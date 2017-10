Nouveau Monde annonce les résultats d'une solide étude de préfaisabilité avec une VAN avant impôts de 498,7 M $ et un TRI de 32,4 % pour la propriété de graphite Matawinie

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS, QUÉBEC--(Marketwired - 25 oct. 2017) - Nouveau Monde Graphite Inc. (« Nouveau Monde ») (TSX CROISSANCE:NOU)(OTCQB:NMGRF)(FRANCFORT:NM9) est heureuse d'annoncer les résultats de l'étude de préfaisabilité (« ÉPF ») pour la zone Ouest du bloc de claims Tony, faisant partie de la propriété de graphite Matawinie. L'ÉPF a été préparée par Met-Chem, une filiale de DRA Americas Inc. (« MC-DRA »), une firme d'ingénierie conseil expérimentée et de renom, spécialisée dans le secteur minier.

Toutes les valeurs monétaires sont en dollars canadiens, sauf si autrement spécifié.

La liste suivante présente les éléments saillants de l'ÉPF:

Éléments saillants de l'ÉPF (Économique du projet) Valeur actuelle nette (« VAN ») avant impôts 498,7 M $ au taux d'actualisation de 8 % VAN après impôts 297,2 M $ au taux d'actualisation de 8 % Taux de rendement interne (« TRI ») avant impôts 32,4 % TRI après impôts 25,9 % Durée de vie de la mine (« DVM ») 27 années Délai de récupération de l'investissement estimé (avant impôts) 2,3 années Délai de récupération de l'investissement estimé (après impôts) 2,6 années Recettes durant la DVM 2 667,7 M $ Coûts d'investissement initiaux (Capex) 180,8 M $ (incluant des imprévus de 22,1 M $) Dépenses d'exploitation (Opex) 28,0 M $ par année ou 539 $ par tonne de concentré Prix de vente moyen du concentré de graphite 1 429 $ US par tonne * Toutes les valeurs monétaires sont en dollars canadiens, sauf si autrement spécifié. ** Taux de conversion USD/CAD de 1,33.

Faits saillants des opérations Production annuelle de 52 000 tonnes de concentré de graphite Teneur moyenne de 4,39 % Cg contenue dans la minéralisation durant la DVM Taux de récupération du graphite supérieur à 94 % Pureté du produit fini/concentré supérieure à 97 % Cg Ratio stérile/minerai (DVM) de 1,04:1. ***Mise en garde: Il n'existe aucune certitude que les prévisions économiques, sur lesquelles cette ÉPF repose, seront réalisés.

Éric Desaulniers, président et chef de la direction de Nouveau Monde, a déclaré : « la progression rapide de notre projet Matawinie continue d'être très encourageante avec l'annonce de cette solide ÉPF reconfirmant que Nouveau Monde peut devenir un fournisseur fiable et à long terme de graphite en paillettes naturelles de qualité. En comparaison avec les résultats de l'évaluation économique préliminaire (« ÉÉP ») publiée en juin 2016, les résultats de l'ÉPF montrent des améliorations significatives, entre autres:

Augmentation de la VAN avant impôts et du TRI de $ 95 M & 1,2 %;

Accroissement de la production annuelle moyenne totale de 2 000 tonnes, dû à l'augmentation de la récupération par le procédé de 4,5 %;

Diminution des Opex par tonne de concentré de 18 % ou 121.49 $.

À la suite de cette étude, nous sommes enthousiasmés de faire avancer le projet rapidement en réalisant une étude de faisabilité qui continuera de mettre en évidence le potentiel important de notre propriété Matawinie. »

En soutien à ce communiqué de presse, les éléments suivants peuvent être téléchargés :

- Carte d'aperçu des travaux de la propriété : https://nouveaumonde.ca/wp-content/uploads/PR_Tony_Block_20171025_FR_r.pdf

- Réserves minérales de la zone Ouest et séquence de phasage : https://nouveaumonde.ca/wp-content/uploads/PR_West_Zone_20171025_FR_r.pdf

- Arrangement général du site : https://nouveaumonde.ca/wp-content/uploads/A1-I01790-0003-L-0D_r-2.pdf

RESSOURCES MINÉRALES

Dans le texte suivant, le graphite est exprimé en pourcentage de carbone graphitique (% Cg).

