The North West Company Inc. annonce la conclusion de l'acquisition de North Star Air et communique les résultats du scrutin qui s'est tenu lors de son assemblée générale...

The North West Company Inc.

...annuelle et extraordinaire des actionnaires 2017

WINNIPEG, MANITOBA--(Marketwired - 22 juin 2017) - The North West Company Inc. (« North West ») (TSX:NWC) a conclu l'acquisition précédemment annoncée de North Star Air Ltd.

North West confirme également les résultats du vote de son assemblée générale et extraordinaire des actionnaires tenue le 14 juin 2017 à Winnipeg, au Manitoba. Le nombre prescrit d'actionnaires a voté en faveur de tous les points à l'ordre du jour.

Afin de résoudre la question des limites de propriété canadiennes de la « Loi sur les transports au Canada », les actionnaires ont approuvé la conversion d'actions ordinaires de North West en actions à droit de vote variable, si elles sont détenues ou contrôlées par des non-Canadiens, et en actions ordinaires avec droit de vote, si elles sont détenues et contrôlées par des Canadiens. North West a déposé les statuts de modification en vertu desquels les deux nouvelles catégories d'actions ont été créées le 15 juin 2017.Les nouvelles classes d'actions devraient remplacer les actions ordinaires à la bourse de Toronto à l'ouverture du marché le 20 juin 2017 et seront échangées sous le symbole unique « NWC ».

Les résultats du vote pour l'élection des administrateurs ont été comptabilisés comme suit :

Candidat Nbre

de votes pour % de votes pour Nbre

d'abstentions

de votes % d'abstentions

de vote Résultat

du vote H. Sanford Riley 25 500 420 96,30 % 979 784 3,70 % Adopté Frank J. Coleman 25 652 279 96,87 % 827 925 3,13 % Adopté Wendy F. Evans 26 213 638 98,99 % 266 566 1,01 % Adopté Stewart Glendinning 26 008 583 98,22 % 471 621 1,78 % Adopté Edward Kennedy 25 809 935 97,47 % 670 269 2,53 % Adopté Robert J. Kennedy 25 400 470 95,92 % 1 079 734 4,08 % Adopté Annalisa King 26 411 136 99,74 % 69 068 0,26 % Adopté Violet (Vi) A.M. Konkle 26 438 723 99,84 % 41 481 0,16 % Adopté Gary Merasty 26 401 444 99,70 % 78 760 0,30 % Adopté Eric L. Stefanson 25 922 823 97,90 % 557 381 2,10 % Adopté Victor Tootoo 26 419 625 99,77 % 60 579 0,23 % Adopté

À propos de North West

The North West Company Inc., par l'intermédiaire de ses filiales, est l'un des principaux détaillants de produits alimentaires et de produits et services de la vie quotidienne dans les communautés rurales et les quartiers urbains du Canada, de l'Alaska, du Pacifique Sud et des Caraïbes. North West exploite 241 magasins sous les enseignes Northern, NorthMart, Tigre Géant, Alaska Commercial Company, Cost-U-Less et RiteWay Food Markets, et a un chiffre d'affaires annualisé d'environ 1,8 milliard de dollars canadiens.

Les actions ordinaires de North West sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « NWC ».