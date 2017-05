Nissan Group reports April 2017 U.S. sales

NASHVILLE, TN--(Marketwired - May 02, 2017) -

April 2017 April 2016 % Change Nissan Group Total sales (units) 121,998 123,861 -1.5 Nissan Division sales 111,201 113,429 -2.0 Infiniti sales* 10,797 10,432 +3.5

Nissan Group today announced total U.S. sales for April 2017 of 121,998 units, a decrease of 1.5 percent over the prior year.

Nissan highlights:

Nissan Division finished April with 111,201 sales, down 2 percent.

Overall sales of Nissan crossovers, trucks and SUVs set an April record, up 11 percent.

Sales of the Rogue crossover set an April record with sales 27,386, up 18 percent.

Nissan Titan sales increased 299 percent to 4,033.

Nissan Armada sales climbed to 2,007, up 135 percent.

*Infiniti sales total included for reference. For more information on Infiniti's April sales performance, please visit InfinitiNews.com.

NOTE: To ensure consistency in global sales reporting, Nissan North America calculates monthly variances on a straight-percentage basis, unadjusted for the number of selling days. April 2017 had 26 selling days while April 2016 had 27 selling days.

NISSAN DIVISION APRIL APRIL Monthly CYTD CYTD CYTD 2017 2016 % chg 2017 2016 % chg Nissan Division Total 111,201 113,429 -2.0 484,531 480,973 0.7 Versa 8,322 9,165 -9.2 39,397 45,664 -13.7 Sentra 20,255 19,145 5.8 71,669 82,089 -12.7 Cube 0 1 -100.0 0 14 -100.0 Altima 20,263 28,484 -28.9 94,248 113,816 -17.2 Maxima 5,564 4,573 21.7 21,161 20,798 1.7 LEAF 1,063 787 35.1 4,350 3,718 17.0 Juke 986 1,890 -47.8 5,074 7,761 -34.6 370Z 389 489 -20.4 1,637 1,833 -10.7 GT-R 51 46 10.9 246 208 18.3 Total Car 56,893 64,580 -11.9 237,782 275,901 -13.8 Frontier 6,347 7,509 -15.5 21,913 28,904 -24.2 Titan 4,033 1,010 299.3 15,328 4,281 258.0 Xterra 0 2 -100.0 1 30 -96.7 Pathfinder 5,712 5,633 1.4 32,432 28,041 15.7 Armada 2,007 855 134.7 9,298 3,703 151.1 Rogue 27,386 23,173 18.2 128,807 92,209 39.7 Murano 5,504 6,232 -11.7 22,753 27,850 -18.3 Quest 165 1,099 -85.0 4,035 6,849 -41.1 NV 1,457 1,596 -8.7 5,990 6,113 -2.0 NV200 1,697 1,740 -2.5 6,192 7,092 -13 Total Truck 54,308 48,849 11.2 246,749 205,072 20.3 North American produced 91,488 98,118 -6.8 379,599 414,211 -8.4 Car 55,467 62,154 -10.8 230,825 266,085 -13.3 Truck 36,021 35,964 0.2 148,774 148,126 0.4 Import 19,713 15,311 28.8 104,932 66,762 57.2 Car 1,426 2,426 -41.2 6,957 9,816 -29.1 Truck 18,287 12,885 41.9 97,975 56,946 72.0 INFINITI APRIL APRIL Monthly CYTD CYTD CYTD 2017 2016 % chg 2017 2016 % chg Infiniti Total 10,797 10,432 3.5 54,358 43,092 26.1 Infiniti Q40 0 4 -100.0 0 52 -100.0 Infiniti Q50 2,559 3,670 -30.3 13,009 15,538 -16.3 Infiniti Q60 744 94 691.5 4,115 503 718.1 Infiniti Q70 443 547 -19.0 2,405 2,110 14.0 Infiniti QX30 1,208 0 0.0 7,740 0 0.0 Infiniti QX50 1,197 1,401 -14.6 5,515 5,303 4.0 Infiniti QX60 2,804 3,311 -15.3 11,472 12,318 -6.9 Infiniti QX70 506 364 39.0 3,411 2,173 57.0 Infiniti QX80 1,336 1,041 28.3 6,691 5,095 31.3 Total Car 3,746 4,315 -13.2 19,529 18,203 7.3 Total Truck 7,051 6,117 15.3 34,829 24,889 39.9 NISSAN GROUP APRIL APRIL Monthly CYTD CYTD CYTD 2017 2016 % chg 2017 2016 % chg TOTAL VEHICLE 121,998 123,861 -1.5 538,889 524,065 2.8 Total Car 60,639 68,895 -12.0 257,311 294,104 -12.5 Total Truck 61,359 54,966 11.6 281,578 229,961 22.4 Selling days 26 27 101 102

Image Available: http://www.marketwire.com/library/MwGo/2017/5/2/11G137666/Images/Rogue26-7309f3582f7ebd5c9a8014167dd1c356.jpg

Attachment Available: http://www.marketwire.com/library/MwGo/2017/5/2/11G137666/Nissan_Group_April_2017_US_Sales_and_Production_Ch-aeeb9d03e335b296b8317dc5b83725aa.pdf