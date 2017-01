Nemaska Lithium obtient un brevet australien pour la production d'hydroxyde et de carbonate de lithium

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 11 jan. 2017) - Nemaska Lithium Inc. (« Nemaska Lithium » ou la « Société ») (TSX:NMX)(OTCQX:NMKEF) est heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu l'approbation de sa demande de brevet numéro 2013270412 en Australie relativement à son processus exclusif de préparation d'hydroxyde de lithium et de carbonate de lithium au moyen de l'électrolyse membranaire. Nemaska Lithium a demandé un examen accéléré de sa demande australienne en vertu du système d'Autoroute du traitement des demandes de brevet (ATDB), vu l'obtention de son brevet américain numéro 9 382 126 le 5 juillet 2016. La demande de brevet australien a été accélérée en raison de l'attribution préalable de brevets au Canada et aux États-Unis pour la même propriété intellectuelle, permettant ainsi à la Société d'économiser temps et argent.

Jean-François Magnan, directeur technique à Nemaska Lithium, a affirmé que « cette nouvelle est importante, car il s'agit de notre premier brevet en Australie. Selon nous, le marché australien s'avère important, étant une source importante de production de concentré de lithium provenant de minerai. Ce brevet protège notre technique de production de sels de lithium à faible coût par électrolyse dans cette région. Nous demeurons vigilants lors de l'examen de nouvelles approches techniques pour la production d'hydroxyde et de carbonate de lithium en vue de protéger notre propriété intellectuelle à l'échelle mondiale. Nous croyons que ce brevet renforcera considérablement notre position sur le marché australien en croissance rapide. »

La direction estime que les processus brevetés de Nemaska Lithium présenteront des avantages considérables en matière de coûts et de pureté du produit par rapport aux pairs de la Société globalement (voir l'étude de faisabilité en date du 8 juin 2016).

À propos de Nemaska Lithium

Nemaska Lithium veut devenir un producteur d'hydroxyde de lithium et de carbonate de lithium destinés principalement au marché émergent des batteries au lithium. Au Québec, la Société développe l'un des plus importants gisements de spodumène au monde, tant en termes de volume que de teneur. Le concentré de spodumène qui sera produit à la mine Whabouchi de Nemaska Lithium sera envoyé à l'usine de transformation que la Société entend construire à Shawinigan, Québec. Cette usine transformera le concentré de spodumène en hydroxyde de lithium et en carbonate de lithium de haute pureté grâce à des méthodes exclusives de production pour lesquelles la Société détient quatre brevets qui lui ont été octroyés, et plusieurs demandes de brevets sous examen dans différents pays, couvrant différents aspects et différentes améliorations de sa technologie de préparation d'hydroxyde de lithium de haute pureté.

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, toute information sur (i) le renforcement de la position de la Société sur le marché australien et (ii) les avantages en matière de coûts et de pureté du produit (par rapport aux pairs de la Société) que présentent les processus brevetés de la Société, constituent de « l'information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par certaines lois sur les valeurs mobilières et sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au temps de ces énoncés, comportent des facteurs sujets à des incertitudes et à des imprévus impondérables importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s'avérer inexactes.

Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révèleront exacts, car les résultats réels et les évènements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l'information sur les attentes actuelles et les prévisions de la direction. La direction de la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs ou d'expliquer toute différence importante entre les évènements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf tel que l'exigent les lois en valeurs mobilières applicables.

