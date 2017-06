The North West Company Inc. annonce ses résultats du premier trimestre et un dividende trimestriel

The North West Company Inc.

WINNIPEG, MANITOBA--(Marketwired - 14 juin 2017) - The North West Company Inc. (la « Société » ou « North West ») (TSX:NWC) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers non vérifiés pour le premier trimestre clos le 30 avril 2017. La Société a également annoncé que son conseil d'administration a déclaré un dividende de 0,32 $ par action, payable le 17 juillet 2017, aux actionnaires inscrits au 30 juin 2017.

« Le trimestre a affiché des performances particulièrement robustes dans le nord du Canada, où nous avons augmenté notre volume de ventes et géré nos dépenses de façon rigoureuse », a commenté Edward Kennedy, le président et chef de la direction de North West. « Notre acquisition dans les îles Vierges britanniques a également fortement contribué à nos résultats, qui se sont avérés très positifs après ajustement des coûts non opérationnels et ponctuels. Par ailleurs, même si nous traversons des conditions économiques et concurrentielles difficiles, qui ont débuté l'année dernière, plus nous avançons dans ce cycle et plus nos autres bannières vont afficher, au cours des prochains trimestres, de bons résultats. »

Points saillants financiers

Les ventes ont augmenté de 8,6 % pour s'établir à 476,8 millions de dollars, comparativement à 439 millions de dollars au premier trimestre de l'exercice précédent, en raison de l'acquisition de Roadtown Wholesale Trading Ltd. (« RTW ») dans les îles Vierges britanniques et de la hausse des ventes à magasins comparables. La croissance des ventes des nouveaux magasins au Canada est aussi entrée en ligne de compte. Ces facteurs ont plus que compensé l'incidence de la journée supplémentaire de ventes l'année dernière, c'est-à-dire le 29 février. Hors effet de change, les ventes consolidées ont augmenté de 7,5 % et de 2 %1 à magasins comparables. Les ventes de produits alimentaires1 ont augmenté de 8,6 %, et de 2,1 % à magasins comparables. Les ventes de marchandises générales1 ont enregistré une hausse de 2,3 %, et de 1,9 % à magasins comparables, une progression qui tient à la croissance des ventes des magasins canadiens.

Les bénéfices d'exploitation ont baissé de 34,6 % pour s'établir à 16,7 millions de dollars, par rapport à 25,6 millions de dollars pour le premier trimestre de l'année dernière. La marge bénéficiaire brute, exprimée en dollars, a augmenté de 10,9 %, stimulée par l'acquisition de RTW et par une augmentation de 60 points de base du taux de marge bénéficiaire brut comparativement à l'exercice précédent. L'augmentation du taux de marge bénéficiaire brute est principalement attribuable à un changement de la composition des ventes de produits. Les dépenses liées à la vente, à l'exploitation et à l'administration ont augmenté de 22,5 %, soit une augmentation de 292 points de base en pourcentage des ventes. Cette augmentation s'explique principalement par les nouveaux magasins acquis dans le cadre de l'achat de RTW, par les coûts ponctuels connexes à cette acquisition, par la croissance des coûts de rémunération à base d'actions et par l'ajout de nouveaux magasins dans les activités canadiennes. Les frais d'acquisition de 5,8 millions de dollars sont en grande partie liés au versement de droits de timbre au gouvernement des îles Vierges britanniques. L'augmentation des coûts de rémunération à base d'actions est attribuable en grande partie aux charges au titre des options de 4,3 millions de dollars, comparativement à un recouvrement de 1,3 million de dollars l'année dernière. Une partie importante des options attribuées a été comptabilisée comme passif. Ces options sont réévaluées en fonction du cours de l'action sur une base trimestrielle, à chaque date de clôture. La croissance des charges au titre des options au cours de ce trimestre est attribuable à une augmentation de 10 % du cours de l'action pendant l'exercice, alors qu'il avait baissé au premier trimestre de l'exercice précédent.

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA2) a diminué de 20 % pour s'établir à 30,1 millions de dollars en raison des dépenses d'acquisition de RTW et d'une croissance de la rémunération à base d'actions, comme précédemment mentionné. Si on exclut l'incidence des frais d'acquisition de RTW et les charges au titre des options de la rémunération à base d'actions, le BAIIA ajusté2 a augmenté de 10,5 % par rapport à l'exercice précédent et, en pourcentage des ventes, s'est établi à 8,4 %, comparativement à 8,3 % l'année dernière.

