Nemaska Lithium poursuit les forages pour définir la zone Doris

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 17 jan. 2017) - Nemaska Lithium Inc. (« Nemaska Lithium » ou la « Société ») (TSX:NMX)(OTC:NMKEF) est heureuse d'annoncer qu'elle planifie actuellement une campagne de forages d'environ 4 000 mètres ayant pour objectif de confirmer l'extension Est de la zone Doris découverte lors de la campagne complétée le 28 novembre 2016 (voir le communiqué de presse du 1er décembre 2016).

Cette campagne devrait débuter au cours du mois de mars 2017 pour une durée approximative de trois (3) mois. À ce moment, la Société évaluera l'opportunité de mettre à jour son étude de faisabilité de juin 2016 pour le projet Whabouchi.

« Notre étude de faisabilité de juin 2016 demeure d'actualité et convient pour nos besoins de financement de projet. Avec la découverte de la zone Doris l'automne dernier, il est prudent de considérer l'impact possible de sa continuité vers l'est sur le plan de minage de la mine Whabouchi. Nous avons par conséquent décidé de confirmer cette continuité de la zone Doris vers l'est, avant d'engager les dépenses nécessaires pour mettre à jour l'étude de faisabilité actuelle », de commenter Guy Bourassa, Président et Chef de la direction.

M. Bourassa ajoute « À partir de maintenant, nos efforts sont axés sur le traitement de l'échantillon en vrac en un concentré de 6%, la livraison d'hydroxide de lithium de qualité batterie à Johnson Matthey Matériaux de Batteries Ltée au premier trimestre de 2017 et la livraison d'échantillons de sels de lithium à plusieurs autres clients au second trimestre de 2017. À cette fin, nous avons embauché un Directeur de mine et un Directeur des ventes spécialisé de minéraux industriels ».

À propos de Nemaska Lithium

Nemaska Lithium veut devenir un producteur d'hydroxyde de lithium et de carbonate de lithium destinés principalement au marché émergent des batteries au lithium. Au Québec, la Société développe l'un des plus importants gisements de spodumène au monde, tant en termes de volume que de teneur. Le concentré de spodumène qui sera produit à la mine Whabouchi de Nemaska Lithium sera envoyé à l'usine de transformation que la Société entend construire à Shawinigan, Québec. Cette usine transformera le concentré de spodumène en hydroxyde de lithium et en carbonate de lithium de haute pureté grâce à des méthodes exclusives de production pour lesquelles la Société détient quatre brevets qui lui ont été octroyés, et plusieurs demandes de brevets sous examen dans différents pays, couvrant différents aspects et différentes améliorations de sa technologie de préparation d'hydroxyde de lithium de haute pureté.

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, toute information sur (i) l'impact possible de la continuité vers l'Est de la zone Doris sur le plan de minage de la mine Whabouchi, (ii) le traitement d'un échantillon en vrac en un concentré de 6% et (iii) les livraisons d'hydroxide de lithium et de sels de lithium à des tiers, constituent de « l'information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par certaines lois sur les valeurs mobilières et sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au temps de ces énoncés, comportent des facteurs sujets à des incertitudes et à des imprévus impondérables importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s'avérer inexactes.

Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révèleront exacts, car les résultats réels et les évènements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l'information sur les attentes actuelles et les prévisions de la direction. La direction de la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs ou d'expliquer toute différence importante entre les évènements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf tel que l'exigent les lois en valeurs mobilières applicables.