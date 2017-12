Nemaska Lithium signe un contrat pour la vente de la propriété Sirmac à Ressources Abe et reçoit un bail minier pour la mine de lithium Whabouchi

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 14 déc. 2017) - Nemaska Lithium Inc. (« Nemaska Lithium » ou la « Société ») (TSX:NMX) (OTCQX:NMKEF)(FRANKFURT:N0T) est heureuse d'annoncer la signature d'une entente définitive pour la vente de la totalité (100%) de son intérêt dans la propriété de lithium Sirmac (« Sirmac ») à Ressources Abe (« Abe ») (TSX CROISSANCE:ABE), une société de ressources minières spécialisée dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières. La propriété Sirmac, qui comprend 24 titres miniers couvrant une superficie totale d'environ 1 100 hectares, est située à environ 180 kilomètres au nord-ouest de Chibougamau, dans la province de Québec.

En vertu de l'entente, ABE effectuera un paiement en espèces de 250 000 $ et émettra 15 millions d'actions ordinaires. Aussi longtemps que Nemaska Lithium détiendra au moins 10 % des actions ordinaires d'ABE, elle détiendra un droit de préemption sur toute émission future de capitaux propres. La transaction est assujettie à l'approbation des organismes de réglementation, et sa clôture devrait avoir lieu peu après la réception de toutes les approbations.

En outre, Nemaska Lithium (i) aura un droit de premier refus pour l'achat du concentré provenant de Sirmac (destiné à un traitement subséquent à l'usine hydro-métallurgique de Shawinigan); (ii) aura le droit de recevoir un montant en espèces équivalant à 2 % de tous les revenus bruts générés par la vente des produits de lithium obtenus à partir du concentré produit à Sirmac et n'ayant pas été achetés par la Société; et (iii) agira à titre d'agent exclusif en ce qui concerne la commercialisation de tous les sels de lithium obtenus à partir du concentré produit à Sirmac et n'ayant pas été achetés par la Société.

« Nous croyons que la transaction favorisera et accélérera le développement de la propriété Sirmac, selon toute vraisemblance plusieurs années avant que nous soyons en mesure de l'exploiter nous-mêmes, étant donné que notre priorité est la construction du site minier Whabouchi et de l'usine de Shawinigan. Éventuellement, Sirmac pourrait représenter une source additionnelle et fiable de concentré pour Nemaska Lithium. Nous demeurons très optimistes en ce qui a trait à la demande en sels de lithium. Nous demeurons très confiants dans la demande pour les sels de lithium et ainsi, nous pouvons envisager d'augmenter notre capacité de production à Shawinigan et, potentiellement, d'avoir besoin de sources supplémentaires de concentré », a commenté Guy Bourassa, président et chef de la direction de Nemaska Lithium.

De plus, Nemaska Lithium est également heureuse d'annoncer que le Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (« MERN ») du Québec a émis un bail minier pour le projet de mine de lithium Whabouchi, en vertu de l'article 100 de la Loi sur les mines. Le bail comprend les droits miniers et de surface nécessaires à l'exploitation du gisement de Whabouchi, et est valide pour une période initiale de 20 ans (expirant le 25 octobre 2037). Par la suite, le bail peut être renouvelé tous les 10 ans pour la durée des activités d'exploitation minière. Nemaska Lithium a également obtenu les baux requis pour l'occupation du domaine de l'État, conformément à l'article 239 de la Loi sur les mines, lesquels permettent d'utiliser les terres pour y déposer les résidus miniers et pour y mettre en place le concentrateur, les installations ancillaires ainsi que les autres installations nécessaires à des activités minières.

« Les baux susmentionnés sont importants puisqu'ils nous permettent d'aller de l'avant avec l'exploitation du site minier Whabouchi, a commenté Simon Thibault, directeur, Responsabilité sociale et environnementale de Nemaska Lithium. À ce jour, nous avons obtenu toutes les autorisations et tous les permis importants requis pour la construction et l'exploitation du site minier Whabouchi, et nous continuerons à soumettre des demandes pour les quelques autres autorisations et permis à mesure qu'ils seront exigés au cours du développement de la mine, comme le veut la pratique usuelle au sein de l'industrie. »

À propos de Nemaska Lithium

Nemaska Lithium a adopté comme vision de « Faciliter le passage aux énergies vertes, grâce à ses produits et procédés, au bénéfice de l'humanité ». Elle entend devenir un producteur d'hydroxyde et de carbonate de lithium destinés principalement au marché émergent des batteries au lithium, propulsé majoritairement par les véhicules électriques, l'entreposage d'énergie, les téléphones cellulaires, les tablettes et autres produits de consommation. Au Québec, Canada, la Société développe l'un des plus importants gisements de spodumène provenant de roche dure au monde, tant en termes de volume que de teneur. Le concentré de spodumène qui sera produit à la mine Whabouchi de Nemaska Lithium sera envoyé à l'usine de transformation que la Société entend construire à Shawinigan, Québec. Cette usine transformera le concentré de spodumène en hydroxyde et en carbonate de lithium de haute pureté, grâce à des méthodes exclusives de production développées par la Société, et pour lesquelles la Société détient neuf brevets qui lui ont été octroyés, auxquels s'ajoutent plusieurs demandes de brevets sous examen dans différents pays, couvrant divers aspects et améliorations de sa technologie de fabrication d'hydroxyde et de carbonate de lithium de haute pureté, de manière éco-responsable.

Mise en garde concernant l'information prospective

Tous les énoncés, autres que des énoncés de faits historiques, figurant dans ce communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, toute information sur le développement accéléré de la propriété Sirmac et les bénéfices en résultant pour la Société de même que la demande pour les sels de lithium, constituent de « l'information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par certaines lois sur les valeurs mobilières, et sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent, sans toutefois s'y limiter, les énoncés prospectifs liés à (i) les arrangements de vente et mise en marché futurs entre la Société et ABE, (ii) la propriété Sirmac devenant une source fiable de concentré pour la Société, (iii) l'éventuelle augmentation de la capacité de l'usine de Shawinigan, (iv) les plans de ABE de capitaliser sur les travaux antérieurs faits sur Sirmac, et (v) en général, le paragraphe « À propos de Nemaska Lithium » ci-dessus, qui décrit essentiellement les perspectives de la Société. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s'avérer inexactes.

Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement, ou pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révèleront exacts, puisque les résultats réels et les évènements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l'information sur les attentes actuelles et les prévisions de la direction. Tous les énoncés prospectifs compris dans ce communiqué de presse sont qualifiés par les mises en garde qui précèdent et celles qui figurent dans nos autres dépôts auprès des organismes de réglementation en valeurs mobilières du Canada, y compris, sans s'y restreindre, les mises en garde prévues dans la section « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société établie en date du 5 octobre 2017 et la section « Exposition et gestion des risques » du Rapport de gestion trimestriel de la Société. La direction de la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs ou d'expliquer toute différence importante entre les évènements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf tel que l'exigent les lois en valeurs mobilières applicables.

De plus amples renseignements concernant Nemaska Lithium sont disponibles sur la base de données SEDAR (www.sedar.com) et le site internet de la Société à: www.nemaskalithium.com