Nos collectivités au coeur des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération en 2017

Une célébration de la diversité régionale et culturelle à l'Ile-du-Prince-Edouard

CHARLOTTETOWN, ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD--(Marketwired - 27 fév. 2017) - Ministère du Patrimoine canadien

M. Sean Casey, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien et député de Charlottetown, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 15 000 dollars à la Black Cultural Society of Prince Edward Island pour son projet communautaire, le Festival for the Bog. M. Casey a fait cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien.

Grâce à cette aide financière offerte par le gouvernement du Canada par l'entremise du Fonds Canada 150, la Black Cultural Society of Prince Edward Island sera en mesure de mettre sur pied un nouveau festival comportant de nombreuses activités artistiques et culturelles. Le festival comprendra entre autres l'établissement d'un sentier pédestre, dans un secteur surnommé le marais, le long de sites d'importance patrimoniale pour la communauté noire de Charlottetown.

Pour faire de 2017 une année dont tous les Canadiens se souviendront, le gouvernement du Canada investit dans des projets locaux, régionaux et nationaux.

Le 150e anniversaire de la Confédération est le moment idéal pour les Canadiens de participer à la vie de leur collectivité et de célébrer la diversité de la société canadienne.

Faits saillants

La Black Cultural Society of Prince Edward Island est un organisme constitué en personne morale qui a pour mission de célébrer tous les aspects de la culture noire.

La vision du gouvernement du Canada pour le 150 e anniversaire de la Confédération comporte quatre grands thèmes : la diversité et l'inclusivité, l'environnement, les jeunes et la réconciliation avec les peuples autochtones.

anniversaire de la Confédération comporte quatre grands thèmes : la diversité et l'inclusivité, l'environnement, les jeunes et la réconciliation avec les peuples autochtones. Le Fonds Canada 150, établi en avril 2015, possède un budget global de 200 millions de dollars.

Grâce à ce fonds, le gouvernement du Canada investit de façon stratégique dans des activités qui soutiennent sa vision du 150e anniversaire et suscitent la participation des Canadiens.

Citations

« En 2017, le Canada célèbre le 150e anniversaire de la Confédération. C'est une belle occasion de célébrer tout ce qui fait de nous des Canadiens. Notre gouvernement veut permettre aux Canadiens de participer à des célébrations locales, régionales et nationales. Partout au pays et tout au long de l'année, des collectivités se joignent fièrement aux festivités pour souligner ce moment important de notre histoire. Les festivités se déroulent aussi chez vous! Prenez-y part! »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Le 150e anniversaire de la Confédération est le moment idéal pour les Canadiens de mettre en valeur tout ce qui fait de nos collectivités des espaces de vie uniques, dynamiques et diversifiés, et ce, partout au pays. Des projets comme celui-ci renforcent les liens qui nous unissent et nous aident à faire du Canada un pays accueillant, où tout le monde peut s'épanouir. Profitons de ce 150e anniversaire pour célébrer la richesse de notre patrimoine culturel, qui est à l'image de notre diversité. »

- M. Sean Casey, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien et député de Charlottetown

Liens connexes

Canada 150

Restez branchés

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.