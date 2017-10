Nissan se joint à la Formule E pour la saison 2018-2019

Le championnat de course automobile électrique donne à Nissan, première marque japonaise à y participer, une plateforme pour son message de mobilité intelligente

YOKOHAMA, JAPON--(Marketwired - 24 octobre 2017) - Nissan deviendra en 2018 la première marque automobile japonaise à prendre part à la Formule E, le championnat entièrement électrique de la Fédération internationale de l'automobile (FIA).

La participation de Nissan à cette série en plein essor lui procurera une plateforme mondiale à haute visibilité pour transmettre son message de mobilité intelligente - la stratégie à trois pilliers visant à redéfinir la conduite, la performance et l'intégration sociale de ses véhicules.

" À l'image de l'exaltation suscitée par l'accélération instantanée et l'agilité qui sont au cœur de la conduite à émission zéro de notre marque, Nissan électrisera à coup sûr le championnat de la Formule E ", a déclaré Daniele Schillaci, vice-président du marketing et des ventes à l'international pour les véhicules à zéro émission et président du comité de gestion de Nissan pour le Japon, l'Asie et l'Océanie. " Nissan sera la première marque japonaise à participer à ce championnat grandissant et apportera sa longue tradition de succès en sports motorisés à la Formule E. Nous y gagnerons une plateforme mondiale pour diffuser notre stratégie avant-gardiste de mobilité intelligente à une nouvelle génération d'amateurs de course automobile. "

Nissan a consolidé sa réputation de marque numéro un de véhicules à zéro émission grand public avec le dévoilement le mois dernier de la nouvelle Nissan LEAF. La deuxième génération de la voiture cinq portes entièrement électrique déborde de technologies ingénieuses qui mettent en valeur les premières fonctions avancées d'aide à la conduite.

La nouvelle LEAF remplace le modèle de première génération, pionnier de la mobilité zéroémissions accessible lancé en 2010. À ce jour, Nissan a vendu plus de 280 000 LEAF dans le monde, ce qui en fait le véhicule électrique le plus vendu sur la planète. Les clients cumulent d'ailleurs plus de 3,5 milliards de kilomètres de conduite à zéro émission.

" L'innovation dans la mobilité électrique fait partie de l'ADN de Nissan, sans compter que nous avons une longue tradition de succès dans les sports motorisés, a ajouté M. Schillaci. C'est donc logique pour nous de fusionner ces deux éléments fondamentaux en participant à la Formule E. "

Lancé en 2014, le championnat de Formule E de la FIA est une série mondiale dans laquelle les équipes et les constructeurs font la course avec des véhicules à groupe motopropulseur entièrement électrique sur des circuits routiers dans de grands centres urbains partout dans le monde.

" L'arrivée d'un grand nom comme Nissan marque un jour mémorable pour la série, s'est réjoui Alejandro Agag, fondateur et PDG de la Formule E. Nous sommes ravis non seulement d'accueillir un tel constructeur dans la famille de la Formule E, mais aussi de voir le premier manufacturier japonais représenté pour la toute première fois dans la série, ce qui témoigne vraiment de la portée mondiale de la révolution électrique. Le Japon est à l'avant-garde des nouvelles technologies et constitue l'un des plus grands bassins de partisans de la Formule E. Le virage vers la mobilité durable est amorcé - et rien ne peut l'arrêter. J'ai hâte de voir le logo de Nissan orner les véhicules à la cinquième saison. "

Nissan participera à la cinquième saison de la Formule E, qui devrait commencer à la fin 2018, lorsque la série électrique instituera de nouvelles spécifications de châssis et de batterie. L'entreprise travaillera avec son partenaire, Renault, pour mettre à profit l'expertise et le perfectionnement déjà établis, conformément aux efforts du partenariat automobile Renault-Nissan-Mitsubishi de prioriser la collaboration et de maximiser les synergies afin de renforcer la compétitivité.

La quatrième saison du championnat mondial se déroulera de décembre à juillet prochains, dans de grandes villes comme Hong Kong, Berlin, Paris, New York et Montréal.

D'autres renseignements sur la participation de Nissan seront communiqués à l'approche de la cinquième saison.

