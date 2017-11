Nemaska Lithium transforme le sulfate de lithium obtenu à partir du concentré provenant du site minier Whabouchi dans son usine de phase 1

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 2 nov. 2017) - Nemaska Lithium Inc. (« Nemaska Lithium » ou la « Société ») (TSX:NMX)(OTCQX:NMKEF) a fait le point aujourd'hui sur la production d'hydroxyde de lithium provenant de son usine de phase 1.

Mise en service du grillage thermique à l'usine de phase 1

Nemaska Lithium a produit une réserve de sulfate de lithium à partir du concentré de spodumène provenant du site minier Whabouchi. La transformation de ce sulfate de lithium en hydroxyde de lithium de qualité batterie a commencé la semaine dernière, à l'usine de phase 1. La livraison de la première tonne d'hydroxyde de lithium à un client est prévue en novembre 2017. Cet important jalon marquera le début de la qualification de Nemaska Lithium à titre de nouveau fournisseur de sels de lithium dans le marché des batteries au lithium-ion.

Production d'hydroxyde de lithium à partir du sulfate de lithium d'un client

De plus, Nemaska Lithium a livré quatre autres tonnes d'hydroxyde de lithium de qualité batterie, obtenu à partir d'une solution de sulfate de lithium d'un client, comme source de matière première. À ce jour, Nemaska Lithium a produit et livré 24 tonnes d'hydroxyde de lithium de qualité batterie pour ce client, qui utilise l'hydroxyde de lithium dans la production de cathodes pour les batteries au lithium-ion.

« À ce jour, nous avons livré 24 tonnes d'hydroxyde de lithium de qualité batterie, provenant du sulfate d'un client, ce qui représente une importante réalisation technique, a commenté Guy Bourassa, président et chef de la direction de Nemaska Lithium. Jusqu'ici, aucun nouveau fournisseur sur le marché n'a produit d'hydroxyde de lithium de qualité batterie. Je suis confiant que nous livrerons aux clients, à court terme, de l'hydroxyde de lithium de qualité batterie provenant de notre propre minerai. L'usine de phase 1 est une usine commerciale à petite échelle qui génère la qualité du produit que nous entendons produire une fois que notre mine et notre usine commerciale seront opérationnelles. »

Nemaska Lithium a identifié de nombreux clients potentiels qui ont demandé des échantillons d'hydroxyde de lithium et de carbonate de lithium provenant de l'usine de phase 1. Au cours des prochains mois, Nemaska Lithium continuera de transformer le concentré de spodumène afin de produire suffisamment d'échantillons de sels de lithium pour envoyer aux clients potentiels ayant demandé à évaluer et à vérifier la conformité des produits.

Financement du projet et échéancier

Tel qu'indiqué dans son communiqué de presse du 10 octobre 2017, Nemaska Lithium évalue actuellement un certain nombre d'options de financement pour ce projet, y compris l'emprunt (auprès de prêteurs privés de même qu'auprès de grandes banques traditionnelles) ou un investissement stratégique au niveau soit de la Société, soit du projet.

« C'est là notre ultime priorité, et nous évaluons les mérites d'un certain nombre d'options afin de déterminer la meilleure voie à suivre. Notre échéancier pour ce projet demeure le même, soit de neuf à douze mois pour la construction et la mise en service du site minier, et dix-huit mois pour la construction et la mise en service de l'usine chimique, une fois le financement de projet obtenu. »

À propos de Nemaska Lithium

Nemaska Lithium entend devenir un producteur d'hydroxyde de lithium et de carbonate de lithium destinés principalement au marché émergent des batteries au lithium, propulsé majoritairement par les véhicules électriques, les téléphones cellulaires, les tablettes et autres produits de consommation. Au Québec, la Société développe l'un des plus importants gisements de spodumène provenant de roche dure au monde, tant en termes de volume que de teneur. Le concentré de spodumène qui sera produit à la mine Whabouchi de Nemaska Lithium sera envoyé à l'usine de transformation que la Société entend construire à Shawinigan, Québec. Cette usine transformera le concentré de spodumène en hydroxyde de lithium et en carbonate de lithium de haute pureté grâce à des méthodes exclusives de production développées par la Société, et pour lesquelles la Société détient neuf brevets qui lui ont été octroyés, auxquels s'ajoutent plusieurs demandes de brevets sous examen dans différents pays, couvrant divers aspects et améliorations de sa technologie de préparation d'hydroxyde et de carbonate de lithium de haute pureté.

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, toute information sur (i) la livraison, en novembre 2017, de la première tonne d'hydroxyde de lithium (à partir du concentré) pour marquer le début de la qualification de Nemaska Lithium à titre de nouveau fournisseur de sels de lithium, (ii) le fait que la Société prévoit produire éventuellement, sur le site minier et à l'installation de transformation, la même qualité de produits que celle obtenue à l'usine de phase 1, (iii) la production de suffisamment d'échantillons de sels de lithium pour envoi à des clients potentiels, (iv) la qualification des produits de la Société auprès des clients, (v) la sélection du meilleur scénario financier parmi un certain nombre d'options, (vi) l'échéancier du projet de la Société, prévu durer de neuf à douze mois pour la construction et la mise en service du site minier, et dix-huit mois pour la construction et la mise en service de l'usine chimique, une fois que le financement du projet aura été obtenu, et (vii) en général, le paragraphe « À propos de Nemaska Lithium » ci-dessus, qui décrit essentiellement les perspectives de la Société, constituent de « l'information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par certaines lois sur les valeurs mobilières, et sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s'avérer inexactes.

Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révèleront exacts, car les résultats réels et les évènements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l'information sur les attentes actuelles et les prévisions de la direction. La direction de la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs ou d'expliquer toute différence importante entre les évènements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf tel que l'exigent les lois en valeurs mobilières applicables.