La ressource contrainte par la fosse de la zone Ouest ne représente qu'une partie des ressources minérales totales identifiées à ce jour sur le bloc Tony. Ces dernières comprennent 32,9 millions de tonnes titrant 4,50 % de carbone graphitique (« Cg ») de ressources indiquées et 0,2 million de tonnes, titrant 4,84 % Cg de ressources présumées, en utilisant une teneur de coupure de 2,28 % Cg. Référez-vous au communiqué de presse de la Société daté du 2 mars 2017 pour plus de détails.

EXTRACTION MINIÈRE

Faits saillants de l'extraction minière Seule la zone Ouest du bloc de claims Tony a été prise en compte dans l'ÉPF L'exploitation minière est effectuée à ciel ouvert à l'aide d'une opération classique de type « pelles et camions » Le calendrier de production minière est limité à un quart de travail de 12 heures, 5 jours par semaine afin de réduire l'impact social du projet L'exploitation minière est prévue être effectuée par un entrepreneur minier sous la supervision de Nouveau Monde Durée de vie de la mine de 27 ans, avec une réserve probable totale diluée de 33,0 Mt titrant 4,39 % Cg

RÉSERVES MINÉRALES

L'estimation des réserves minérales a été préparée par MC-DRA, en utilisant le modèle de bloc de ressources minérales préparé par SGS et publié par Nouveau Monde le 2 mars 2017. Les réserves minérales sont incluses dans les ressources minérales indiquées qui ont été identifiées comme économiquement exploitables et tiennent compte des pertes minières et de la dilution. De plus, l'estimation des réserves minérales tient compte de la conception d'une fosse opérationnelle qui constituera la base du plan de production. Cette conception de fosse utilise la coquille de la fosse économique comme ligne directrice et comprend le lissage des parois de la fosse, l'ajout de rampes pour accéder au fond de la fosse et l'assurance que la fosse peut être exploitée avec l'équipement initialement sélectionné. Le Tableau 1 résume les paramètres de conception de la fosse.

Tableau 1 : Paramètres de conception de la fosse de la zone Ouest Description Valeur Unité Taille des bancs (double banc) 10 m Largeur des bermes 6 m Largeur de la rampe et de la route de transport 18 m Angle de face des bancs 85 degré Angle global de la pente 55 degré

L'étude montre un taux moyen d'alimentation en minerai de la fosse de 4 850 tonnes par jour basé sur un horaire de travail proposé pour la fosse de 5 jours / semaine (un seul quart de travail de 12 heures par jour), une durée de vie de la mine de 27 ans avec un ratio moyen de stérile/minerai de 1,04: 1. La portion exploitable des réserves a été établie en fonction d'une teneur de coupure de 2,32 % Cg en utilisant les paramètres de coûts et de revenus présentés au Tableau 2.

Tableau 2 : Paramètres de coût et de revenu utilisés pour l'optimisation de la fosse (Les paramètres suivants peuvent différer de ceux utilisés pour l'analyse économique) Description Valeur Unité Coût minier (mort-terrain) 4,02 $/t (minée) Coût minier (minerai et stérile) 5,18 $/t (minée) Coût de traitement du minerai 13,64 $/t (traitée) Coûts généraux et administratifs 3,60 $/t (traitée) Prix de vente 1 000 $/t de concentré Récupération d'usine 94,0 % Teneur du concentré 97,3 %

Une fois qu'une dilution de 5 % et les pertes minières sont prises en compte, les réserves minérales extraites au cours de la durée de vie de la mine totalisent 33.0 Mt titrant 4,39 % Cg dans la catégorie Probable, tel que présenté dans le Tableau 3 ci-dessous:

Tableau 3 : Réserves minérales pour la zone Ouest Catégorie Réserves (Mt) Teneur (% Cg) Probable 33,0* 4,39

Les catégories de réserves sont conformes aux normes de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole pour les ressources minérales, conformément au Règlement NI 43-101 sur l'information concernant les projets miniers. La teneur de coupure pour les réserves minérales à ciel ouvert est ≥ 2,32 % Cg. * Arrondi à la centaine de milliers près.

L'infrastructure de la mine a été conçue pour faciliter un projet respectueux de l'environnement tout en limitant l'impact visuel sur les communautés avoisinantes. L'usine de traitement et les piles de rejets seront situées à moins de 1 000 mètres de la fosse afin de réduire au minimum les temps de cycle des camions, de réduire les émissions de carbone et de réduire les coûts d'exploitation du projet. De plus, le plan minier conçu pour la préfaisabilité considère le remblayage progressif avec des matériaux de rejets (stérile) dans la fosse afin de minimiser davantage l'empreinte environnementale du projet et promouvoir la réhabilitation du site tout au long de la durée de vie de la mine.

