Neptune annonce ses résultats pour le deuxième trimestre

La Société va de l'avant dans le marché du cannabis avec l'approbation d'un investissement de 5 millions de dollars

Faits saillants financiers et opérationnels du deuxième trimestre, pour la période de trois mois close le 30 septembre 2017, comparativement à la période de trois mois close le 31 août 20161

La vente des activités de production et de distribution d'huile de krill en vrac a été conclue. Les installations de Sherbrooke seront utilisées dans la nouvelle orientation commerciale.

Grâce à la vente, la dette du secteur nutraceutique a été réduite de 21,7 millions de dollars à 7,0 millions de dollars et la trésorerie est passée de 4,5 millions à 34,3 millions de dollars au 30 septembre 2017.

Les produits se sont élevés à 6,8 millions de dollars, une baisse par rapport aux 11,6 millions de dollars de l'exercice précédent attribuable à la vente des activités d'huile de krill, mais une hausse de 4,0 % par rapport au premier trimestre de 2018.

Un gain de 23,9 millions de dollars a été tiré de la vente des activités d'huile de krill.

Le bénéfice net a été de 20,0 millions de dollars, comparativement à une perte nette de 0,7 million de dollars à l'exercice précédent.

La perte d'exploitation non conforme aux IFRS 2 a été de 0,2 million de dollars, comparativement à un BAIIA ajusté 2 de 0,8 million de dollars à l'exercice précédent.

a été de 0,2 million de dollars, comparativement à un BAIIA ajusté de 0,8 million de dollars à l'exercice précédent. Les membres de l'unité d'affaires du cannabis ont été nommés : Michel Timperio, président; Melody Harwood, chef des affaires scientifiques et réglementaires; et Eric Krudener, directeur du développement de marque et de produit.

Faits saillants des suites du trimestre

Le conseil d'administration a approuvé un investissement de 5 millions de dollars visant à convertir l'usine pour la production d'huile de cannabis.

La Société tiendra une rencontre de mise à jour intitulée La route vers le cannabis, à New York, le 28 novembre 2017.

1 Pour le secteur nutraceutique de Neptune. 2 Voir les sections « Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS » et « Rapprochement du revenu net (perte nette) et du BAIIA ajusté ou de la perte d'exploitation non conforme aux IFRS » ci-après.

Neptune Technologies & Bioressources inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ:NEPT)(TSX:NEPT) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et opérationnels pour les périodes de trois et six mois closes le 30 septembre 2017. Tous les montants sont en dollars canadiens.

Secteur nutraceutique

« Le deuxième trimestre de l'exercice 2018 et les semaines qui ont suivi ont été sous le signe de la transformation : nous nous sommes retirés du marché de la production d'huile de krill avec succès, avons redressé considérablement notre bilan et nous sommes lancés sur le marché très rentable du cannabis légal, qui a déjà une bonne taille et recèle un excellent potentiel de croissance, indique M. Hamilton, président et chef de la direction de Neptune. Nous avons notamment nommé des gestionnaires, amorcé des discussions en vue de partenariats d'approvisionnement, commencé à interagir avec la clientèle et travaillé à l'ingénierie et à la conception. Notre conseil d'administration vient par ailleurs de donner un coup d'envoi essentiel au processus en autorisant des dépenses d'investissement de 5 millions de dollars. Les fonds serviront à adapter notre usine de Sherbrooke pour l'extraction d'huile de cannabis au lieu de l'huile de krill. Nous présenterons notre plan en détail, et plus encore, lors de notre rencontre de mise à jour qui se tiendra à New York vers la fin du mois. »

« En parallèle, nos solutions d'entreprise et nos ingrédients, comme MaxSimil, continuent à générer de bons résultats. Au deuxième trimestre, les produits du secteur nutraceutique, après rajustement relatif à la vente des activités de production d'huile de krill, ont grimpé de 10 % comparativement au premier trimestre. Notre objectif pour les solutions d'entreprise est toujours le même, soit d'atteindre, une croissance annuelle des produits dans les deux chiffres. En général, nous sommes enthousiastes à l'idée de ce que l'avenir nous réserve et sommes certains que notre expertise en matière de technologie, de réglementation et d'extraction saura distinguer Neptune de la concurrence et en faire un acteur de premier plan, tant sur le marché des produits nutraceutiques, où elle est déjà présente, que sur celui de l'huile de cannabis, qui est dans sa mire », conclut M. Hamilton.

