Nouveau Monde embauche d'anciens leaders d'Imerys Graphite & Carbone et SGL Carbon

GATINEAU, QUÉBEC--(Marketwired - 26 jan. 2017) - Entreprises minières du Nouveau Monde inc., («Nouveau Monde» ou «la Société») (TSX CROISSANCE:NOU)(OTC PINK:NMGRF)(FRANKFURT:NM9) est heureuse d'annoncer qu'elle a récemment embauché deux chefs de file œuvrant dans l'industrie du graphite, M. Armando Farhate, ainsi que M. Andrew Tan, MScE., à titre de consultants. Cette démarche fait suite à la stratégie adoptée par Nouveau Monde qui vise l'acquisition de personnel stratégique pour avancer son projet de graphite Matawinie.

Le mandat initial de M. Farhate comprend une analyse détaillée du marché du graphite naturel, avec une attention particulière pour les marchés nord-américains, européens et japonais. Plus précisément, M. Farhate devra identifier les principaux clients, la taille du marché, les prix par produits de même qu'identifier les exigences et paramètres des produits ciblés. Ceci fournira des renseignements précieux qui seront utilisés pour orienter la production de produit de graphite naturel en flocon, de même que des produits à valeur ajoutée (produits de seconde transformation) que compte développer Nouveau Monde. Cette analyse de marché aidera également dans l'optimisation du procédé de flottation afin de maximiser les retours économiques du projet.

Le mandat de départ de M. Tan mettra l'accent sur le développement de procédés industriels visant la production de produits à valeur ajoutée. Plus précisément, il concentrera ses efforts sur la purification thermique de notre graphite naturel, ainsi qu'à la fabrication de produits à valeur ajouté tel du graphite sphérique, expansé et exfolié. Son expérience de travail en Chine sera aussi un atout permettant à Nouveau Monde de tisser des liens avec des équipementiers, partenaires et clients potentiels.

Les qualifications et expériences de travail de M. Farhate et M. Tan sont mentionnées ci-dessous :

Armando Farhate

M. Farhate cumule plus de 25 ans d'expérience dans des postes de direction et de leadership dans divers secteurs tels que l'ingénierie, opérations, vente, marketing, achat, importation et exportation. M. Farhate a développé ses compétences en travaillant pour de nombreuses entreprises de calibre nationales et internationales telles qu'Imerys Graphite & Carbone, Nacional de Grafite, GEA Group, Sonoco, Menshen - groupe LUKAD, Groupe Alcan / Cebal Brasil / Metalpack Embalagens et groupe Cofap. Armando a dirigé des opérations industrielles et commerciales dont le revenu net dépasse $ 65 millions/année et dont les équipes comptent plus de 800 employés. De 2011 à 2014, Armando était chef des opérations pour National de Grafite LTDA., une société d'extraction et de transformation de graphite naturel en flocon. En 2015, M. Farhate a accepté un poste chez Imerys Graphite & Carbone (ou « Imerys ») où il était directement responsable de l'exploitation minière et du traitement des sites de Lac-Des-Îles (Qc) et Terrebonne (Qc), Canada. En 2016, il était le directeur de produit de graphite naturel chez Imerys. M. Armando Farhate a obtenu un diplôme en génie mécanique à l'Université Paulista (UNIP) en 1987 et il a obtenu un MBA à Mauá au Brésil en 1998. Armando parle couramment le portugais, l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'allemand et le français.

Zhengli (Andrew) Tan, MScE

Andrew Tan possède plus de 20 années d'expérience en tant qu'ingénieur chimiste dans l'industrie du carbone et du graphite. De 2011 à 2013, M. Tan était directeur général d'un site de fabrication de feuille de graphite expansé en Chine pour SGL Carbon SE où il a acquis une expérience en ingénierie de procédé. Par le biais de ses tâches, il a développé divers procédés d'ingénierie incluant un procédé de purification chimique à haute température à échelle commerciale pour le graphite naturel et un procédé de modification de surface du carbone. Dès 2013, M. Tan a travaillé comme consultant indépendant pour des sociétés minières œuvrant dans l'industrie du graphite en se spécialisant dans la production de produits de graphite naturel à valeur ajoutée. Ses connaissances approfondies, de même que son expérience et ses liens avec l'industrie de graphite et de matériel d'anode pour les batteries Li-ion, a fourni des solutions importantes pour ses clients. M. Tan a obtenu un diplôme au niveau de la maîtrise en génie chimique à l'Université du Nouveau-Brunswick en 2006.

Financement

Nouveau Monde cherche à conclure un placement privé sans l'intermédiaire d'un courtier pour un montant maximal de 1 million de dollars, en offrant jusqu'à 4 347 826 unités au prix de 0,23 $. Chaque unité comprend une action ordinaire de la Société et un bon de souscription. Chaque bon donne droit à son porteur de souscrire à une action ordinaire du capital-actions de la Société, au prix de 0,35$, pour une période de 24 mois suivant la clôture. Le produit brut global du placement sera utilisé par la Société pour engager des frais d'exploration sur sa propriété Matawinie située dans la province de Québec et pour son fonds de roulement. Tous les titres émis dans le cadre du placement privé sont assujettis à une période de détention de quatre mois et d'un jour. Le placement privé est assujetti à la réception de toutes les approbations réglementaires nécessaires, y compris l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX.

À propos de Nouveau Monde

Nouveau Monde a découvert en 2015 un dépôt de graphite, situé sur son bloc de claim Tony de sa propriété Matawinie. Cette découverte a mené à la publication en juin 2016 d'une évaluation économique préliminaire, répondant aux dispositions du règlement 43-101. L'étude a démontré la forte rentabilité du projet avec une production projetée de 50,000 tonnes par année de concentré de graphite en flocon de haute pureté s'étendant sur une période de 25,7 ans (voir le communiqué de presse daté du 22 juin 2016). Le projet est situé dans la municipalité de Saint-Michel-des-Saints, environ 120 km au nord de Montréal et bénéficie d'un accès direct à toute la main-d'œuvre et aux infrastructures nécessaires à l'opération. Nouveau Monde développe son projet avec le plus grand respect des communautés environnantes tout en misant une faible empreinte environnementale (vise un projet à émission zéro).

