Nouveau Monde fournit une mise à jour sur son placement privé préalablement annoncé

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS, QUÉBEC--(Marketwired - 7 oct. 2017) -

CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ, PUBLIÉ OU DISTRIBUÉ, EN TOUT OU EN PARTIE, AUX ÉTATS-UNIS

NOUVEAU MONDE GRAPHITE INC. (la « Société ») (TSX CROISSANCE:NOU)(OTCQB:NMGRF)(FRANCFORT:NM9) est heureuse de fournir une mise à jour sur son placement privé par l'intermédiaire de courtiers d'unités de la Société (les « Unités »), au prix de souscription de 0,30 $ l'Unité (le « Placement »).

Le Placement progresse bien et la Société est encouragée par l'intérêt reçu jusqu'à présent. Tel qu'annoncé le 29 septembre 2017, la Société a clôturé la première tranche de son Placement aux termes de laquelle un nombre total de 14 814 996 Unités ont été émises. La Société prévoit clôturer la prochaine tranche au cours des prochaines semaines et a reçu l'approbation conditionnelle de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV ») relativement à la durée du Placement. La date limite à laquelle l'approbation définitive du Placement sera accordée par la TSXV a été prolongée jusqu'au 8 novembre 2017.

À propos de Nouveau Monde

Avec une équipe de direction qui compte plus de 40 ans d'expérience récente dans la production, la transformation et la commercialisation du graphite naturel, Nouveau Monde Graphite (NMG) est une entreprise dynamique, positionnée comme un leader dans le marché nord-américain émergent du graphite et du matériel d'anode pour les batteries lithium-ion. NMG a découvert en 2015 un important dépôt de graphite situé sur son bloc de claims Tony de sa propriété Matawinie et a publié, en juin 2016, les résultats d'une étude économique préliminaire, répondant aux dispositions du règlement 43-101 (voir communiqué du 22 juin 2016 : http://bit.ly/2uS8U9U). Le projet est situé dans la municipalité de Saint-Michel-des-Saints, environ 120 km au nord de Montréal et bénéficie d'un accès direct à toute la main-d'œuvre et aux infrastructures nécessaires à l'opération. NMG évalue son projet dans le plus grand respect des communautés environnantes et en favorisant une faible empreinte environnementale (carboneutre).

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés portent sur des événements et scénarios futurs et comportent donc des incertitudes et des risques inhérents. Les résultats obtenus pourraient différer de ceux projetés à l'heure actuelle. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs.