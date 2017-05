Neuf municipalités canadiennes lauréates de prix d'excellence nationaux

GATINEAU, QUÉBEC--(Marketwired - 31 mai 2017) - En tout, neuf municipalités canadiennes obtiennent un prix d'excellence de l'Association canadienne des administrateurs municipaux (ACAM) dans les domaines de l'innovation, de l'éducation et du perfectionnement professionnel. Voici les municipalités et les projets récompensés, selon la taille de la population, à la conférence nationale de l'ACAM à Gatineau, au Québec :

Prix Willis de l'innovation 2017

Ville d'Inuvik (T.N.-O.) - Usine de traitement d'eau du chenal East

Ville de Waterloo (Ont.) - Plateforme sportive PickUpHub de Waterloo

Ville de Kitchener (Ont.) - Kitchener numérique : Approche de Kitchener au titre de ville intelligente

Prix ACAM d'excellence en environnement 2017

Comté Northern Sunrise (Alb.) - Projet solaire de la caserne de pompiers

Ville de Fort St. John (C.-B.) - Projet de microcentrale hydroélectrique

Ville de Markham (Ont.) - Markham : Stratégie intelligente de réacheminement du textile

Prix ACAM d'excellence en développement professionnel 2017

District de Squamish (C.-B.) - Leadership câblé

Comté de Strathcona (Alb.) - Budgétisation et planification basées sur les priorités stratégiques

Ville de Coquitlam (C.-B.) - Programme de développement du leadership : diriger dans un but précis

Un mot sur l'ACAM :

L'Association canadienne des administrateurs municipaux est une organisation nationale à but non lucratif ouverte aux directeurs généraux et gestionnaires municipaux et à toute personne ayant un poste de cadre supérieur qui relève directement du directeur général. www.camacam.ca