TRAITEMENT ET RÉCUPÉRATION

Faits saillants du traitement et de la récupération Taux de traitement annuel moyen : 1 222 000 tonnes de minerai Production annuelle moyenne : 52 000 tonnes de concentré Récupération moyenne du graphite : au-dessus de 94 % Pureté du produit fini : supérieure à 97 %

Le concentrateur Matawinie combine une technologie éprouvée et des idées novatrices pour concevoir un diagramme d'écoulement de procédé robuste avec des récupérations de graphite remarquablement élevées. Les essais en circuit fermé effectués chez SGS Mineral Services ont démontré un potentiel de récupération de 97 %. Référez-vous au communiqué de presse de la Société daté du 11 avril 2017 pour plus de détails sur les résultats des essais en circuit fermé.

Le diagramme d'écoulement est constitué d'une étape de concassage, suivie de plusieurs étapes de broyage et de circuits de séparation par flottation. Le concentré de graphite est ensuite filtré, séché et classé pour produire quatre (4) produits de haute pureté.

Tableau 4 : Distribution du concentré de graphite Taille des paillettes Distribution (%) Teneur (% Ct) Tonnes de produit +48 mesh 16,5 % 97,1 % 8 602 +80 mesh 31,5 % 96,9 % 16 424 +100 mesh 11,6 % 96,9 % 6 049 -100 mesh 40,2 % 97,7 % 20 925 Total 100,0 % 52 000 Les totaux peuvent ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.

Les rejets d'usine sont traités par flottation et séparation magnétique pour produire deux (2) flux : des résidus de sulfures et des résidus non sulfurés. Ces flux sont épaissis et filtrés pour être empilés à sec dans leurs piles respectives.

Les futures études et travaux de développement comprennent la construction et la mise en service d'une usine de démonstration. Karl Trudeau, Directeur des Opérations de Nouveau Monde, a déclaré : « Le traitement du minerai de la zone Ouest dans notre usine de démonstration planifiée vise à optimiser la sélection des équipements et à garantir la qualité des produits avant notre exploitation commerciale ». Référez-vous au communiqué de presse de la Société daté du 19 avril 2017 pour plus de détails concernant l'usine de démonstration.

HYPOTHÈSE POUR LE PRIX DE VENTE DU CONCENTRÉ DE GRAPHITE

Le prix de vente du concentré de graphite utilisé pour l'ÉPF a été établi à 1 429 $ US / tonne. Le prix de vente a été déterminé en utilisant des informations sur les prix, étalés sur une période de 60 mois (de janvier 2012 à décembre 2016) et calculés à partir de l'indice Benchmark Mineral Intelligence (Benchmark) « Flake Graphite Price Index » (www.benchmarkminerals.com). Benchmark est une source crédible indépendante qui compile les prix du graphite internationalement pour diverses tailles commerciales de paillettes et de pureté du concentré. La valeur du concentré de graphite de la zone Ouest du bloc de claims Tony a été calculée sur la base de la moyenne pondérée de chaque fraction granulométrique et de la pureté obtenue lors des essais métallurgiques présentés au Tableau 4. Le Tableau 5 présente des prix moyens de concentré de graphite en $ US pour différentes fractions granulométriques sur la période de 60 mois de référence obtenus de Benchmark Mineral Intelligence.

Tableau 5 : Prix par taille des paillettes Taille des paillettes Poids Pureté (Cg) Prix moyen sur

60 mois

($ US/t) +50 mesh 17 % 94-97 % 2 197 $ +80 mesh 31 % 94-97 % 1 466 $ +100 mesh 12 % 94-97 % 1 301 $ -100 mesh 40 % 94-97 % 1 124 $ Poids moyen 100 % 1 429 $

DESCRIPTION DE L'ÉVALUATION ÉCONOMIQUE

Selon l'ÉPF, la zone minéralisée Ouest du bloc de claims Tony a démontré une viabilité économique potentielle à l'égard d'une fosse de graphite.