« Le produit réalisé à la vente des activités d'huile de krill a grandement solidifié notre bilan et allégé notre dette. Compte tenu de l'investissement en capital annoncé pour le secteur du cannabis, des investissements prévus pour bien démarrer les activités correspondantes, du remboursement d'une partie de notre dette et d'autres hypothèses opérationnelles, nous prévoyons que la position de trésorerie du secteur nutraceutique sera de 23 à 24 millions de dollars à la fin de l'exercice, le 31 mars 2018, fournissant une marge de manœuvre financière amplement suffisante pour exécuter notre plan d'affaires », souligne Mario Paradis, vice-président et chef de la direction financière.

Résultats des activités du secteur nutraceutique

Comme elle l'a annoncé précédemment, Neptune a fait la transition vers une nouvelle date de fin d'exercice le 31 mars 2017. Les résultats financiers des périodes de trois et six mois closes le 30 septembre 2016 ne sont pas inclus dans les présents états financiers pour les raisons suivantes : i) les périodes de trois et six mois closes le 31 août 2016 sont raisonnablement comparables à celles s'étant terminé le 30 septembre 2017; ii) aucun facteur important, saisonnier ou autre, n'a d'incidence sur la comparabilité des renseignements de ces périodes par rapport à celle des renseignements des périodes de trois et six mois closes le 30 septembre 2016; iii) il aurait été trop complexe ou trop coûteux de compiler cette information.

Résultats du deuxième trimestre

Les produits du secteur nutraceutique ont atteint 6,8 millions de dollars pour la période de trois mois close le 30 septembre 2017, comparativement à 11,6 millions de dollars pour la période de trois mois close le 31 août 2016.

Le bénéfice net a été de 20,0 millions de dollars pour le trimestre, comparativement à une perte nette de 0,7 million de dollars de dollars à l'exercice précédent.

La perte d'exploitation non conforme aux IFRS1 a été de 0,2 million de dollars pour le trimestre, comparativement à un BAIIA ajusté1 de 0,8 million de dollars à l'exercice précédent.

La diminution du BAIIA ajusté1 au deuxième trimestre dans le secteur nutraceutique est principalement attribuable à la baisse des ventes et de la marge brute après la conclusion de la transaction avec Aker BioMarine. Le bénéfice net comprend un gain de 23,9 millions de dollars tiré de la vente d'actifs et une perte de valeur des stocks de 1,7 million de dollars.

Résultats financiers depuis le début de l'exercice

Les produits du secteur nutraceutique ont atteint 13,3 millions de dollars pour la période de six mois close le 30 septembre 2017, comparativement à 22,8 millions de dollars pour la période de six mois close le 31 août 2016.

Le bénéfice net a été de 18,9 millions de dollars pour la période de six mois close le 30 septembre 2017, comparativement à une perte nette de 1,9 million de dollars à l'exercice précédent.

Le BAIIA ajusté1 a été de 0,5 million de dollars pour la période de six mois close le 30 septembre 2017, comparativement à 1,9 million de dollars à l'exercice précédent.

La diminution du BAIIA ajusté1 depuis le début de l'exercice est principalement attribuable à la baisse des ventes et de la marge brute après la conclusion de la transaction avec Aker BioMarine. Le bénéfice net comprend un gain de 23,9 millions de dollars tiré de la vente d'actifs et une perte de valeur des stocks de 1,7 million de dollars.

Résultats consolidés (y compris Acasti Pharma)

Résultats du deuxième trimestre

Les produits consolidés ont totalisé 6,8 millions de dollars pour la période de trois mois close le 30 septembre 2017, comparativement à 11,6 millions de dollars pour la période de trois mois close le 31 août 2016.

Le bénéfice net a été de 16,1 millions de dollars pour le trimestre, comparativement à une perte nette de 2,4 millions de dollars à l'exercice précédent.

