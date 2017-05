Nevado demandera l'approbation des actionnaires à son assemblée annuelle et extraordinaire pour le changement de dénomination à AUQ Exploration inc.

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 19 mai 2017) - Corporation Ressources Nevado (TSX CROISSANCE:VDO) (« Nevado » ou la « Société ») tiendra son assemblée annuelle et extraordinaire le 15 juin prochain. La Société demandera aux actionnaires d'approuver le changement de dénomination de la Société à AUQ Exploration inc. avec un changement concurrent du symbole boursier à AUQ.

Le président et les administrateurs sont unanimes que ce changement de nom reflète un renouveau de la Société vers la croissance et sa nouvelle mission d'exploration aurifère, qui a débuté avec l'entente d'option avec SOQUEM pour le projet Roger dans le camp minier effervescent de Chibougamau-Chapais.

En date du 18 mai 2017, la Société avait 62 381 296 actions ordinaires en circulation.

Ce communiqué de presse a été préparé par Jonathan Lafontaine, président et chef de la direction de Corporation Ressources Nevado et personne qualifiée telle que définie par l'IN 43-101.

À propos de Corporation Ressources Nevado

Corporation Ressources Nevado est une société d'exploration minière canadienne dont les activités consistent en l'exploration, l'évaluation et le développement de propriétés minières aurifères.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. Les énoncés faits au présent communiqué qui ne sont pas historiques sont des « énoncés de nature prospective » et le lecteur est avisé que de tels énoncés ne sont pas des garanties de leur réalisation dans le futur et que les développements et résultats actuels peuvent varier de façon matérielle de ceux-ci dans ces « énoncés de nature prospective ».