L'estimation du coût en capital, résumée ci-dessous, couvre le développement de la mine, les installations de traitement du minerai et l'infrastructure requise pour le projet de Nouveau Monde. Il est basé sur l'application de méthodes standards d'établissement des coûts pour atteindre une ÉPF qui fournit une précision de ± 25 % et suit les lignes directrices de la classe 3 de l'AACE. Les coûts d'exploitation couvrent l'exploitation minière, le transport/manutention sur le site, la transformation, la gestion des résidus et de l'eau, les frais généraux et administratifs, ainsi que l'infrastructure et les services.

COÛTS EN CAPITAL ET COÛTS D'EXPLOITATION

Le but de cette ÉPF est d'informer le lecteur du potentiel économique de la propriété minérale avec un degré de précision de ± 25 %.

Les dépenses d'investissement et les charges d'exploitation sont résumées dans le Tableau 6 et le Tableau 7. Les coûts d'exploitation de la fosse ont été estimés sur la base de services contractuels sous la supervision de Nouveau Monde Graphite.

Tableau 6 : Résumé des coûts en capital DESCRIPTION COÛTS

INITIAUX

($) COÛTS DE

MAINTIEN

($) COÛTS DVM

($) COÛTS DIRECTS TOTAUX 118 171 000 21 564 000 139 734 000 Mine 4 778 000 3 381 000 8 159 000 Usine de traitement 73 986 000 73 986 000 Infrastructure 3 933 000 3 933 000 Gestion des résidus et de l'eau 29 135 000 18 182 000 47 317 000 Distribution électrique principale et communication 6 339 000 6 339 000 FRAIS INDIRECTS ET COÛTS DU PROPRIÉTAIRE 36 904 000 - 36 904 000 Développement du projet 4 550 000 4 550 000 IACG 14 221 000 14 221 000 Coûts du propriétaire 18 133 000 18 133 000 IMPRÉVUS 22 150 000 3 235 000 25 385 000 COÛTS DE FERMETURE 1 582 000 1 582 000 3 164 000 ACHAT DU NSR 2 000 000 2 000 000 COÛTS TOTAUX 180 807 000 26 380 000 207 187 000 Les totaux peuvent ne pas correspondre en raison de l'arrondissement.

Tableau 7 : Résumé des coûts d'exploitation Ventilation des coûts d'exploitation (par tonne de produit fini) Opération minière (moyenne sur la durée de vie) 167.51 $ /tonne Gestion des résidus 59.10 $ /tonne Traitement du minerai 275.11 $ /tonne Général et administration 36.83 $ /tonne Total 538.55 $ /tonne

RAPPORT TECHNIQUE

Un rapport technique détaillant l'ÉPF, et conforme aux lignes directrices du National Instrument (NI) 43-101, sera déposé et disponible sur SEDAR dans les 45 jours suivant le présent communiqué.

RÉSUMÉ DU PROJET

Localisation, infrastructure et étude de faisabilité

Les claims du bloc Tony sont situés dans le secteur de Saint-Michel-des-Saints, à quelque 120 km au nord de Montréal, Québec, Canada. La zone Ouest du bloc de claims, est facilement accessible en utilisant les routes forestières existantes et se trouve à proximité d'infrastructures de qualité telles que des routes asphaltées et des lignes électriques à haute tension, toutes deux (2) nécessaires aux activités industrielles. Une abondance de main-d'œuvre qualifiée est disponible dans la communauté de Saint-Michel-des-Saints ainsi que dans les communautés environnantes, suite à la fermeture récente de plusieurs activités d'exploitation forestière.

Nouveau Monde a déjà commencé à travailler sur son étude de faisabilité. De plus, la collecte de données nécessaires pour compléter l'évaluation des impacts environnementaux et sociaux est en cours. Nouveau Monde maintient sa volonté d'innover et de développer le projet Matawinie selon les normes environnementales les plus élevées. La gestion améliorée des résidus est en cours de conception pour optimiser et réduire l'empreinte de l'exploitation minière. De plus, la possibilité d'électrifier des parties de l'exploitation minière est envisagée afin de minimiser son empreinte carbone et d'utiliser pleinement l'hydroélectricité à faible coût disponible dans la région.

Étude de graphite à valeur ajoutée

Les récents résultats positifs des tests métallurgiques (voir communiqué du 11 avril 2017) incitent Nouveau Monde à continuer d'évaluer la possibilité de développer des produits à base de graphite à valeur ajoutée à proximité de l'infrastructure minière de Saint-Michel-des-Saints.

