Nevado annonce la venue de 2 nouveaux administrateurs

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 2 oct. 2017) - Nevado Ressources Corporation (TSX CROISSANCE:VDO) (la « Société » ou « NEVADO ») annonce que Mlle Virginia Olnick et M. David Atkinson se sont joignent au conseil d'administration en date du 1er octobre, 2017.

Mme Olnick est un investisseur actif sur les marchés du capital de risque depuis plus de 15 ans et elle a complété le cours canadien des valeurs mobilières ainsi que le cours sur les entreprises publiques : financement, gouvernance et conformité de SFU. Mlle Olnick détient un baccalauréat en sciences de l'Université de la Colombie-Britannique et est administrateur de CellStop Systems Inc. et de Ressources Charlotte.

M. Atkinson est impliqué dans le secteur de l'investissement depuis plus de 30 ans avec des entreprises privées et publiques. Il est actuellement président et chef de la direction de Earthworks Industries Inc., qu'il a fondé en 1993, et est responsable des exigences de planification financière et stratégique de Earthworks et de sa filiale américaine, Cortina Integrated Waste Management Inc. En raison de ses 10 ans à travailler sur le cadre réglementaire pour le développement avec les Premières nations en Amérique du Nord, il a acquis une grande expérience en ce qui a trait à l'utilisation des terres / aux permis ainsi qu'aux problèmes environnementaux.

À propos de Nevado Inc.

Corporation Ressources Nevado est une société d'exploration minière canadienne dont les activités consistent en l'exploration, l'évaluation et le développement de propriétés minières aurifères

La Bourse de croissance TSX n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de ce communiqué.