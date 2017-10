NioBay et Midland débutent une campagne de forage sur La Peltrie

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 10 oct. 2017) - Les Métaux Niobay Inc. («NioBay» ou la «Société») (TSX CROISSANCE:NBY) a le plaisir d'annoncer le début d'une campagne de forage au diamant sur la propriété aurifère La Peltrie située au Québec, sur laquelle Niobay peut acquérir une participation pouvant atteindre 65%. La propriété La Peltrie est présentement détenue à 100% par Exploration Midland inc. (« Midland »). Voir le communiqué de presse du 6 septembre 2017 pour les détails de l'entente d'option avec Midland. La propriété La Peltrie est constituée de 520 claims représentant une superficie d'environ 288 kilomètres carrés et elle couvre sur plus de 25 kilomètres une série de failles subsidiaires orientées NO-SE, au sud de la faille régionale de Lower Detour.

Cette campagne de forage comprendra un minimum de six (6) sondages totalisant 1 500 mètres. Ce programme aura comme principal objectif de tester de nouvelles cibles structurales, géologiques et géophysiques identifiées suite aux travaux de compilation et aux levés de type OreVision® IP complétés en 2016 et 2017 par Midland. Parmi ces nouvelles cibles prioritaires, on retrouve une importante structure interprétée et orientée NO-SE recoupant à faible angle une formation de fer anomale en or qui avait rapporté des valeurs historiques en forage de 0,24 g/t Au sur 19,50 mètres (sondage 11-493-01) et 0,35 g/t Au sur 9,30 mètres (sondage 11-493-02). Midland sera l'opérateur du programme d'exploration.

Cette propriété à fort potentiel aurifère est située à environ 25 kilomètres au sud-est de la Zone 58N, une zone aurifère à haute teneur dans le secteur de Lower Detour détenue par Detour Gold Corp., à environ 25 kilomètres au nord-ouest de l'ancienne mine Selbaie qui a produit historiquement 56,5 millions de tonnes à des teneurs de 1,9 % Zn, 0,9 % Cu, 38,0 g/t Ag et 0,6 g/t Au, et à proximité du gîte B26 détenu par SOQUEM. (Niobay met en garde que la minéralisation à la Zone 58N, à l'ancienne mine Selbaie et au gîte B26 ne sont pas nécessairement indicatifs de la minéralisation qui pourrait être identifiée sur la propriété La Peltrie).

Des cartes montrant l'emplacement de la propriété La Peltrie peuvent être consultées en utilisant le lien suivant: http://media3.marketwire.com/docs/LaPeltrieSeptember2017V4.pdf

Ce communiqué de presse a été préparé par Claude Dufresne, P. Eng., Ingénieur minier et personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

À propos du projet James Bay Niobium.

NioBay Metals Inc. est une société d'exploration minière détenant une participation de 100% dans la propriété de James Bay Niobium en Ontario, au Canada et une participation de 72,5% dans la ressource de niobium / tantale de Crevier au Québec, au Canada. La Société examine également activement le potentiel d'autres propriétés minières, y compris la propriété La Peltrie et d'autres propriétés au Québec, conjointement avec SOQUEM.

Mise en garde

Certains énoncés contenus dans ce communiqué constituent des informations prospectives en vertu des dispositions des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Les énoncés contenus dans ce communiqué comprennent les déclarations concernant la minéralisation potentielle et les mérites géologiques du projet La Peltrie. Ces énoncés prospectifs sont sujets à une variété de risques et d'incertitudes y compris, sans s'y limiter : risques et incertitudes liés à l'interprétation de données géologiques, risques que les résultats d'exploration futurs ne rencontrent pas les attentes de la Société, risques liés à la capacité d'obtenir les fonds nécessaires pour financer les conditions d'exercice de l'option et l'exploration et le développement du projet ; les conditions et volatilité des marchés financiers et les conditions économiques mondiales; et certains autres risques liés à la nature de l'exploration et au développement d'un projet miner. Ces énoncés reflètent les opinions de la Société à la date de ce communiqué. La Société n'a pas l'intention, et décline toute obligation, de mettre à jour ces énoncés prospectifs et de l'information, sauf tel que requis par la loi.

La Bourse de Croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de Croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou l'exactitude du présent communiqué.

Suivez-nous sur Twitter : https://mobile.twitter.com/NiobayMetals

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/niobay-metals-inc.?trk=biz-companies-cym