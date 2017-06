Nissan Canada réitère son appui au football canadien

Le gros camion Nissan TITAN conserve son titre de véhicule officiel de la LCF

MISSISSAUGA, ON--(Marketwired - 22 juin 2017) - Nissan Canada inc. a annoncé aujourd'hui, alors que la saison 2017 de la Ligue canadienne de football passe à la vitesse supérieure, qu'elle continuerait d'appuyer le football canadien en prolongeant de trois ans son engagement envers la LCF. Nissan Canada demeure donc le fournisseur officiel des véhicules de la LCF, ainsi que de la Coupe Grey, qui se disputera à Ottawa plus tard cette année.

Remontant à 2007, le partenariat de longue date entre Nissan et la LCF ne pourra qu'aviver l'enthousiasme des partisans cette saison. Que ce soit l'expérience pré-match Nissan ou le coin TITAN, Nissan sera à l'avant-plan d'un bon nombre d'activités de la LCF. Qui plus est, son gros camion TITAN, véhicule officiel de la LCF, continuera de jouer un rôle prépondérant, d'autant plus que les partisans de la LCF sont concentrés dans son principal marché, l'ouest du Canada.

" Le partenariat actuel de Nissan avec la LCF témoigne de la valeur que nous attachons au rapprochement avec les partisans de football canadien, a déclaré Steve Rhind, directeur du marketing à Nissan Canada. Un Canadien sur deux suit la LCF; c'est une des ligues professionnelles les plus populaires au pays, et les fidèles partisans cherchent des émotions fortes. Par ce partenariat, Nissan continuera de renforcer ses liens avec les amateurs de football du pays et de mettre en valeur les caractéristiques avancées du Nissan TITAN et de la gamme de multisegments. "

Le programme Coup d'envoi Nissan, cœur de ce partenariat, sera de retour à l'automne et réserve une belle surprise à des écoles secondaires du Canada : les élèves se verront offrir l'aide dont ils ont besoin pour jouer au football. Par des conseils de pros, le don d'équipement ou la visite de joueurs, Nissan Canada et la LCF collaboreront encore une fois afin d'entraîner et de motiver la prochaine génération de joueurs de football canadiens. À ce jour, le programme Coup d'envoi Nissan a aidé près de 3,500 élèves de 72 écoles dans 39 villes de 9 provinces, d'un océan à l'autre. Et aux yeux de leurs concitoyens, ces élèves incarnent des valeurs comme le travail d'équipe, la coopération, la persévérance et l'amitié.

" Nous sommes extrêmement fiers de faire équipe avec Nissan Canada pour trois années de plus, s'est réjoui Tyler Mazereeuw, vice-président, Partenariats corporatifs de la LCF. C'est grâce au soutien de partenaires comme Nissan Canada que nous pouvons procurer des émotions fortes aux partisans partout au pays, et nous avons hâte de voir comment ce partenariat contribuera, de plusieurs façons, à rassembler les collectivités et les jeunes joueurs de football. "

Dans le cadre de ce partenariat pour la saison 2017, Nissan proposera aux partisans des barbecues TITAN les jours de matchs, des activités pendant les matchs et des tirages d'abonnements de saison. De plus, les concessionnaires Nissan participants sont encouragés à organiser des événements et des promotions avec l'équipe locale pour mettre le partenariat en valeur.

