Newmark Knight Frank Devencore publie son rapport sur le marché immobilier de bureaux du centre-ville de Montréal

Les possibilités locatives abondent pour la plupart des locataires

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 27 fév. 2017) - Dans son étude du marché immobilier publiée aujourd'hui, Newmark Knight Frank Devencore révèle que les taux de disponibilité au centre-ville de Montréal devraient s'accroître au cours de la prochaine année grâce à au moins trois nouveaux projets amorçant les dernières étapes de leur construction. Certains des locataires d'importance à Montréal emménageront dans ces projets de pointe, ce qui pourra créer des espaces en sous-location dans les immeubles qu'ils quitteront.

« La construction d'espaces à bureaux et de copropriétés au centre-ville de Montréal est à un niveau que l'on n'a pas vu depuis une vingtaine d'années », affirme Jean Laurin, président et chef de la direction chez Newmark Knight Frank Devencore. « Après quelques années de croissance économique modérée, la ville a retrouvé son dynamisme et attire des locataires corporatifs dans des domaines variés, et ce, tant à l'échelle nationale qu'internationale. »

Le taux de disponibilité des espaces de bureaux au centre-ville de Montréal, toutes catégories confondues, se situait à 11,9 % à la fin de 2016, en baisse de près de 0,1 % par rapport à 2015. Plus d'un million de pieds carrés de nouveaux espaces de bureaux de catégorie « A » ont été mis en exploitation au centre-ville ces trois dernières années et 838 000 pieds carrés supplémentaires devraient s'ajouter d'ici la fin de 2017.

Malgré le fort taux de disponibilité, les grands locataires, qui cherchent à louer des espaces de 100 000 pieds carrés et plus, se voient offrir un choix limité, selon l'étude. Les locataires requérant de moins grandes superficies, quant à eux, ont davantage d'options.

« Les meilleures affaires varient d'un immeuble à l'autre. Les propriétaires qui perdent des locataires au profit des nouvelles tours se montreront plus flexibles au moment de commercialiser leurs immeubles alors que les locataires présentant de solides garanties financières pourront négocier des incitatifs plus avantageux », selon M. Laurin.

M. Laurin souligne aussi que les conditions actuelles ont amené certains locataires à revoir leurs priorités en ce qui concerne leurs espaces.

« Étant donné la relative abondance d'espaces locatifs, il est intéressant de voir qu'un bon nombre d'entreprises explorent de nouveaux moyens de non seulement optimiser leurs espaces, mais aussi de maximiser leur productivité », fait remarquer M. Laurin. « Dans bien des cas, cela consiste à examiner les coûts, mais aussi les stratégies permettant de créer un environnement de travail qui favorise le dynamisme et l'efficacité pour la main-d'œuvre ».

Pour voir l'étude de marché intégrale, visitez le http://french.devencorenkf.com/accueil/201;tude-du-march233;-.aspx?d=731.