Le bénéfice net a diminué de 8,7 millions de dollars, soit 49 %, pour s'établir à 9,1 millions de dollars tandis que le bénéfice par action après dilution a atteint 0,17 $ par action, comparativement à 0,36 $ par action l'année dernière, en raison des facteurs mentionnés ci-dessus. Abstraction faite de l'incidence des dépenses liées à l'acquisition de RTW et des charges au titre des options de la rémunération à base d'actions, le bénéfice net ajusté2 a augmenté de 15,9 %.

1 Hors incidence du taux de change 2 Voir la section « Indicateurs non conformes aux normes PCGR » du rapport de gestion de la Société

De plus amples renseignements sur ces résultats financiers sont disponibles dans le rapport du premier trimestre 2017 de la Société destiné aux actionnaires, dans le rapport de gestion (MD&A) et dans les états financiers consolidés intermédiaires résumés non vérifiés de la Société, qui peuvent être consultés dans la section consacrée aux investisseurs sur le site Internet de la Société, à l'adresse www.northwest.ca.

Assemblée annuelle et extraordinaire

The North West Company Inc. tiendra son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires le mercredi 14 juin 2017 à 11 h 30 (heure du Centre) (l'« Assemblée ») au Muriel Richardson Auditorium de la Winnipeg Art Gallery, au 300, Memorial Boulevard, Winnipeg, Manitoba. Les actionnaires de North West sont invités à assister à l'Assemblée, pendant laquelle ils auront la possibilité de poser des questions et de rencontrer la direction et les administrateurs de North West.

North West diffusera également l'Assemblée en direct sur le Web. Pour accéder à cette diffusion, connectez-vous à l'adresse http://www.gowebcasting.com/8480. Les actionnaires qui assisteront à la rencontre par diffusion sur le Web ne pourront pas voter, mais pourront poser des questions à la direction. La webémission sera archivée et accessible sur le site www.northwest.ca.

Conférence téléphonique du premier trimestre

North West tiendra également une conférence téléphonique au sujet de ses résultats du premier trimestre le 14 juin 2017 à 14 h (heure du Centre). Pour accéder à l'appel, composer le 416-641-6104 ou le 800-898-3989 (code d'accès 9490540). La conférence téléphonique sera archivée et sera accessible en composant le 905-694-9451 ou le 800-408-3053 et en utilisant le code d'accès 5834401 jusqu'au 31 juillet 2017.

Avis aux lecteurs

Un certain nombre d'énoncés prospectifs sont formulés dans le présent communiqué de presse au sens des lois sur les valeurs mobilières. Ces énoncés reflètent les attentes actuelles de North West et reposent sur les informations actuellement en possession de la direction. Ces énoncés prospectifs sont identifiés par les mots peuvent, seront, devraient, croire, s'attendre à, planifier, anticiper, avoir l'intention de, estimer, prévoir, potentiel, continuer, ou la forme négative de ces termes. Ces énoncés ne sont valables qu'à la date de publication du présent communiqué de presse. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces énoncés prospectifs.

Le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car ceux-ci impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant amener les résultats, les rendements ou les réalisations réels de North West à différer sensiblement des résultats, des rendements ou des réalisations futurs anticipés exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs incluent, sans s'y limiter, le rendement des affaires, les fluctuations des taux d'intérêt et de change, les évolutions législatives et réglementaires, les développements juridiques, les catastrophes météorologiques ou naturelles, des changements dans les lois fiscales et les risques et incertitudes décrits dans la section intitulée « Facteurs de risque » et figurant dans le rapport de gestion (MD&A) et dans la notice annuelle de North West, les deux pour l'exercice clos le 31 janvier 2017. La liste qui précède n'est pas une liste exhaustive des facteurs possibles. Ces facteurs, ainsi que d'autres, devraient être examinés avec soin et les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. North West n'est pas obligée d'actualiser ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit suite à de nouvelles informations, à des évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf exigence légale.

Profil de la Société

The North West Company Inc., par l'intermédiaire de ses filiales, est l'un des principaux détaillants de produits alimentaires et de produits et services de la vie quotidienne dans les communautés rurales et les quartiers urbains du Canada, de l'Alaska, du Pacifique Sud et des Caraïbes. North West exploite 241 magasins sous les enseignes Northern, NorthMart, Tigre Géant, AC Value Center, Cost-U-Less et RiteWay Food Markets et enregistre un chiffre d'affaires annualisé d'environ 1,8 milliard de dollars canadiens.

Les actions ordinaires de North West sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole NWC.