Nevado signe l'entente finale avec SOQUEM pour le projet Roger

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 1 mars 2017) - Ressources Nevado Corp. (TSX CROISSANCE:VDO) (la «Société» ou « NEVADO») A le plaisir d'annoncer la signature d'un accord définitif entre SOQUEM et Nevado, permettant à Nevado d'acquérir un intérêt indivis de 50% dans le projet Roger en contrepartie d'investissements totalisant 2 millions de dollars sur une période de trois ans. Le projet Roger est situé à 5 km au nord-ouest de la ville de Chibougamau dans la province de Québec.

Tous les détails de l'option ont été mentionnés dans le communiqué de presse publié le 21 février 2017.

À propos de SOQUEM.

SOQUEM, filiale d'Investissement Québec, est un acteur de premier plan dans l'exploration minière au Québec. SOQUEM a pour mission de favoriser l'exploration, la découverte et la mise en valeur de propriétés minières au Québec. Elle a participé à plus de 350 projets d'exploration et pris part à d'importantes découvertes d'or, de diamants, de lithium et de plusieurs autres minéraux.

À propos de Nevado Inc.

Corporation Ressources Nevado est une société d'exploration minière canadienne dont les activités consistent en l'exploration, l'évaluation et le développement de propriétés minières aurifères. Assurance Qualité / Contrôle Qualité

