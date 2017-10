Neptune tiendra une rencontre de mise à jour le 28 novembre 2017

«La route vers le cannabis» donnera plus de détails concernant les opportunités de marché et le plan d'affaires

LAVAL, QUÉBEC--(Marketwired - 25 oct. 2017) - Neptune Technologies & Bioressources inc. (NASDAQ:NEPT)(TSX:NEPT) (« Neptune » ou « la Société »), tiendra une rencontre de mise à jour à New York le 28 novembre 2017 de 8 h (HE) à 10 h (HE) afin de discuter de son entrée dans le marché légal du cannabis au Canada à travers l'extraction et la commercialisation d'huile de cannabis. M. Jim Hamilton, président et chef de l'exploitation de Neptune, et d'autres membres de la haute direction présenteront une vue d'ensemble détaillée du marché du cannabis au Canada, les plans d'affaire de l'entreprise, la chronologie des prochaines étapes anticipées et le potentiel économique de ce projet.

Détails de la téléconférence : Date : Mardi 28 novembre 2017 Heure : 8 h, heure normale de l'Est - début de la présentation Endroit : New York Athletic Club 180 Central Park South New York, New York Webdiffusion : Une webdiffusion audio en direct incluant une présentation des résultats peut également être accessible à : http://neptunecorp.com/fr/investisseurs/evenements-et-presentations/

À propos de Neptune Technologies & Bioressources inc.

Neptune est une société de produits de bien-être, forte de plus de 50 ans d'expérience combinée dans l'industrie. La Société met au point des solutions clé en main offertes sous diverses formes uniques et propose des ingrédients spécialisés tels que MaxSimil®, une plate-forme brevetée qui améliore l'absorption des nutraceutiques à base de lipides, et une gamme d'autres huiles marines et de graines. Neptune vend également de l'huile de krill de première qualité directement aux consommateurs, en ligne au www.oceano3.com. La Société mise sur son expertise scientifique, technologique et innovatrice pour travailler au développement d'extractions uniques dans des segments à croissance potentielle élevée comme ceux du secteur du cannabis thérapeutique.

Neptune cherche aussi à tirer parti des possibilités offertes par le marché des médicaments sur ordonnance grâce à sa filiale détenue à 34 %, Acasti Pharma Inc. (« Acasti »). Acasti se consacre à la recherche, au développement et à la commercialisation de produits thérapeutiques à base de phospholipides oméga-3 destinés au traitement de l'hypertriglycéridémie majeure.

Le siège social de la Société est situé à Laval, au Québec.