The North West Company Inc. confirme la tenue de son assemblée générale annuelle et extraordinaire et de la conférence téléphonique portant sur les résultats du premier trimestre

The North West Company Inc.

WINNIPEG, MANITOBA--(Marketwired - 7 juin 2017) - The North West Company Inc. (« North West ») (TSX:NWC) tiendra son assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires le mercredi 14 juin 2017 à 11 h 30 (heure du Centre) (l'« Assemblée ») au Muriel Richardson Auditorium de la Winnipeg Art Gallery, au 300, Memorial Boulevard, Winnipeg, Manitoba. Les actionnaires de North West sont invités à assister à l'Assemblée, pendant laquelle ils auront la possibilité de poser des questions et de rencontrer la direction et les administrateurs de North West.

North West diffusera également l'Assemblée en direct sur le Web. Pour accéder à cette diffusion, connectez-vous à l'adresse http://www.gowebcasting.com/8480. Les actionnaires qui assisteront à la rencontre par diffusion sur le Web ne pourront pas voter, mais pourront poser des questions à la direction. La webémission sera archivée et accessible sur le site www.northwest.ca.

North West tiendra également une conférence téléphonique au sujet de ses résultats du premier trimestre le 14 juin 2017 à 14 h (heure du Centre). Pour accéder à l'appel, composer le 416-641-6104 ou le 800-898-3989 (code d'accès 9490540). La conférence téléphonique sera archivée et sera accessible en composant le 905-694-9451 ou le 800-408-3053 et en utilisant le code d'accès 5834401 jusqu'au 31 juillet 2017.

Profil de la société

The North West Company Inc., par l'intermédiaire de ses filiales, est l'un des principaux détaillants de produits alimentaires et de produits et services de la vie quotidienne dans les communautés rurales et les quartiers urbains du Canada, de l'Alaska, du Pacifique Sud et des Caraïbes. North West exploite 241 magasins sous les enseignes Northern, NorthMart, Tigre Géant, Alaska Commercial Company, Cost-U-Less et RiteWay, et a un chiffre d'affaires annualisé d'environ 1,8 milliard de dollars canadiens.