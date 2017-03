Nouveau Monde annonce une mise à jour de l'estimation des ressources minérales de la zone Ouest du bloc de claim Tony, propriété de graphite Matawinie

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 2 mars 2017) - Nouveau Monde Graphite Inc. (TSX CROISSANCE:NOU)(OTCQB:NMGRF)(FRANCFORT:NM9) ("Nouveau Monde" ou la "Société") a le plaisir d'annoncer une mise à jour de l'estimation des ressources minérales en fosse (la "ressource actuelle") concernant le dépôt de la zone Ouest, situé sur le bloc de claims Tony, faisant partie de sa propriété de graphite Matawinie. La ressource actuelle est résumée dans le tableau 1 ci-dessous. Elle est également comparée à l'estimation des ressources minérales en fosse précédente (la « ressource précédente ») découlant des résultats de l'évaluation économique préliminaire publiés dans un communiqué de presse daté du 22 juin 2016.

Tableau 1: Ressources minérales en fosse situées à l'intérieur de la zone Ouest1 Catégories des ressources2 Ressource actuelle (le 2 mars 2017)8, 9 Ressource précédente (le 22 juin 2016)8 Tonnage (Mt)5,7 Teneur (% Cg)3 Cg (Mt) Tonnage (Mt)6,7 Teneur (% Cg)3 Cg (Mt) Indiquée 32,9 4,50 1,48 16,0 4,38 0,70 Présumée4 0,2 4,84 0,01 14,8 4,88 0,72

1 Les ressources minérales ci-haut furent obtenues selon les normes de l'institut canadien des mines (ICM) sur les ressources et les réserves minérales - définitions et lignes directrices. 2 Une ressource minérale ne doit pas être considérée comme une réserve minérale puisqu'elle n'a pas encore démontré une extraction économique viable. Des travaux additionnels de forage et/ou de tranchée sont requis afin de convertir des ressources minérales présumées et indiquées en ressources minérales mesurées. 3 Toutes les analyses ont été réalisées par ALS Minerals Laboratories selon le code analytique interne C-IR18 et correspondent aux teneurs en carbone graphitique («% Cg »). 4 Le degré de confiance de la catégorie de ressource dite présumée est insuffisant pour permettre une évaluation de la viabilité économique. Des travaux additionnels de forage et/ou de tranchée sont requis afin de convertir des ressources minérales présumées en ressources minérales indiquées ou en ressources minérales mesurées. 5 La ressource actuelle est effective en date du 2 mars 2017. 6 La ressource précédente fut publiée le 22 juin 2016. 7 La ressource actuelle de même que la ressource précédente ont toutes les deux utilisée une teneur de coupure de 2,28% Cg. 8 Bien que la ressource actuelle soit limitée par une fosse optimisée à l'aide des mêmes paramètres que la ressource précédente, la fosse utilisée pour la ressource précédente a été raffinée par le design d'une rampe. Cet exercice n'a pas été réalisé sur la ressource actuelle. 9 La ressource actuelle fut limitée à une profondeur de 390 m au-dessus du niveau de la mer afin de mieux refléter les critères utilisés lors de la génération de la ressource précédente.

Eric Desaulniers a commenté: « Je suis très satisfait de notre récent programme de forage qui nous a permis de transformer 100% de notre ressource présumée vers la catégorie indiquée. C'est révélateur de la qualité de notre forage initial et de l'uniformité de la minéralisation dans le dépôt. La prochaine étape est d'inclure cette information dans notre plan de minage optimisé qui sera la base de notre étude de pré-faisabilité qui sera complété en septembre 2017. Notre équipe est dirigée à l'interne par des professionnels avec plusieurs années d'expérience dans l'opération de mine de graphite. Leur leadership et leurs connaissances amènent une plus-value essentielle et extraordinaire en vue de la réalisation de notre étude de pré-faisabilité et nous sommes enthousiaste de la mise à jour économique du projet à venir. »

Diverses caractéristiques de la fosse de la ressource actuelle sont comparées à ceux de la ressource précédente dans le tableau 2.

Tableau 2. Comparaison des fosses limitant les ressources actuelles et précédentes. Caractéristiques des fosses Ressource actuelle (le 2 mars 2017)3, 4 Ressource précédente (le 22 juin 2016)3 Longueur (m)1 2300 1690 Largeur maximale (m)1 400 400 Superficie (km carrés) 0,4826 0,4825 Élévation minimale de la fosse (m)2 390 390 Écart vertical maximal entre la profondeur de la fosse et la surface d'origine (m)2 145 145 Ratio stérile : minerai 1.04 : 1 0.94 : 1

1 La longueur mesurée est approximative. 2 L'élévation par rapport au niveau de la mer. 3 Bien que la ressource actuelle soit limitée par une fosse optimisée à l'aide des mêmes paramètres que la ressource précédente, la fosse utilisée pour la ressource précédente a été raffinée par le design d'une rampe. Cet exercice n'a pas été réalisé sur la ressource actuelle. 4 La ressource actuelle fut limitée à une profondeur de 390 m au-dessus du niveau de la mer afin de mieux refléter les critères utilisés lors de la génération de la ressource précédente.

La ressource actuelle présentée ici a été générée suite à l'ajout de 41 sondages carottés et de trois (3) tranchées complété en 2016. Les travaux d'exploration achevés l'an dernier visaient à transformer la ressource présumée, identifiée précédemment dans la Zone Ouest, à la catégorie de ressource indiquée en complétant des sondages intercalaire et du rainurage en tranchées. Suite à des résultats encourageants de levés géophysiques aéroportés et au sol dans le secteur, les travaux de 2016 visaient aussi à étendre la ressource précédente de la zone Ouest vers le nord et le sud.

