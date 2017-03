Nevado annonce l'arrivée d'un nouveau président

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 2 mars 2017) - Ressources Nevado Corporation (TSX CROISSANCE:VDO) (la « Société » ou « NEVADO ») a le plaisir d'annoncer la nomination de M. Jonathan Lafontaine à titre de président et de directeur général de Nevado. M. Lafontaine travaille dans l'industrie minière depuis plus de 15 ans et a progressivement assumé des rôles de premier plan dans divers organismes d'exploration et d'exploitation minière, tout en étant associé à des découvertes de haut niveau dans divers produits. Il est un géologue professionnel inscrit dans trois juridictions avec un B.Sc. En géologie de l'Université Laval et un M.Sc. En géologie de l'UNB.

Philippe Cloutier président du Conseil d'Administration « C'est avec grand plaisir que nous accueillons M. Lafontaine au sein de la Société. M. Lafontaine avec son expérience apportera de nouvelles idées et un nouveau dynamisme et nous considérons qu'il fait partie de la relève au sein de notre industrie. De plus, nous tenons à remercier M. Sylvain Laberge qui a assumé le rôle de président en intérim au cours des derniers mois. »

M. Mike Curtis remet sa démission en tant que directeur de la Corporation pour ainsi laisser la place à M. Lafontaine au sein du conseil d'administration. Nous tenons à remercier M. Curtis pour toutes les années consacrées à la bonne gouvernance de la Corporation.

À propos de Nevado Inc.

Corporation Ressources Nevado est une société d'exploration minière canadienne dont les activités consistent en l'exploration, l'évaluation et le développement de propriétés minières aurifères.

La Bourse de croissance TSX n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de ce communiqué.