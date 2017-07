Nouveau Monde acquiert du terrain significatif adjacent à son projet Matawinie prolongeant la minéralisation de la Zone Ouest

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 5 juillet 2017) - Nouveau Monde Graphite Inc. (TSX CROISSANCE:NOU)(OTCQB:NMGRF)(FRANCFORT:NM9) (« Nouveau Monde ») est fier d'annoncer l'extension de la minéralisation de graphite présente dans la Zone Ouest de sa propriété Matawinie. Cette extension est de 165 m vers le sud, dans l'agrandissement récent de deux des claims de Nouveau Monde. Un total de 18 hectares supplémentaires, dans lequel l'exploration est maintenant permise, fut obtenu suite à des négociations de haut niveau avec Hydro-Québec et le Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. La minéralisation dans ce nouveau secteur reste ouverte en direction du sud, du nord ainsi qu'en profondeur. Des sondages additionnels dans la Zone Ouest, visant à augmenter les ressources en graphite, sont prévus plus tard cet automne.

« Je suis très heureux de l'agrandissement récent de nos titres miniers, car ce nouveau secteur se veut le prolongement de la minéralisation de la Zone Ouest. Nos premiers sondages en 2016 dans ce nouveau secteur a produit des résultats immédiats, ils nous ont permis d'obtenir notre intersection minéralisée la plus imposante jusqu'à présent tout en rapportant des teneurs plus élevées que ceux de l'estimation des ressources actuelle. D'autant plus que ce secteur est très peu recouvert de mort-terrain ce qui le rend facilement accessible et diminue ses coûts d'exploitation en comparaison à d'autres secteurs de la fosse. Ce scénario intéressant, doublé d'une très haute teneur en graphite devrait influencer positivement la prochaine mise à jour de l'estimation des ressources de la Zone Ouest de même que les facteurs économiques du projet. » Explique Éric Desaulniers, Président et Chef de la direction de Nouveau Monde.

Tel que spécifié dans le communiqué de presse daté du 2 mars 2017, les ressources en fosse de la Zone Ouest, excluant les récentes découvertes qui font l'objet de ce communiqué, consistent en 32,9 Mt à une teneur de 4,50 % carbone graphitique (« Cg ») dans la catégorie indiquée et 0,2 Mt titrant 4,84 % Cg dans la catégorie présumée.

Avec l'autorisation d'Hydro-Québec, quatre sondages de calibre NQ totalisant 760.6 m ont été forés dans la nouvelle extension de la propriété à l'automne 2016. Les résultats les plus significatifs sont présentés dans le tableau suivant (Tableau 1):

Table 1. Résultats des sondages significatifs dans l'extension de la propriété.

Section Sondage De (m) À (m) Longueur de la minéralisation (m)* Teneur (Cg)** W-0200 TO-16-98 72,2 204 131,8 4,8 250,45 284,1 33,65 4,67 TO-16-115 44,5 71,9 27,4 4,16 74 105,4 31,4 4,99 W-0100 TO-16-116 50,4 79,5 29,1 3,72 128,1 147,5 19,4 4,41 *La longueur de la minéralisation représente la longueur de long du trou de sondage. Cette longueur n'indique pas l'épaisseur vraie de la minéralisation, car, pour être interprétée correctement, cette mesure nécessiterait des sondages additionnels. ** La teneur en graphite (Cg), a été mesurée suivant une analyse LECO (ALS code; C-IR18) au laboratoire ALS Minerals à Vancouver Nord (C-B), Canada.

Autres développements

Nouveau Monde avance activement le développement de son projet de graphite sur sa propriété Matawinie. Afin d'optimiser le plan d'opérations minières, une première série de forages géotechniques a été complétée en juin 2017. Un programme d'études hydrogéologiques visant à caractériser les mouvements des eaux souterraines dans le secteur de la fosse débutera le 3 juillet. Nous avons aussi reçu les résultats des études de géochimie environnementale, ils seront inclus dans l'étude de préfaisabilité dont la publication est prévue en septembre 2017.

M. Desaulniers poursuit, « Je suis impatient de publier les résultats économiques de notre projet en septembre, ils refléteront plus fidèlement la valeur de notre dépôt de graphite exceptionnel. Bien que la nouvelle zone minéralisée ne soit pas incluse dans l'étude de préfaisabilité, elle le sera dans les études futures ce qui permettra une amélioration économique continue du projet ».

Contrôle de Qualité

Le programme de forage faisant l'objet de ce communiqué de presse a été supervisé par Bernard-Olivier Martel, géo. (Québec), B.Sc. Un protocole strict, incluant l'insertion d'échantillons doublés, stériles et de standard de graphite dans la séquence d'échantillonnage a été adopté dans le cadre du programme de contrôle de qualité. Les résultats des échantillons doublés, des stériles et des standards de graphite ont donné des valeurs à l'intérieur des limites acceptables.

Les échantillons minéralisés de carotte de forage ont été sélectionnés par M. Bernard-Olivier Martel. La carotte minéralisée a été coupée en quart à l'aide d'une scie à roche. Pour chaque échantillon, un quart de carotte a été ensaché individuellement et envoyé pour analyse, un quart a été conservé comme témoin et une demie reste disponible pour d'éventuels tests de métallurgie. Les échantillons envoyés au laboratoire ont été analysés pour leur teneur en carbone graphitique (Cg) par la méthode LECO (code ALS; C-IR18) au laboratoire d'ALS Minerals situé à Vancouver Nord, (C.-B.). Ce laboratoire se conforme à la Certification ISO 9001:2008 et ISO 17025:2005.

À propos de Nouveau Monde Graphite

Nouveau Monde a découvert en 2015 un dépôt de graphite, situé sur son bloc de claims Tony de sa propriété de graphite Matawinie. Cette découverte a mené à la publication en juin 2016 d'une évaluation économique préliminaire, répondant aux dispositions du règlement 43-101. L'étude a démontré la forte rentabilité du projet avec une production projetée de 50 000 tonnes par année de concentré de graphite en flocon de haute pureté s'étendant sur une période de 25,7 ans (voir le communiqué de presse daté du 22 juin 2016). L'estimation des ressources minérales de la zone Ouest fut récemment mise à jour et consiste en 32,9 Mt à une teneur de 4,50 % carbone graphitique (« Cg ») dans la catégorie indiquée et 0,2 Mt titrant 4,84 % Cg dans la catégorie présumée (voir le communiqué en date du 2 mars 2017). Le projet est situé dans la municipalité de Saint-Michel-des-Saints, environ 120 km au nord de Montréal et bénéficie d'un accès direct à toute la main-d'œuvre et aux infrastructures nécessaires à l'opération. Nouveau Monde développe son projet avec le plus grand respect des communautés environnantes tout en favorisant une faible empreinte environnementale (vise un projet à émission zéro).

Les informations techniques présentées dans ce rapport ont été préparées par Antoine Cloutier, géo., chef géologue de Nouveau Monde et une personne qualifiée telle que définie par le Règlement 43-101.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Nouveau Monde Graphite par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites.