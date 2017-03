Nomination de monsieur Jean Raymond au conseil d'administration de Transcontinental inc.

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 6 mars 2017) - Transcontinental inc. (TSX:TCL.A)(TSX:TCL.B) annonce la nomination de monsieur Jean Raymond au conseil d'administration de la Société. Depuis 2010, M. Raymond occupe la fonction de vice-président du conseil, directeur général et chef des marchés financiers CIBC - Québec pour Marchés mondiaux CIBC inc., une entreprise offrant des produits et services visant les marchés des capitaux, les valeurs mobilières, le courtage et la gestion d'actifs. Fort de son imposant bagage professionnel cumulé depuis plus de 30 ans, M. Raymond possède une solide expertise financière ainsi qu'une expérience notoire en fusions et acquisitions.

« Je suis très heureuse d'accueillir M. Jean Raymond au sein du conseil d'administration de Transcontinental inc., a déclaré la présidente du conseil, madame Isabelle Marcoux. Dans le contexte de la transformation de notre organisation, c'est un privilège de pouvoir compter sur l'apport stratégique et la vaste expertise de ce gestionnaire chevronné. De par la qualité et la pertinence de son parcours professionnel, je suis persuadée que M. Raymond saura contribuer à la croissance durable de TC Transcontinental en créant de la valeur pour nos actionnaires. Nous continuerons, de concert avec les autres administrateurs du conseil, à guider le virage stratégique de l'organisation par la diversification de nos actifs en emballage. »

M. Jean Raymond s'est joint à Marchés mondiaux CIBC inc. en 1996 à titre de directeur général au sein des services de financement aux sociétés, puis a accédé à son poste actuel en 2010. Au cours de sa carrière, il a également agi auprès d'autres institutions de renom, notamment à titre de premier vice-président et directeur du service des fusions et acquisitions d'entreprises de Lévesque Beaubien Geoffrion inc. (maintenant Financière Banque Nationale ltée), de 1988 à 1996, et comme directeur principal chez Thorne Ernst & Whinney (maintenant KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.), de 1981 à 1987. M. Raymond est comptable professionnel agréé (CPA, CA) et expert en évaluation d'entreprise (EEE). Il est membre du conseil d'administration de la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal et de son comité de placement. Il siège de plus en tant que membre du cabinet de la Campagne majeure de financement 2016-2020 de l'Institut Pacifique, de la Campagne majeure de la Fondation CHU Sainte-Justine Plus mieux guérir et de la Campagne majeure 2014-2020 de la Fondation Mission Old Brewery.

Profil de TC Transcontinental

Premier imprimeur au Canada œuvrant dans les domaines de l'impression, de l'emballage souple, de l'édition et des médias numériques, TC Transcontinental a pour mission de créer des produits et services permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. La Société s'est d'ailleurs engagée auprès de ses parties prenantes à agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires et philanthropiques.

Transcontinental inc. (TSX:TCL.A)(TSX:TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte près de 8000 employés au Canada et aux États-Unis, et ses revenus ont été de 2,0 milliards de dollars canadiens en 2016. Site www.tc.tc