Relation avec les communautés

Depuis 2012, Nouveau Monde a tenu plus de 200 rencontres avec des personnes ou des groupes de la ville de Saint-Michel-des-Saints et des communautés avoisinantes. Au cours de ces présentations et consultations, des liens de confiance importants ont été tissés entre la population et la Société. Un comité d'accompagnement, composé de citoyens et d'experts régionaux, travaille avec l'équipe technique de Nouveau Monde pour assurer que le projet se développe dans le respect de l'environnement hôte et, surtout, contribue au dynamisme régional.

CONTRÔLE ET ASSURANCE QUALITÉ

L'information technique des présentes provient de l'ÉPF et a été approuvée par Céline Charbonneau, ing., M. Sc. de Met-Chem, une filiale de DRA Americas Inc., une personne qualifiée indépendante au sens du Règlement NI 43-101. Le communiqué de presse a été revu par Éric Desaulniers, géo., M. Sc., Président et chef de la direction de Nouveau Monde, une personne qualifiée en vertu du Règlement NI 43-101.

Mises en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens de la loi canadienne sur les valeurs mobilières. Tous les renseignements contenus dans ce communiqué de presse qui ne sont pas clairement historiques par nature peuvent constituer des énoncés prospectifs. Généralement, de tels énoncés prospectifs peuvent être soulignés par l'emploi de terminologies prospectives comme « planifie », « prévoit » ou « ne prévoit pas », « est prévu », « budget », « prévu », « estimations », « prévisions », « a l'intention », « anticipe » ou « n'anticipe pas » ou « croit », ou des variations de ces mots et expressions ou l'énoncé que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « pourraient être » ou « seront pris », « se produiront » ou « seront réalisés ». Les énoncés prospectifs sont sujets à des risques, à des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, le rendement ou les réalisations de Nouveau Monde soient sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par ces énoncés prospectifs, y compris, mais sans s'y limiter : (i) la volatilité du prix de l'action; (ii) les marchés mondiaux et les conditions économiques; (iii) la possibilité d'amortissement et de dépréciation; (iv) les risques liés à l'exploration, au développement et aux opérations de dépôts de minéraux; (v) les risques liés à l'établissement des propriétés et des biens miniers; (vi) les risques liés à la conclusion d'une coentreprise; (vii) les variations du prix des matières premières; (viii) les risques liés à des risques non assurables survenant au cours de l'exploration, du développement et la production; (ix) la concurrence à laquelle la Société fait face pour obtenir un personnel expérimenté et du financement; (x) l'accès à une infrastructure adéquate pour soutenir l'exploitation minière, les activités de traitement, de développement et d'exploration; (xi) les risques liés aux changements de réglementation de l'exploitation minière régissant la Société; (xii) les risques liés aux diverses réglementations environnementales auxquelles la Société est assujettie; (xiii) les risques liés à la réglementation et des délais de délivrance des permis, (xiv) les risques liés aux conflits d'intérêts potentiels; (xv) la dépendance envers le personnel clé; (xvi) les risques liés à la liquidité; (xvii) le risque potentiel de dilution par l'émission d'actions ordinaires; (xviii) la Société n'anticipe pas déclarer des dividendes prochainement, (xix) le risque de litige; (xx) la gestion des risques.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur certains facteurs et des hypothèses de la direction jugée raisonnables au moment où ces énoncés sont faits, y compris, mais sans s'y limiter, la poursuite des activités d'exploration, aucun changement négatif important du prix du métal, les plans d'exploration et de développement qui évolueront conformément aux plans et que de tels plans atteignent leurs résultats prévus, l'obtention des approbations réglementaires requises et les autres hypothèses et facteurs énoncés dans le présent communiqué. Bien que la Société ait tenté de déterminer les facteurs importants qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux contenus dans les énoncés prospectifs, il pourrait y avoir d'autres facteurs pouvant causer des résultats différents que ceux anticipés, estimés ou prévus. Il ne peut y avoir aucune assurance que de tels énoncés prospectifs se révéleront exacts, puisque les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont fournis pour aider les investisseurs à comprendre les activités de Nouveau Monde, les plans d'exploration et d'exploitation et peuvent ne pas être appropriés pour d'autres usages. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ont été faits à la date à laquelle ce communiqué de presse a été rédigé, et la Société ne prévoit pas les mettre à jour, sauf pour se conformer avec les lois sur les valeurs mobilières applicables.

