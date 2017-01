Nouveau Monde dévoile ses objectifs pour l'année 2017

GATINEAU, QUÉBEC--(Marketwired - 5 jan. 2017) - En 2016, Entreprises minières du Nouveau Monde inc. («Nouveau Monde») (TSX CROISSANCE:NOU)(OTC PINK:NMGRF)(FRANCFORT:NM9) a marqué une étape déterminante avec la publication d'une évaluation économique préliminaire pour sa propriété de graphite Matawinie (voir le communiqué de presse daté du 22 juin 2016).

Par ailleurs, Nouveau Monde a poursuivi l'avancée de son projet de graphite sur de nombreux fronts, y compris :

Le carottage de 38 nouveaux sondages totalisant 6 362 m dans la zone Ouest du bloc de claims Tony permettant d'agrandir et de mieux définir les ressources minérales;

L'excavation de trois tranchées totalisant 411 m de rainurage afin de fournir des informations géologiques de surface ainsi qu'un accès facile à la minéralisation;

La poursuite des études environnementales de base visant à caractériser la faune, la flore, le terrain et les aspects hydrologiques dans la région hébergeant le projet;

La réception de résultats des tests métallurgiques confirmant la distribution homogène de même que la proportion élevée de gros flocons de graphite dans la zone Ouest (voir communiqué de presse daté du 9 mai 2016);

L'ajout de personnel clé à la compagnie. Ceci est essentiel afin de faciliter la migration de Nouveau Monde, une compagnie d'exploration, à l'étape d'un développeur de mine de graphite et un aspirant producteur;

Le développement de produits à valeur ajoutée visant la production de concentré de graphite purifié de même que du graphite sphérique purifié (voir communiqué de presse daté du 5 décembre 2016);

La collaboration et l'échange d'information avec divers acteurs œuvrant dans le marché du graphite, y compris les fabricants de piles au lithium-ion, afin d'établir des partenariats pour le développement de produit conforme à leurs spécifications.

OBJECTIFS POUR 2017

En 2017, Nouveau Monde entend se concentrer exclusivement sur le développement de la zone Ouest du bloc Tony de la propriété de graphite Matawinie dans le but d'entamer la phase de faisabilité. Les objectifs plus spécifiques sont les suivant:

L'objectif principal de Nouveau Monde pour 2017 est de finaliser et de publier une étude de préfaisabilité sur ses ressources de graphite à la fin du troisième trimestre;

Mettre à jour les ressources de graphite de la zone Ouest à la fin du premier trimestre en intégrant les résultats des sondages et des tranchées complétés durant l'année 2016;

Continuer à intégrer du personnel hautement qualifié au niveau du conseil d'administration et de la gestion de la compagnie afin de développer notre projet de manière efficace;

Compléter les études environnementales de base et les études géotechniques du projet;

Terminer les tests d'optimisation métallurgique et les tests de fragmentation sur la minéralisation de la zone Ouest;

Faire progresser le développement de produits à valeur ajoutée comprenant le concentré de graphite purifié, le graphite expansé, le graphite sphérique, les matériaux d'anode et des produits à base de graphène;

Poursuivre les discussions et établir des partenariats stratégiques avec des participants du marché des piles au lithium-ion de même qu'avec d'autres utilisateurs de produits de graphite à valeur ajoutée.

Continuer le dialogue avec les parties prenantes afin de mettre en place un projet qui respecte la communauté d'accueil et qui vise une faible empreinte environnementale.

À PROPOS DE NOUVEAU MONDE

Nouveau Monde a découvert en 2015 un dépôt de graphite, situé sur son bloc de claim Tony de sa propriété Matawinie, sur lequel une évaluation économique préliminaire, répondant aux dispositions du règlement 43-101, a été publié en juin 2016. Cette étude a démontré la forte rentabilité du projet avec une production de 50,000 tonnes par année de concentré de graphite en flocon de haute pureté s'étendant sur une période de 25,7 ans (voir le communiqué de presse daté du 22 juin 2016). Le projet est situé dans la municipalité de Saint-Michel-des-Saints, environ 120 km au nord de Montréal, et bénéficie d'un accès direct à toute la main d'œuvre et aux infrastructures nécessaires à l'opération. Nouveau Monde développe son projet avec le plus grand respect des communautés environnantes tout en misant une faible empreinte environnementale (vise un projet à émission zéro).

Nous tenons offrir à tous les partenaires et collaborateurs de Nouveau Monde nos meilleurs vœux pour 2017!

Ce communiqué fut révisé par Antoine Cloutier, géo., chef géologue de Nouveau Monde et Éric Desaulniers, géo., MSc, président et chef de la direction de Nouveau Monde, tous les deux des personnes qualifiées selon les dispositions du règlement 43-101.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Nouveau-Monde par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites.