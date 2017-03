New Carlisle rend hommage à René Lévesque

Le gouvernement du Canada soutient la mise sur pied de l'Espace René-Lévesque

NEW CARLISLE, QUÉBEC--(Marketwired - 1 mars 2017) - ministère du Patrimoine canadien

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 750 000 dollars à la Fondation de la Maison René-Lévesque pour l'aménagement de l'Espace René-Lévesque, un circuit patrimonial rendant hommage à la vie de l'ancien premier ministre du Québec. La ministre Lebouthillier a fait cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien.

Cette somme, que le gouvernement du Canada accorde par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, permettra notamment à l'organisme de mettre en place les différentes composantes de ce circuit extérieur, qui comprend un pavillon d'accueil.

Citations

« En tant que ministre du Patrimoine canadien, je salue le travail de la Fondation de la Maison René-Lévesque qui, grâce à l'Espace René-Lévesque, rendra un bel hommage à l'un des grands politiciens du Québec. Le gouvernement du Canada est heureux de soutenir la réalisation de ce site patrimonial qui permettra aux visiteurs de partout au Canada d'en apprendre davantage sur un homme qui a marqué son époque. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« En plus d'offrir une occasion en or de découvrir la vie et la carrière de l'ex-premier ministre, l'Espace René-Lévesque mettra en valeur la ville et ses paysages, que les visiteurs pourront admirer tout au long du parcours. Notre gouvernement est ravi d'aider la Fondation de la Maison René-Lévesque à mettre en œuvre ce projet qui lui tient tant à cœur. »

- L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine

« L'importante contribution de Patrimoine canadien à la Fondation de la Maison René-Lévesque permet la réalisation, à New Carlisle, de l'Espace René-Lévesque, un site à la mémoire de ce grand Québécois. Les générations actuelles et futures pourront entendre son message de fierté, de respect, de rigueur, de partage et d'intégrité. Le message, aussi, d'un visionnaire pragmatique qui aimait nous rappeler que "c'est le rêve qui nous fait avancer, mais qu'on n'avance pas en rêvant". »

- M. Louis É. Bernard, président, Fondation de la Maison René-Lévesque

Les faits en bref

Créée en 2009, la Fondation de la Maison René-Lévesque a pour mandat d'établir un site à la mémoire de René Lévesque à New Carlisle, en Gaspésie, lieu où il a grandi.

L'organisme prévoit l'aménagement d'un circuit extérieur composé de huit zones thématiques audiovisuelles relatant les différentes étapes de la vie de René Lévesque, de son enfance à New Carlisle à son retrait de la vie politique en 1986.

Le site, qui prendra forme sur un terrain acquis par la Fondation au centre-ville de New Carlisle, sur la rue principale, comprendra également un pavillon d'accueil où se trouveront une billetterie, une salle de projection et un centre de documentation, entre autres.

Le circuit permettra aux visiteurs de découvrir l'homme politique et sa contribution au développement du Québec moderne. La statue de bronze de René Lévesque, située dans le parc municipal de New Carlisle, sera réinstallée à l'entrée du site.

Liens connexes

La Fondation de la Maison René-Lévesque

Fonds du Canada pour les espaces culturels

Restez branchés

