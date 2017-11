Neptune reçoit un avis de Nasdaq confirmant qu'elle est de nouveau conforme à l'exigence relative au cours acheteur minimum

LAVAL, QUÉBEC--(Marketwired - 30 nov. 2017) - Neptune Technologies & Bioressources inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ:NEPT)(TSX:NEPT) annonce qu'elle a reçu, le 28 novembre 2017, un avis du service d'admissibilité à la cote de NASDAQ confirmant que la Société est de nouveau conforme à l'exigence de la règle d'inscription à la cote 5550(a)(2) de NASDAQ sur le cours acheteur.

Le 21 juillet 2017, la Société a reçu un avis du service d'admissibilité à la cote de NASDAQ l'informant qu'elle n'avait pas maintenu un cours acheteur d'au moins 1,00 $ US par action ordinaire dans les 30 jours ouvrables précédant l'avis, et ce, conformément aux normes d'inscription initiales du NASDAQ Capital Market. Suivant la règle 5810(c)(3)(A) de NASDAQ, un délai de 180 jours civils, soit jusqu'au 17 janvier 2018, fut alors octroyé à la Société pour se conformer de nouveau.

Le 28 novembre 2017, la Société était ravie de reçevoir un avis du service d'admissibilité à la cote de NASDAQ l'informant que l'équipe NASDAQ a déterminé que le cours acheteur de clôture des actions ordinaires de la Société s'est maintenu à 1,00 $ US ou plus pendant au moins 10 jours ouvrables consécutifs, soit du 13 au 27 novembre 2017. Ainsi, puisque la Société est de nouveau conforme à l'exigence de la règle d'inscription à la cote 5550(a)(2) de NASDAQ, le dossier est désormais clos.

À propos de Neptune Technologies & Bioressources inc.

Neptune est une société de produits de mieux-être, forte de plus de 50 ans d'expérience combinée dans l'industrie. La Société met au point des solutions clé en main offertes sous diverses formes uniques et propose des ingrédients spécialisés tels que MaxSimil®, une plate-forme brevetée qui peut améliorer l'absorption des nutraceutiques à base de lipides, et une gamme d'autres huiles marines et de graines. Neptune vend également de l'huile de krill de première qualité directement aux consommateurs, en ligne au www.oceano3.com. La Société mise sur son expertise scientifique, technologique et innovatrice pour développer des extractions uniques dans des segments à potentiel de croissance élevé comme ceux du secteur du cannabis à des fins médicales.

Neptune cherche aussi à tirer parti des possibilités offertes par le marché des médicaments sur ordonnance grâce à sa filiale détenue à 34 %, Acasti Pharma Inc. (« Acasti »). Acasti se consacre à la recherche, au développement et à la commercialisation de produits thérapeutiques à base de phospholipides oméga-3 destinés au traitement de l'hypertriglycéridémie majeure.

Le siège social de la Société est situé à Laval, au Québec.