Nos communautés au coeur des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération

CHÂTEAUGUAY, QUÉBEC--(Marketwired - 17 fév. 2017) - Mme Brenda Shanahan, députée de Châteaugay-Lacolle, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'une somme de 20 000 dollars à la Société du Musée du Grand Châteauguay pour son projet communautaire « Fête du maïs : Célébrons notre pays, nos couleurs ». Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien.

Grâce à cette aide, que le gouvernement du Canada accorde par l'entremise du Fonds Canada 150, la Société du Musée du Grand Châteauguay organisera des célébrations qui rendront hommage aux traditions des Premières Nations, des francophones et des anglophones des communautés avoisinantes par la danse, le chant et des légendes. Une dégustation de maïs de chez nous et de mets autochtones, québécois et irlandais figure également au menu.

Afin de faire de 2017 une année dont tous les Canadiens se souviendront, le gouvernement du Canada a investi dans des projets d'envergure locale, régionale et pancanadienne.

Le 150e anniversaire de la Confédération est l'occasion de célébrer ensemble nos valeurs communes, nos réalisations, la richesse de notre environnement et notre place dans le monde. C'est aussi le moment idéal pour tous les Canadiens de s'investir dans la vie de leur communauté.

Citations

« Le Canada fête le 150e anniversaire de la Confédération en 2017. Cette occasion offre à la population la possibilité de participer à des célébrations locales, régionales et nationales. Les communautés d'un bout à l'autre du pays participent fièrement aux festivités qui se tiennent tout au long de l'année afin de souligner ce grand moment dans l'histoire de notre pays. Soyez de la fête, ça se passe aussi chez vous! »

− L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Je suis ravie que le projet « Fête du maïs : Célébrons notre pays, nos couleurs » se réalise dans la belle communauté de Châteauguay. Cette célébration nous permettra de mettre en valeur notre diversité et l'importante contribution des francophones, des anglophones et des peuples autochtones qui sont au cœur du patrimoine culturel du Canada d'aujourd'hui et de demain. »

− Mme Brenda Shanahan, députée de Châteaugay-Lacolle

Les faits en bref

La Société du Musée du Grand Châteauguay a pour mission de mettre en valeur le patrimoine et l'histoire. Pour y parvenir, elle offre des activités d'animation sur le site historique de la Maison LePailleur.

Les grands thèmes de la vision du gouvernement du Canada pour le 150 e anniversaire de la Confédération sont la diversité et l'inclusion, notre environnement, la mobilisation et l'engagement des jeunes ainsi que la réconciliation avec les peuples autochtones.

Établi en avril 2015, le Fonds Canada 150 est doté d'un budget global de 200 millions de dollars.

Par l'entremise de ce fonds, le gouvernement du Canada investit de façon stratégique dans des activités qui appuient la vision du 150e anniversaire de la Confédération et encourage la participation directe des Canadiens.