Un plan illustrant les travaux d'exploration complétés sur la zone Ouest depuis 2014, ainsi qu'une vue en plan de la ressource actuelle, est disponible via ce lien : http://nouveaumonde.ca/wp-content/uploads/PR_West_Zone_20170302_FR.pdf

Sources de données et méthode d'estimation de la ressource actuelle

Le modèle de bloc, utilisé pour générer la ressource actuelle de la zone Ouest, est basé sur un total de 68 sondages carotté qui a produit 3693 échantillons, ainsi que sur 207 échantillons de rainurage prélevés dans trois (3) tranchées. Ceci n'inclut pas les échantillons de contrôle de qualité qui comprennent 172 duplicatas, 171 blancs et 82 échantillons étalons, qui ont tous obtenu des résultats dans des limites acceptables. En tout, 17 horizons minéralisés de paragneiss furent interprétés et modélisés à partir de ces données.

Le modèle de bloc représentant la ressource actuelle de la zone Ouest a été préparé par Yann Camus, ing., de SGS Canada Inc. - Geostat (« SGS Geostat ») de Blainville, Québec, à l'aide du logiciel Genesis©. L'interpolation a été réalisée à l'aide de l'inverse du carré de la distance (ID2) en utilisant différentes ellipses de recherches dont l'orientation a été adaptée pour être conforme la géologie du gisement. Le modèle de blocs fut compilé ensuite en utilisant le logiciel Whittle de GEOVIA™ afin de créer une fosse optimale limitant la ressource actuelle. Les paramètres utilisés pour générer cette fosse étaient semblables à ceux utilisés pour limiter la ressource précédente. Ces paramètres sont disponibles ci-dessous dans le tableau 3. L'enveloppe de fosse contenant la ressource actuelle a aussi été limitée à la bordure de propriété du bloc de claims Tony ainsi qu'à une profondeur de 390 m au-dessus du niveau de la mer afin de l'adapter aux paramètres utilisés lors de la génération de la ressource précédente. Bien que la ressource actuelle en fosse soit limitée à l'intérieur d'une enveloppe générée par les mêmes paramètres que la ressource précédente, la fosse utilisée pour la ressource précédente a été raffinée par le design d'une rampe. Cet exercice n'a pas été réalisé sur la ressource actuelle.

Tableau 3. Paramètres utilisés pour la génération de la fosse de la ressource actuelle. Parameters Values Devise CAD Taille des blocs 5m x 5m x 5m Densité 2,76 t/m3 Angle global de la pente Roc 50° Mort-Terrain 25° Méthode de sélection de la fosse Flux de trésorerie Coût de l'exploitation minière Roc 6,50 $/t Mort-Terrain 5,20 $/t Dilution de l'opération minière 5% Récupération de l'opération minière 95,2% Coût de réhabilitation 0,61 $/t Coût de traitement 15,84 $/t Récupération du traitement 89,50% Dépenses administratives et frais généraux 4,16 $/t Prix de vente du concentré 1430 $/t Concentration du Cg dans le concentré 97,3% Dépenses en immobilisation initiales (Capex) 110 M$ Taux d'actualisation 8% Objectif en traitement de minerai (taux/an) 1,212 Mt

Il est important de noter que Nouveau Monde ne produira pas de rapport technique détaillé portant sur la ressource actuelle. Nouveau Monde a entrepris des travaux visant la réalisation d'une étude de préfaisabilité avant la fin de 2017 dans laquelle des paramètres économiques et miniers seront raffinés et mis à jour dans le but d'établir une réserve minérale portant sur la zone Ouest.

Lors de l'année 2016, Nouveau Monde n'a pas effectué de travaux sur ses zones minéralisées situées dans son bloc de claim Tony, autre que dans la zone Ouest. La société continuera de concentrer ses efforts sur son gisement de la zone Ouest à court et à moyen terme. Un plan illustrant la localisation des zones minéralisées de même que les résultats significatifs obtenus sur le bloc de claims Tony jusqu'à présent est disponible via ce lien : http://nouveaumonde.ca/wp-content/uploads/PR_Tony_Block_20170302_FR.pdf

Nouveau Monde exposera à la Conférence des associations de prospecteurs et promoteurs (PDAC) du dimanche 5 mars 2017 au mercredi 8 mars 2017 au kiosque 2830 du Investors Exchange. Des représentants de l'entreprise seront présents pour parler de la ressource mise à jour ainsi que d'autres développements intéressants au sein de notre entreprise.

À propos de Nouveau Monde

Nouveau Monde a découvert en 2015 un dépôt de graphite, situé sur son bloc de claim Tony de sa propriété de graphite Matawinie. Cette découverte a mené à la publication en juin 2016 d'une évaluation économique préliminaire, répondant aux dispositions du règlement 43-101. L'étude a démontré la forte rentabilité du projet avec une production projetée de 50,000 tonnes par année de concentré de graphite en flocon de haute pureté s'étendant sur une période de 25,7 ans (voir le communiqué de presse daté du 22 juin 2016). Le projet est situé dans la municipalité de Saint-Michel-des-Saints, environ 120 km au nord de Montréal et bénéficie d'un accès direct à toute la main-d'œuvre et aux infrastructures nécessaires à l'opération. Nouveau Monde développe son projet avec le plus grand respect des communautés environnantes tout en misant une faible empreinte environnementale (vise un projet à émission zéro).

Les informations techniques présentées dans ce communiqué ont été préparées par Yann Camus, ing., de SGS Canada Inc. - Geostat, une personne indépendante qualifiée telle que définie par le Règlement 43-101.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Nouveau-Monde par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites.