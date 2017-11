NioBay annonce une estimation initiale des ressources minérales pour son Projet James Bay Niobium

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 16 nov. 2017) - Les métaux Niobay inc. («NioBay» ou la «Société») (TSX CROISSANCE:NBY) est heureuse d'annoncer une estimation initiale des ressources minérales pour son Projet James Bay Niobium détenu à 100%, situé à environ 40 kilomètres au sud de Moosonee, au nord de l'Ontario. L'estimation des ressources minérales a été préparée conformément au Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers («NI 43-101»). L'estimation des ressources minérales a été préparée par Roscoe Postle Associates Inc. («RPA») à la suite des résultats positifs du programme de re-description et de ré-échantillonnage de trous de forage historiques représentatifs effectué par NioBay. L'estimation des ressources minérales est en date du 8 novembre 2017 et le rapport technique NI 43-101 à l'appui de cette estimation sera déposé sur SEDAR d'ici le 31 décembre 2017.

Sommaire de l'Estimation des Ressources Minérales

Classification Tonnes

(Mt) Teneur

(%Nb 2 O 5 ) Quantité de Nb 2 O 5

(Mkg) Indiquées 23.1 0.53 123 Présumées 23.0 0.51 118

Notes :

Les définitions selon les normes de l'ICM (2014) ont été suivies pour les ressources minérales. Les ressources minérales sont rapportées à une teneur de coupure de 0,3 % Nb205 basé sur une extraction souterraine avec des coûts d'exploitation de 70 $ Can par tonne et une récupération métallurgique de 70 %. Les ressources minérales sont estimées avec l'hypothèse d'un prix de niobium à long terme de 40 $ US / kg et un taux de change US$/C$ de 1:1.2. Un facteur de densité de 12,2 pi/tonne impériale (2,93 g/cm3) a été utilisé. Une largeur minimale de minage d'environ 25 pi (7,6 m) a été utilisée pour construire les modèles filaires 3D des ressources. Les ressources minérales à l'intérieur d'un pilier de couronne d'une épaisseur de 150 pi (45,7 m) ont été exclu. Les personnes qualifiées de RPA sont Dorota El Rassi, P.Eng. et Paul Chamois, P.Geo

RPA a exclu environ 6,4 millions de tonnes à une teneur moyenne de 0,52% de Nb2O5 situées dans le pilier de surface.

L'estimation des ressources minérales est supportée par les résultats de re-description et de ré-échantillonnage de 12 trous de forage au diamant historiques représentatifs, par des essais métallurgiques préliminaires effectués par SGS Lakefield provenant d'un échantillon composite et par l'ensemble des données historiques que Niobay a récupéré de l'ancien propriétaire: rapports de forage, certificats d'analyse, coordonnées de collets arpentées, interprétation des plans géologiques de surface et de niveau, sections verticales interprétées, emplacement du puits d'exploration et 1er niveau, et essais métallurgiques.

Les données utilisées pour l'estimation des ressources minérales comprennent 79 forages au diamant totalisant 13 230 m situés à l'intérieur du modèle 3D de ressources. Les données comprennent 2 517 analyses chimiques, dont 56 ont une valeur de zéro de Nb2O5. L'estimation a été préparée à l'aide d'un modèle de blocs contraint par des modèles filaires 3-D de la zone minéralisée. Les teneurs d'oxyde de niobium ont été interpolées par krigeage ordinaire et trois simulations.

Le tableau ci-dessous illustre la sensibilité des ressources minérales indiquées et présumées en fonction de la variation de la teneur de coupure.

Indiquées Présumées Coupure

(%Nb 2 O 5 ) Tonnes

(Mt) Teneur

(%Nb 2 O 5 ) Quantité

Nb 2 O 5

(Mkg) Coupure

(%Nb 2 O 5 ) Tonnes

(Mt) Teneur

(%Nb 2 O 5 ) Quantité

Nb 2 O 5

(Mkg) 0.0 24.0 0.52 125 0.0 23.9 0.50 120 0.1 24.0 0.52 125 0.1 23.9 0.50 120 0.2 24.0 0.52 125 0.2 23.8 0.50 120 0.3 23.1 0.53 123 0.3 23.0 0.51 118 0.4 19.1 0.57 109 0.4 19.0 0.54 104 0.5 12.2 0.64 78 0.5 11.3 0.61 69 0.6 6.2 0.72 45 0.6 4.9 0.68 34

Claude Dufresne, président et chef de la direction, commente: «Nous sommes heureux d'annoncer que l'estimation des ressources minérales préparées par RPA est conforme à l'estimation historique des ressources effectuée sur le gisement en 1967 par l'ancien propriétaire."

RPA a rapporté les commentaires suivants dans leur conclusion:

"Le forage historique au diamant a mis en évidence la minéralisation avec une continuité tridimensionnelle, et une taille et des teneurs qui peuvent potentiellement être extraites économiquement."

"... il y a un excellent potentiel d'exploration pour augmenter les ressources minérales en profondeur avec plus de forage au diamant. .."

"... des études techniques et d'exploration supplémentaires sont justifiées."

RPA recommande un programme de forage de 4 000 m avec objectif de majorer une partie des ressources présumées en ressources indiquées et de tester l'extension des ressources minérales en profondeur. RPA recommande également des études environnementales, d'ingénierie et métallurgiques nécessaires à la préparation d'une évaluation économique préliminaire.

Jacquelin Gauthier, P.Geo., P.Eng., consultant à la Société, a agi à titre de personne qualifiée au sens du Règlement 43-101. Il a examiné et approuvé le contenu technique et scientifique du présent communiqué de presse. Les personnes qualifiées de RPA pour l'estimation des ressources minérales sont Dorota El Rassi, P.Eng. et Paul Chamois, P.Geo. Ils ont examiné et approuvé le contenu technique et scientifique de ce communiqué de presse concernant l'estimation des ressources minérales.

À propos de NioBay Metals.

NioBay Metals Inc. est une société d'exploration minière détenant une participation de 100% dans la propriété James Bay Niobium en Ontario, Canada. De plus NioBay détient une option afin d'acquérir un intérêt pouvant atteindre 65% dans le projet aurifère La Peltrie, dans le nord du Québec, une participation directe de 46,9% dans certains titres miniers situés dans la région de Chibougamau, au Québec, en vertu d'une entente de coentreprise avec SOQUEM, et une participation de 72,5% dans le projet Crevier niobium et tantale, situé au Québec.

Mise en garde

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des informations prospectives en vertu des dispositions des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. De telles déclarations incluent, sans limitation, les déclarations concernant l'estimation des ressources, l'extension potentielle de la minéralisation, les résultats d'exploration et l'achèvement du programme de travail, des évaluations et des études. De telles déclarations reposent nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses soumises à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux anticipés ou projetés. Rien ne garantit que ces déclarations s'avèreront exactes.

Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales et n'ont pas démontré leur viabilité économique. Il n'y a aucune certitude que tout ou partie des ressources minérales seront converties en réserves minérales. Les ressources minérales présumées sont fondées sur des forages limités, ce qui laisse supposer la plus grande incertitude quant à l'estimation des ressources et que la continuité géologique est seulement implicite. Des forages supplémentaires seront nécessaires pour vérifier la continuité géologique et minéralisée et il n'est pas certain que toutes les ressources présumées seront converties en ressources mesurées et indiquées. Il n'y a aucune certitude que Niobay obtiendra les permis nécessaires et disposera des fonds nécessaires pour mener le programme de forage et les études nécessaires. Une demande de permis d'exploration pour le projet James Bay Niobium a été déposée auprès du ministère du Développement du Nord et des Mines de l'Ontario («MDNM») en octobre 2016 et a été mise en attente temporaire. La Société continue de communiquer avec tous les intervenants concernés par le projet James Bay Niobium, tandis que le MDNM s'efforce de collaborer avec la Première Nation de Moose Cree pour répondre à toute préoccupation concernant la campagne de forage proposée.

De nombreux autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes de Niobay sont divulgués dans les documents de la Société déposés de temps à autre auprès des autorités en valeurs mobilières et disponibles sur le site www.sedar.com. La Société n'a pas l'intention, et n'assume aucune obligation, de mettre à jour ces énoncés prospectifs et informations, sauf si requis par la loi.

La Bourse de Croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de Croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou l'exactitude du présent communiqué.

