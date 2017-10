Nouveau Monde annonce qu'elle a complété une deuxième tranche d'un financement de 9 246 052 $

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS, QUÉBEC--(Marketwired - 20 oct. 2017) -

CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ, PUBLIÉ OU DISTRIBUÉ, EN TOUT OU EN PARTIE, AUX ÉTATS-UNIS

NOUVEAU MONDE GRAPHITE INC. (la « Société ») (TSX CROISSANCE:NOU)(OTCQX:NMGRF)(FRANCFORT:NM9) est heureuse d'annoncer qu'elle a complété la seconde tranche de son placement privé avec courtiers pour un nombre total de 30 820 173 unités (les « Unités ») du capital de la Société, au prix de 0,30 $ l'Unité, pour un produit total brut de 9 246 052 $. En considérant la réalisation de la première tranche complétée le 19 septembre 2017, la Société a émis un nombre total de 45 635 169 Unités pour un produit total brut de 13 690 550 $ (la première tranche et la deuxième tranche étant collectivement désignées le « Placement »).

En raison de l'intérêt démontré par les souscripteurs, la Société a déposé une demande en vue d'obtenir, et a reçu, l'acceptation conditionnelle de la Bourse de croissance TSX (la « Bourse ») afin d'augmenter le seuil maximum du Placement de 10 000 000 $ à 15 000 000 $.

Chaque Unité est composée d'une action ordinaire du capital de la Société et d'un demi-bon de souscription. Chaque bon de souscription entier (un « Bon de souscription ») permet à son détenteur de souscrire une action ordinaire du capital de la Société (l'« Action sous-jacente au Bon de souscription »), au prix de 0,40 $ l'action ordinaire, pour une période de 24 mois suivant leur date respective d'émission.

La Société a retenu les services d'un syndicat de courtiers mené par Eight Capital, Jett Capital Advisors, LLC, Echelon Wealth Partners Inc. et Haywood Securities Inc. agissant à titre de placeurs pour compte (les « Placeurs pour compte »). En contrepartie de leurs services dans le cadre du Placement, les Placeurs pour compte ont reçu une commission en espèces pour un montant total de 426 745 $ et un nombre total de 913 811 options de rémunération leur permettant de souscrire un maximum de 913 811 actions ordinaire du capital de la Société, à un prix de 0,30 $ par action ordinaire, expirant à la date du deuxième anniversaire de leur émission respective (les « Options de rémunération »). En lien avec le Placement, la Société a également payé une commission en espèces pour un montant total de 54 785,95 $ à La Financière EMD Inc. et 6 000 $ à EDE Asset Management Inc. et a émis à chacune d'elles un nombre total de 182 620 et 20 000 Options de rémunération respectivement.

Le produit net du Placement sera utilisé par la Société afin d'encourir des dépenses de développement sur sa propriété Matawinie.

Tous les titres émis dans le cadre du Placement seront soumis à une période de restriction de quatre mois et un jour de leur date d'émission respective en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable au Canada.

La Société prévoit être en mesure de déposer sous peu toute la documentation requise afin de rencontrer les conditions de l'acceptation conditionnelle de la Bourse.

La Société tient à remercier les institutions financières québécoises soit Ressource Québec, CDPQ Sodémex, Fonds de Solidarité FTQ, SIDEX S.E.C. et Capital Croissance PME II S.E.C. pour leur importante participation à cette seconde phase du placement privé.

M. Jean-Philippe Aubé, un administrateur de la Société, a souscrit 30 000 Unités dans le Placement. Cette opération constitue une « opération avec une personne apparentée » au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (le « Règlement 61-101 ») et au sens de la politique 5.9 de la Bourse TSX - Mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières. Cependant, les administrateurs de la Société qui ont voté en faveur du Placement ont déterminé que les dispenses de l'obligation d'évaluation officielle et de l'approbation des porteurs minoritaires, prévues respectivement aux articles 5.5 a) et 5.7 1) a) du Règlement 61-101, peuvent être invoquées car ni la juste valeur marchande des actions émises à cet initié ni la juste valeur marchande de la contrepartie payée pour ces Unités ne dépassent 25 % de la capitalisation boursière de la Société. Aucun administrateur de la Société n'a exprimé d'opinion contraire ou de désaccord en lien avec ce qui précède.

À propos de Nouveau Monde

Avec une équipe de direction qui compte plus de 40 ans d'expérience récente dans la production, la transformation et la commercialisation du graphite naturel, Nouveau Monde Graphite (NMG) est une entreprise dynamique, positionnée comme un leader dans le marché nord-américain émergent du graphite et du matériel d'anode pour les batteries lithium-ion. NMG a découvert en 2015 un important dépôt de graphite situé sur son bloc de claims Tony de sa propriété Matawinie et a publié, en juin 2016, les résultats d'une étude économique préliminaire, répondant aux dispositions du règlement 43-101 (voir communiqué du 22 juin 2016 : http://bit.ly/2uS8U9U). Le projet est situé dans la municipalité de Saint-Michel-des-Saints, environ 120 km au nord de Montréal et bénéficie d'un accès direct à toute la main-d'œuvre et aux infrastructures nécessaires à l'opération. NMG évalue son projet dans le plus grand respect des communautés environnantes et en favorisant une faible empreinte environnementale (carboneutre).

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés portent sur des événements et scénarios futurs et comportent donc des incertitudes et des risques inhérents. Les résultats obtenus pourraient différer de ceux projetés à l'heure actuelle. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs.