Nemaska Lithium livre de l'hydroxyde de lithium de qualité batterie à Johnson Matthey et fait le point sur l'usine de phase 1

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 20 juin 2017) -

Note aux rédacteurs : Une image est associée à ce communiqué de presse.

Nemaska Lithium Inc. (« Nemaska Lithium » ou la « Société ») (TSX:NMX)(OTCQX:NMKEF) et Johnson Matthey Plc (LSE:JMAT) (www.matthey.com) annoncent aujourd'hui qu'un deuxième envoi de 3,5 tonnes d'hydroxyde de lithium a été livré à Johnson Matthey. Tant Johnson Matthey que Nemaska Lithium confirment que la livraison répond aux spécifications de Johnson Matthey relativement à l'hydroxyde de lithium.

« Nous sommes très heureux d'avoir livré un produit d'hydroxyde de lithium de haute qualité, qui respecte les spécifications rigoureuses de Johnson Matthey, un important fabricant de cathodes pour les batteries au lithium-ion, reconnu à l'échelle mondiale », a déclaré Guy Bourassa, président et chef de la direction de Nemaska Lithium. « L'installation et la mise en service de notre usine de phase 1 se sont très bien déroulées, comme en témoigne la livraison de ce produit. Nous avons hâte d'envoyer des sels de lithium à d'autres clients, cet été, aux fins d'évaluation. »

De plus, Nemaska Lithium souhaite faire le point sur les activités à l'usine de phase 1.

Mise en service de l'usine de phase 1:

Étape 1 - Essais de pression et mise sous tension des systèmes électriques - Terminés

Étape 2 - Début de l'électrolyse membranaire - Terminé

Étape 3 - Début des activités de l'usine hydrométallurgique - Terminé

Étape 4 - Envoi d'échantillons d'hydroxyde de lithium à Johnson Matthey - Terminé

Étape 5 - Opération de cristallisation - Terminée

La section de cristallisation de l'usine de phase 1 a été installée et transforme une solution d'hydroxyde de lithium en sels d'hydroxyde de lithium respectant les spécifications des clients.

Étape 6 - Production d'hydroxyde de lithium à partir du concentré de Whabouchi - En cours

Tel qu'annoncé précédemment, Nemaska Lithium produit du concentré de spodumène d'une teneur de plus de 6 % de Li 2 O à partir d'un échantillon en vrac représentatif de la mine, prélevé dans la section est de la fosse à ciel ouvert proposée du site minier Whabouchi (communiqués de presse du 4 avril et du 3 mai 2017). Ce concentré sera converti en sulfate de lithium et ensuite transformé en sels d'hydroxyde de lithium ou de carbonate de lithium.

L'installation du système de calcination et le processus de cuisson à l'acide devraient être terminés d'ici la fin de juin 2017. Ces systèmes seront mis en service à compter de juillet, et Nemaska Lithium prévoit produire par la suite des échantillons d'hydroxyde de lithium de qualité batterie à partir de concentré. Ces échantillons seront ensuite envoyés à plusieurs clients potentiels à travers le monde aux fins d'évaluation et de qualification.

Un schéma de procédé simplifié présentant les parties de l'usine de phase 1 qui devraient être entièrement mises en service et en production au cours de l'été est disponible à l'adresse suivante : http://www.marketwire.com/library/20170620-Step6FR_lrg.jpg

Joignez-vous à Jean-François Magnan, directeur technique, et à Nicolas Laroche, ingénieur en optimisation de procédés électrochimiques, pour plus d'information sur le procédé novateur de Nemaska Lithium. Cliquez ici pour visionner la vidéo : https://vimeo.com/212809879

À propos de Johnson Matthey

Johnson Matthey est une multinationale de produits chimiques spécialisés qui tire sa force de la science, de technologie et ses employés. Plusieurs des produits de ce chef de file en matière de technologies durables améliorent la qualité de vie de millions d'êtres humains en raison de leurs effets bénéfiques sur l'environnement ainsi que la santé et le mieux-être des personnes. Le groupe axe ses efforts sur des technologies d'air pur, d'énergie propre et à faible teneur en carbone, et détient une expertise dans l'utilisation et le recyclage de métaux précieux. Johnson Matthey mène ses activités dans plus de 30 pays et emploie quelque 13 000 personnes. Ses produits et services sont vendus partout dans le monde à un large éventail d'industries de technologie avancée.

À propos de Nemaska Lithium

Nemaska Lithium entend devenir un producteur d'hydroxyde de lithium et de carbonate de lithium destinés principalement au marché émergent des batteries au lithium. Au Québec, la Société développe l'un des plus importants gisements de spodumène au monde, tant en termes de volume que de teneur. Le concentré de spodumène qui sera produit à la mine Whabouchi de Nemaska Lithium sera envoyé à l'usine de transformation que la Société entend construire à Shawinigan, Québec. Cette usine transformera le concentré de spodumène en hydroxyde de lithium et en carbonate de lithium de haute pureté grâce à des méthodes exclusives de production pour lesquelles la Société détient quatre brevets qui lui ont été octroyés, et plusieurs demandes de brevets sous examen dans différents pays, couvrant différents aspects et différentes améliorations de sa technologie de préparation d'hydroxyde de lithium de haute pureté.

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, (i) la livraison de sels de lithium à d'autres clients aux fins d'évaluation cet été, (ii) la conversion du concentré de spodumène en sulfate de lithium et son traitement subséquent en sels de d'hydroxyde de lithium ou de carbonate de lithium, (iii) l'installation et la mise en service du processus de cuisson à l'acide d'ici la fin de juin 2017, (iv) la Société qui prévoit produire des échantillons d'hydroxyde de lithium à partir de concentré d'ici le début de juillet 2017, (v) la livraison d'échantillons d'hydroxyde de lithium à plusieurs clients potentiels dans le monde entier aux fins d'évaluation et de qualification, (vi) la mise en service et en production de l'usine de phase 1 en entier d'ici juillet 2017, (vii) tous les énoncés prospectifs contenus dans la vidéo susmentionnée (https://vimeo.com/212809879, et (viii) en général, le paragraphe « À propos de Nemaska Lithium » ci-dessus, qui décrit essentiellement les perspectives de la Société, constituent de « l'information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par certaines lois sur les valeurs mobilières et sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s'avérer inexactes.

Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus, y compris le fait qu'il n'y a aucune certitude que Nemaska Lithium développera une relation èa long terme avec JMBM et deviendra un fournisseur crédible et fiable de sels de lithium, peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révèleront exacts, car les résultats réels et les évènements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l'information sur les attentes actuelles et les prévisions de la direction. La direction de la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs ou d'expliquer toute différence importante entre les évènements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf tel que l'exigent les lois en valeurs mobilières applicables.

www.nemaskalithium.com

Pour voir l'image associée à ce communiqué, veuillez consulter le lien suivant : http://www.marketwire.com/library/20170620-Step6FR_lrg.jpg