La perte d'exploitation non conforme aux IFRS1 a été de 3,6 millions de dollars pour le trimestre, comparativement à 0,9 million de dollars à l'exercice précédent.

Sur une base consolidée, les résultats du trimestre comprennent une perte d'exploitation non conforme aux IFRS1 de 3,4 millions de dollars et une perte nette de 4,5 millions de dollars pour la filiale de Neptune, Acasti, qui participe activement à des études cliniques et à la recherche et au développement. Pour la période de trois mois close le 31 août 2016, Acasti a enregistré une perte d'exploitation non conforme aux IFRS1 de 1,6 million de dollars et une perte nette de 2,3 millions de dollars.

Résultats financiers depuis le début de l'exercice

Les produits consolidés ont atteint 13,3 millions de dollars pour la période de six mois close le 30 septembre 2017, comparativement à 22,8 millions de dollars pour la période de six mois close le 31 août 2016.

Le bénéfice net a été de 12,8 millions de dollars pour la période de six mois close le 30 septembre 2017, comparativement à une perte nette de 6,2 millions de dollars à l'exercice précédent.

La perte d'exploitation non conforme aux IFRS1 pour la période de six mois close le 30 septembre 2017 a été de 5,1 millions de dollars, comparativement à 2,0 millions de dollars à l'exercice précédent.

Sur une base consolidée, les résultats de la période de six mois close le 30 septembre 2017 comprennent une perte d'exploitation non conforme aux IFRS1 de 5,5 millions de dollars et une perte nette de 7,3 millions de dollars pour la filiale de Neptune, Acasti, qui participe activement à des études cliniques et à la recherche et au développement. Pour la période de six mois close le 31 août 2016, Acasti a enregistré une perte d'exploitation non conforme aux IFRS1 de 3,9 millions de dollars et une perte nette de 5,5 millions de dollars.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie consolidés, y compris une tranche de 2,4 millions de dollars de placements à court terme soumis à des restrictions, s'élevaient à 39,6 millions de dollars au 30 septembre 2017, dont 34,3 millions de dollars sont attribuables au secteur nutraceutique et 5,3 millions de dollars à Acasti. Acasti a réuni des fonds supplémentaires au cours de la période de treize mois close le 31 mars 2017 et se penche sur la création de partenariats stratégiques. Elle prévoit aussi amasser d'autres fonds à plus long terme, mais rien ne garantit qu'elle pourra trouver le financement nécessaire ou créer des collaborations stratégiques, ni quand. Pour ces raisons, il s'ensuit une incertitude réelle entourant la capacité d'Acasti à poursuivre son exploitation et, par conséquent, à réaliser ses actifs et à s'acquitter de ses dettes dans le cours normal de ses activités.

1 Voir les sections « Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS » et « Rapprochement du revenu net (perte nette) et du BAIIA ajusté ou de la perte d'exploitation non conforme aux IFRS » ci-après.

Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS

La Société utilise une mesure financière ajustée, le bénéfice avant les intérêts, l'impôt et les amortissements (BAIIA) ajusté, qu'elle appelle la perte d'exploitation non conforme aux IFRS lorsqu'elle-même ou un segment enregistre une perte, pour évaluer sa performance d'exploitation. Cette mesure financière non conforme aux IFRS est issue directement des états financiers de la Société et est présentée de manière uniforme d'une période à l'autre. La Société utilise cette mesure afin d'évaluer sa performance financière historique et future, ainsi que sa performance par rapport à ses concurrents. Cette mesure aide également la Société à planifier et à faire des projections pour les périodes futures ainsi qu'à prendre des décisions opérationnelles et stratégiques. La Société est d'avis qu'en rendant cette information disponible aux investisseurs, en plus des mesures conformes aux IFRS, elle permet à ceux-ci de voir ses résultats du point de vue de la direction, et ainsi de mieux comprendre sa performance financière passée et future.

La réglementation sur les valeurs mobilières exige que les sociétés avertissent les lecteurs du fait que les résultats et d'autres mesures établis selon un autre référentiel que les IFRS n'ont pas de définition normalisée et qu'il est peu probable qu'ils se prêtent aux comparaisons avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées de manière isolée. La Société utilise le BAIIA ajusté (ou perte d'exploitation non conforme aux IFRS en cas de perte) pour mesurer sa performance d'une période à l'autre sans les variations découlant de certains ajustements qui pourraient éventuellement fausser l'analyse des tendances de sa performance d'exploitation, et parce qu'elle estime que cette mesure fournit de l'information pertinente sur sa situation financière et ses résultats d'exploitation. La méthode de calcul du BAIIA ajusté (ou de la perte d'exploitation non conforme aux IFRS) de Neptune peut différer de celle utilisée par d'autres sociétés.

Neptune calcule son BAIIA ajusté consolidé (ou sa perte d'exploitation non conforme aux IFRS) en ajoutant au bénéfice net (à la perte nette) les charges financières, les amortissements, la dépréciation et l'impôt sur le résultat et en soustrayant les produits financiers. D'autres éléments, comme les recouvrements d'assurances liés à l'explosion de l'usine, les règlements de redevances, le gain net sur vente d'actifs, les droits juridiques connexes aux règlements de redevances, les crédits d'impôt recouvrables d'exercices précédents et les coûts d'acquisition, sont sans incidence sur la performance d'exploitation de la Société et sont donc exclus du calcul puisqu'ils peuvent varier de manière importante d'une période à l'autre. Les produits financiers et charges financières incluent le profit (la perte) de change et la variation de la juste valeur des dérivés. Neptune exclut du calcul de son BAIIA ajusté (ou de sa perte d'exploitation non conforme aux IFRS) l'incidence de certaines transactions non monétaires comptabilisées, comme la rémunération à base d'actions. La Société juge qu'il est utile d'exclure cet élément puisqu'il constitue une charge hors trésorerie. Le fait d'exclure cet élément ne veut pas dire qu'il est non récurrent.

À propos de Neptune Technologies & Bioressources inc.

Neptune est une société de produits de mieux-être, forte de plus de 50 ans d'expérience combinée dans l'industrie. La Société met au point des solutions clé en main offertes sous diverses formes uniques et propose des ingrédients spécialisés tels que MaxSimil®, une plate-forme brevetée qui améliore l'absorption des nutraceutiques à base de lipides, et une gamme d'autres huiles marines et de graines. Neptune vend également de l'huile de krill de première qualité directement aux consommateurs, en ligne au www.oceano3.com. La Société mise sur son expertise scientifique, technologique et innovatrice pour travailler au développement d'extractions uniques dans des segments à croissance potentielle élevée comme ceux du secteur du cannabis thérapeutique.

Neptune cherche aussi à tirer parti des possibilités offertes par le marché des médicaments sur ordonnance grâce à sa filiale détenue à 34 %, Acasti Pharma Inc. (« Acasti »). Acasti se consacre à la recherche, au développement et à la commercialisation de produits thérapeutiques à base de phospholipides oméga-3 destinés au traitement de l'hypertriglycéridémie majeure.

Le siège social de la Société est situé à Laval, au Québec.

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué ne portant pas sur des faits courants ou passés constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la législation en valeurs mobilières américaine et de la législation en valeurs mobilières canadienne. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes, connus et inconnus, et sont assujettis à d'autres facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Neptune diffèrent de manière importante des résultats passés ou des résultats futurs dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, il y a lieu de préciser que les énoncés qui contiennent des termes tels que « croire », « être d'avis », « prévoir », « avoir l'intention », « s'attendre à », « entendre » ou « planifie » ainsi que l'utilisation du futur dans ces énoncés dénotent la nature incertaine et prospective de ceux-ci. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont à jour à la date du présent communiqué seulement.

Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de la présente mise en garde et de la Mise en garde concernant l'information prospective figurant à la notice annuelle la plus récente de Neptune (la « notice annuelle ») et dans le rapport annuel (S.E.C. Form 40-F) le plus récent de Neptune, disponibles sur SEDAR, à www.sedar.com, sur EDGAR, à www.sec.gov/edgar.shtml et dans la section Investisseurs du site Web de Neptune, à www.neptunecorp.com. Tous les énoncés prospectifs ci-inclus sont à jour à la date des présentes. Neptune ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs à la suite de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf dans la mesure exigée par la loi. De plus, les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué comportent généralement d'autres risques et incertitudes qui sont décrits de temps à autre dans les documents publics de Neptune déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et des commissions des valeurs mobilières canadiennes. Des renseignements supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique Facteurs de risque de la notice annuelle et dans le rapport de gestion pour la période de six mois terminée le 30 septembre 2017 sous la rubrique risques et incertitudes.

Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

Rapprochement du revenu net (perte nette) et de la perte d'exploitation non conforme aux IFRS1 (en milliers de dollars)

Période de trois mois terminée le 30 septembre 2017

Nutraceutique Cardiovasculaire Éliminations intersectorielles Total $ $ $ $ Total des produits 6 795 - - 6 795 Marge brute 408 - - 408 Charges de recherche et de développement (375 ) (3 385 ) 581 (3 179 ) Crédits d'impôts de recherche et de développement et subventions 30 36 - 66 Frais de vente, généraux et charges administratives (2 976 ) (1 037 ) - (4 013 ) Autre produit - gain net sur vente d'actifs 23 871 - - 23 871 Revenu (perte) provenant des opérations 20 958 (4 386 ) 581 17 153 Charges financières nettes (908 ) (120 ) (1 ) (1 029 ) Impôt sur le résultat (7 ) - - (7 ) Revenu net (perte nette) 20 043 (4 506 ) 580 16 117 Calcul du BAIIA ajusté1(perte d'exploitation non conforme aux IFRS)1 Revenu net (perte nette) 20 043 (4 506 ) 580 16 117 Ajuster (déduire): Amortissement et dépréciation 809 667 (581 ) 895 Charges financières 915 159 - 1 074 Produits financiers (9 ) (14 ) - (23 ) Changement dans la juste valeur des actifs et passifs financiers dérivés 2 (25 )

1 (22 ) Rémunération à base d'actions 221 295 - 516 Impôt sur le résultat 7 - - 7 Dépréciation sur les stocks 1 719 - - 1 719 Autre produit - gain net sur vente d'actifs (23 871 ) - - (23 871 ) Perte d'exploitation non conforme aux IFRS1 (164 ) (3 424 ) - (3 588 )

1 Voir la section « Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS ».

Rapprochement de la perte nette et du BAIIA ajusté1ou de la perte d'exploitation non conforme aux IFRS1 (en milliers de dollars)

Période de trois mois terminée le 31 août 2016

Nutraceutique Cardiovasculaire Éliminations intersectorielles Total $ $ $ $ Total des produits 11 587 4 - 11 591 Marge brute 2 587 4 - 2 591 Charges de recherche et de développement (366 ) (1 621 ) 581 (1 406 ) Crédits d'impôts de recherche et de développement et subventions 10 23 - 33 Frais de vente, généraux et charges administratives (2 496 ) (856 ) - (3 352 ) Perte provenant des opérations (265 ) (2 450 ) 581 (2 134 ) Produits financiers nets (charges financières nettes) (395 ) 120 (2 ) (277 ) Impôt sur le résultat (8 ) - - (8 ) Perte nette (668 ) (2 330 ) 579 (2 419 ) Calcul du BAIIA ajusté1(perte d'exploitation non conforme aux IFRS)1 Perte nette (668 ) (2 330 ) 579 (2 419 ) Ajuster (déduire): Amortissement et dépréciation 767 614 (581 ) 800 Charges financières 683 2 (38 ) 647 Produits financiers (320 ) (57 ) 38 (339 ) Changement dans la juste valeur des actifs et passifs financiers dérivés 32 (65 )

2 (31 ) Rémunération à base d'actions 253 210 - 463 Impôt sur le résultat 8 - - 8 Frais d'acquisition 14 - - 14 BAIIA ajusté1(perte d'exploitation non conforme aux IFRS)1 769 (1 626 ) - (857 )

1 Voir la section « Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS ».

Rapprochement du revenu net (perte nette) et du BAIIA ajusté1ou de la perte d'exploitation non conforme aux IFRS1 (en milliers de dollars)

