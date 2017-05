Neptune publiera ses résultats du quatrième trimestre et de l'année pour la période de treize mois se terminant le 31 mars 2017

LAVAL, QUÉBEC--(Marketwired - 18 mai 2017) - Neptune Technologies & Bioressources inc. (NASDAQ:NEPT)(TSX:NEPT) (« Neptune » ou « la Société »), annonce qu'elle tiendra une conférence téléphonique le 7 juin 2017 à 17h00, heure normale de l'est, afin de commenter les résultats financiers du quatrième trimestre et de l'année pour la période de treize mois se terminant le 31 mars 2017.

Le communiqué de presse annonçant les résultats du quatrième trimestre sera émis la même journée à 16h00.

Détails de l'appel conférence:

Date: Mercredi le 7 juin 2017 Heure: 17h00, heure normale de l'est Appel: 1 (877) 223-4471 (Canada et États-Unis) 1 (647) 788-4922 (hors Canada et États-Unis) Webdiffusion: Une webdiffusion audio en direct incluant une présentation des résultats peuvent également être accessibles à : http://neptunecorp.com/fr/investisseurs/evenements-et-presentations/

La téléconférence sera disponible pour rediffusion deux heures après notre appel et ce jusqu'au 7 juin 2017. Les numéros de téléphone pour accéder à cette rediffusion sont le 1 (416) 621-4642 ou le 1 (800) 585-8367 (sans frais), code d'accès 23766321. Une archive du « webcast » ainsi que la présentation seront disponibles sans délais sur le site web dans la section Investisseurs, sous le répertoire Évènements et Présentation, dans les jours suivant l'évènement.

À propos de Neptune Technologies & Bioressources inc.

Neptune est une société axée sur les produits de nutrition qui crée des solutions de nutrition uniques et personnalisées et offre des ingrédients spécialisés et des marques de consommation. La Société met au point des solutions clé en main offertes sous diverses formes uniques. Neptune propose aussi de l'huile de krill de première qualité fabriquée dans ses installations de pointe, ainsi que toute une gamme d'autres ingrédients spécialisés, dont des huiles marines et des huiles de graines. Neptune vend son huile de krill de première qualité directement aux consommateurs du Canada et des États-Unis sous la marque OCEANO3MC en ligne au www.oceano3.com. La marque est également vendue sous forme de solution clé en main à divers distributeurs. Le siège social de la Société se trouve à Laval, au Québec.

Neptune est également présente sur le marché des médicaments d'ordonnance, par l'intermédiaire de sa filiale détenue à environ 34 %, Acasti Pharma inc. (« Acasti »). Acasti se consacre à la recherche, au développement et à la commercialisation de nouveaux produits thérapeutiques à base d'huile de krill sous forme de phospholipides oméga-3 destinés au traitement de l'hypertriglycéridémie.

SOURCE: Neptune Technologies & Bioressources Inc.