NextAI annonce les partenaires fondateurs et un engagement initial de plus de 5 M$ pour mettre sur pied l'écosystème d'intelligence artificielle (IA) au Canada

Le nouveau programme à l'intention des entrepreneurs du domaine de l'IA sera lancé en février et offrira le soutien financier et le mentorat de sociétés canadiennes de premier plan

TORONTO, ON--(Marketwired - 25 janvier 2017) - NextAI a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un important partenariat avec plusieurs sociétés canadiennes de premier plan afin d'aider à financer et à soutenir le programme et ses participants. NextAI est un programme international d'innovation pour entreprises axées sur l'IA. Des équipes talentueuses du monde entier sont invitées au Canada pour tirer parti du leadership du pays dans ce domaine et, ce faisant, bénéficient d'un soutien financier et de mentorat et ont l'occasion de parfaire leurs connaissances et de réseauter. Le concept à l'origine de NextAI est issu d'une séance de remue-méninges commanditée par RBC et Magna au cours de l'été 2016. Depuis, BDC Capital et la Banque Scotia se sont jointes à elles comme sociétés partenaires fondatrices. À ce jour, le financement offert par les sociétés partenaires s'élève à 5,15 millions de dollars.

NextAI a également créé des commandites technologiques avec IBM Canada, Google et NVIDIA, dont la valeur de l'engagement en équipement, en accès à la technologie et en services se chiffre en millions de dollars. Ceux-ci fourniront aux participants au programme du financement, du mentorat ainsi qu'un accès à des experts de l'industrie, à des essais auprès de clients et à de précieux ensembles de données.

" L'intelligence artificielle est l'une des technologies transformationnelles qui a le plus d'impact sur les entreprises actuellement, et le Canada doit demeurer au premier plan de l'exploration de ses possibilités commerciales et scientifiques ", a déclaré Dave McKay, président et chef de la direction de RBC. " NEXT Canada a démontré sa capacité à stimuler l'entrepreneuriat au Canada, et en nous associant à NextAI, nous aiderons des entrepreneurs du monde entier à lancer leurs entreprises d'IA ici même au Canada. "

Ce programme, le premier en son genre au pays, rassemblera à Toronto des talents et entrepreneurs du monde de l'IA, où ils travailleront à la création d'entreprises viables en compagnie de partenaires du monde des affaires, du milieu universitaire et du secteur des technologies. NextAI entend asseoir la réputation du Canada à titre de chef de file mondial en innovation, inverser l'exode des grands innovateurs et des scientifiques et établir des centres d'excellence en application commerciale de l'IA. Depuis le début du recrutement à la fin du mois d'octobre, les demandes ont afflué de plus de 20 pays, dont l'Équateur, l'Allemagne, l'Inde, Israël, l'Italie, le Mexique et l'Écosse. Près de 10 % des demandes proviennent des États-Unis.

" L'intelligence artificielle et l'apprentissage machine sont des domaines où le talent canadien peut réellement se distinguer et changer la donne ", a souligné Jérôme Nycz, vice-président exécutif, BDC Capital. " Grâce à ce partenariat, nous avons ensemble l'occasion de soutenir les entreprises du secteur de l'IA, du préamorçage à l'expansion. Nous sommes impatients de participer, avec NextAI, à l'identification et au financement des entreprises les plus prometteuses de leur cohorte et de donner à leurs fondateurs des moyens concrets de transformer les industries et les marchés mondiaux. "

Le programme fournira aux participants jusqu'à 200 000 $ en financement, l'accès à une technologie de pointe, le mentorat de chefs d'entreprise et de scientifiques, ainsi que des formations données par des chercheurs de renom d'institutions comme l'Université Harvard, le MIT, l'Université de New York, l'Université de Guelph et l'Université de Toronto.

" L'innovation a toujours été au cœur de ce que nous faisons ", a précisé Don Walker, chef de la direction de Magna. " Il est clair que les technologies comme l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine auront un impact énorme sur la mobilité et sur la société en général. En appuyant des initiatives comme NextAI, Magna contribue à créer un écosystème d'AI prééminent qui générera une nouvelle vague de débouchés pour les industries, la société et les entrepreneurs canadiens. "

NEXT Canada a lancé avec succès plusieurs programmes dans le passé, s'imposant comme leader dans le développement d'entrepreneurs à impact élevé. L'organisation est épaulée par plus de 300 chefs d'entreprise et est actuellement dirigée par les coprésidents du conseil d'administration Anthony Lacavera, fondateur de Globalive, et John Kelleher, associé de McKinsey & Company.

Il s'agit du troisième programme de NEXT Canada conçu pour favoriser la réussite des entrepreneurs à fort potentiel, et des centaines d'entre eux ont déjà participé aux initiatives The Next 36 et Next Founders. Parmi les anciens participants, NEXT Canada compte d'ailleurs plusieurs entreprises œuvrant dans les domaines de l'IA et de l'apprentissage machine, notamment Blue J Legal et Atomwise.

" Comme tous les programmes qui l'ont précédé, NextAI vise à favoriser l'entrepreneuriat au Canada et à créer un espace où les gens talentueux du monde entier peuvent réaliser leur potentiel grâce au coup de pouce de partenaires clés et de mentors ", a déclaré Andrea Matheson, présidente de NEXT Canada. " Nous sommes ravis de pouvoir compter sur des partenaires qui sont des chefs de file dans leurs domaines respectifs et qui fourniront aux participants un leadership et des connaissances inestimables. "

" L'intelligence artificielle crée des solutions révolutionnaires en matière de services financiers, du service à la clientèle à la prévention des fraudes, en passant par la gestion des risques. Ces innovations amélioreront l'expérience client et transformeront la prestation des services bancaires ", a ajouté Michael Zerbs, vice-président à la direction et cochef, TI, Technologie d'entreprise à la Banque Scotia. " Il est primordial que nous investissions dans les personnes qui propulsent actuellement le secteur de l'IA au Canada. Par son soutien à NextAI, la Banque Scotia s'engage à donner aux entrepreneurs l'occasion de renforcer la position du Canada comme chef de file mondial en IA. "

Pour en savoir plus sur NEXT Canada, visitez le site www.nextcanada.com.

Pour en savoir plus sur NextAI, visitez le site www.nextai.com.

À propos de NEXT Canada

NEXT Canada est une organisation qui cherche à accroître la prospérité du pays au moyen de l'innovation et de l'entrepreneuriat. NEXT Canada est issue du programme The Next 36, établi en 2010 par un groupe de chefs d'entreprises et d'universitaires.

Conformément à sa philosophie, NEXT Canada investit des ressources dans des personnes exceptionnelles. Croyant fermement au développement des fondateurs, NEXT Canada utilise le mentorat, la formation et le réseautage pour inciter les Canadiens pleins d'ambition à bouleverser l'industrie et à mettre sur pied des entreprises pertinentes à l'échelle mondiale. NEXT Canada reçoit le soutien généreux de partenaires nationaux, dont EY, MasterCard, Osler, Hoskin & Harcourt et le Groupe TD.