Période de six mois terminée le 30 septembre 2017

Nutraceutique Cardiovasculaire Éliminations intersectorielles Total $ $ $ $ Total des produits 13 326 - - 13 326 Marge brute 2 851 - - 2 851 Charges de recherche et de développement (787 ) (5 391 ) 1 161 (5 017 ) Crédits d'impôts de recherche et de développement et subventions 50 60 - 110 Frais de vente, généraux et charges administratives (5 797 ) (1 853 ) - (7 650 ) Autre produit - gain net sur vente d'actifs 23 871 - - 23 871 Revenu (perte) provenant des opérations 20 188 (7 184 ) 1 161 14 165 Charges financières nettes (1 323 ) (100 ) (5 ) (1 428 ) Impôt sur le résultat 13 - - 13 Revenu net (perte nette) 18 878 (7 284 ) 1 156 12 750 Total des actifs 99 408 19 758 (11 294 ) 107 872 Trésorerie, équivalents de trésorerie et placements à court terme réservés 34 271 5 329

- 39 600 Fonds de roulement2 32 885 2 461 1 35 347 Calcul du BAIIA ajusté1(perte d'exploitation non conforme aux IFRS)1 Revenu net (perte nette) 18 878 (7 284 ) 1 156 12 750 Ajuster (déduire): Amortissement et dépréciation 1 748 1 335 (1 161 ) 1 922 Charges financières 1 496 289 - 1 785 Produits financiers (17 ) (30 ) - (47 ) Changement dans la juste valeur des actifs et passifs financiers dérivés (156 ) (159 )

5 (310 ) Rémunération à base d'actions 582 331 - 913 Impôt sur le résultat (13 ) - - (13 ) Dépréciation sur les stocks 1 719 - - 1 719 Autre produit - gain net sur vente d'actifs (23 871 ) - - (23 871 ) Frais légaux liés au règlement de redevances 91 - - 91 BAIIA ajusté1(perte d'exploitation non conforme aux IFRS)1 457 (5 518 ) - (5 061 )

1 Voir la section « Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS ». 2 Le fonds de roulement est présenté à titre d'information seulement et représente une mesure de la santé financière à court terme de la Société surtout utilisée par le milieu financier. On obtient le fonds de roulement en retranchant les passifs courants des actifs courants. Comme il n'y a pas de méthode normalisée par les IFRS, le résultat peut ne pas être comparable à des mesures du même type présentées par d'autres sociétés ouvertes.

Rapprochement de la perte nette et du BAIIA ajusté1ou de la perte d'exploitation non conforme aux IFRS1 (en milliers de dollars)

Période de six mois terminée le 31 août 2016

Nutraceutique Cardiovasculaire Éliminations intersectorielles Total $ $ $ $ Total des produits 22 841 7 - 22 848 Marge brute 6 104 7 - 6 111 Charges de recherche et de développement (770 ) (4 040 ) 1 161 (3 649 ) Crédits d'impôts de recherche et de développement et subventions 19 47 - 66 Frais de vente, généraux et charges administratives (5 686 ) (1 423 ) - (7 109 ) Perte provenant des opérations (333 ) (5 409 ) 1 161 (4 581 ) Charges financières nettes (1 285 ) (75 ) (3 ) (1 363 ) Impôt sur le résultat (300 ) - - (300 ) Perte nette (1 918 ) (5 484 ) 1 158 (6 244 ) Total des actifs 87 681 23 552 (13 865 ) 97 368 Trésorerie, équivalents de trésorerie et placements à court terme réservés 7 125 8 124

- 15 249 Fonds de roulement2 14 074 6 047 - 20 121 Calcul du BAIIA ajusté1(perte d'exploitation non conforme aux IFRS)1 Perte nette (1 918 ) (5 484 ) 1 158 (6 244 ) Ajuster (déduire): Amortissement et dépréciation 1 532 1 223 (1 161 ) 1 594 Charges financières 1 251 279 (83 ) 1 447 Produits financiers (1 ) (106 ) 83 (24 ) Changement dans la juste valeur des actifs et passifs financiers dérivés 35 (98 )

3 (60 ) Rémunération à base d'actions 670 275 - 945 Impôt sur le résultat 300 - - 300 Frais d'acquisition 38 - - 38 BAIIA ajusté1(perte d'exploitation non conforme aux IFRS)1 1 907 (3 911 ) - (2 004 )