute pureté, grâce à des méthodes exclusives de production développées par la Société, et pour lesquelles la Société détient neuf brevets qui lui ont été octroyés, auxquels s'ajoutent plusieurs demandes de brevets sous examen dans différents pays, couvrant divers aspects et améliorations de sa technologie de fabrication d'hydroxyde et de carbonate de lithium de haute pureté, de manière éco-responsable.

Mise en garde concernant l'information prospective

Tous les énoncés, autres que des énoncés de faits historiques, figurant dans ce communiqué de presse, y compris, mais sans s'y restreindre, toute information sur la restauration du site et ses coûts de fermeture, de même que la détention d'actions de RQ, constituent de « l'information prospective » et des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par certaines lois sur les valeurs mobilières, et sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, ceux liés (i) au montant de la restauration du site et aux coûts de fermeture et leur paiement éventuel, (ii) le soutien continu de RQ, (iii) la conclusion du financement du projet suivie de la création d'emplois et du développement d'un secteur du lithium fort au Québec, et (iv) de façon générale, au paragraphe « Nemaska Lithium » ci-dessus, qui décrit essentiellement la perspective de la Société, constituent de « l'information prospective » et des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par certaines lois sur les valeurs mobilières, et sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s'avérer inexactes.

Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement, ou pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révèleront exacts, puisque les résultats réels et les évènements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l'information sur les attentes actuelles et les prévisions de la direction. Tous les énoncés prospectifs compris dans ce communiqué de presse sont qualifiés par les mises en garde qui précèdent et celles qui figurent dans nos autres dépôts auprès des organismes de réglementation en valeurs mobilières du Canada, y compris, sans s'y restreindre, les mises en garde prévues dans la section « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société établie en date du 5 octobre 2017 et la section « Exposition et gestion des risques » du Rapport de gestion trimestriel de la Société. La direction de la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs ou d'expliquer toute différence importante entre les évènements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf tel que l'exigent les lois en valeurs mobilières applicables.

