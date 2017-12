Nouveau Monde Graphite fournit une mise à jour sur la construction de son usine de démonstration

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS, QUÉBEC--(Marketwired - 4 déc. 2017) - Nouveau Monde Graphite Inc. (« Nouveau Monde ») (TSX CROISSANCE:NOU)(OTCQB:NMGRF)(FRANCFORT:NM9) est heureuse d'annoncer l'achèvement de plusieurs jalons en vue de la construction de son usine de démonstration (l' « Usine de démonstration »). Les jalons importants incluent : la réalisation d'une étude d'ingénierie pour l'Usine de démonstration et l'obtention des permis, des autorisations et du financement nécessaire à la première étape de la réalisation du projet de l'Usine de démonstration. De plus, Nouveau Monde a procédé à la signature d'un bail de location à court terme, débutant en novembre 2017 avec la compagnie Louisiana Pacific, propriétaire de l'édifice où sera construite l'usine de démonstration. Le bail prévoit l'accès à une zone d'une superficie de 40 000 pieds carrés à l'intérieur de l'édifice. L'usine de la compagnie Louisiana Pacific est localisée à 6 km de la zone Ouest du dépôt minier de graphite de Nouveau Monde.

Progression du projet

Nouveau Monde a complété récemment une étude d'ingénierie réalisée par les experts de Nouveau Monde, qui cumulent plus 30 années d'expérience récente dans le graphite, en collaboration avec des firmes d'ingénierie indépendantes incluant MET-Pro, SNC-Lavallin et WSP. Cette équipe d'expert était menée par Karl Trudeau et Alain Mercier. Cette étude d'ingénierie détaille la stratégie et le plan de mise en œuvre du projet. L'Usine de démonstration aura une durée de vie de deux ans et une capacité de production annuelle de 1 000 tonnes de concentré de graphite comprenant 250 tonnes de graphite de qualité batterie. Un échantillon en vrac de 40 000 tonnes, prélevé dans le gisement de la zone Ouest de la propriété de graphite de Matawinie, devrait fournir le minerai nécessaire pour alimenter l'Usine de démonstration.

L'échantillonnage en vrac s'effectuera sur un site d'environ 3 000 m2 de superficie dans la zone Ouest du dépôt minier. Les travaux de déboisement et de décapage ont débuté à la mi-novembre 2017. D'autres activités de déboisement sont prévues en 2018 pour dégager des superficies utiles du site d'extraction, des aires de travail et de l'aire d'entreposage de mort-terrain de même que du parc à rejet.

Le premier dynamitage pour l'échantillon en vrac est prévu au printemps 2018. Les campagnes de dynamitage et transport subséquent du minerai se feront à des intervalles réguliers d'une durée de 5 jours à tous les 3 mois sur une période de deux ans. Le réseau routier existant sera utilisé pour le transport du minerai.

L'Usine de démonstration, qui comprendra une chaîne complète de traitement du graphite naturel, vise à effectuer une première transformation du minerai en libérant et en concentrant les paillettes de graphite naturel. Des commandes pour l'achat d'équipements à long délai de traitement ont été passées auprès des fournisseurs. Cette première phase de production de concentré de graphite est prévue pour l'été 2018. La seconde transformation du concentré de graphite est également prévue pour une phase ultérieure afin de permettre la production de produits à valeur ajoutée tels que du graphite sphéronisé purifié et du matériel d'anode. Nos experts testent actuellement avec les fournisseurs les équipements nécessaires pour la production des produits à valeur ajoutée et finalisent le schéma de traitement. Ces étapes sont préliminaires à l'établissement d'une date plus précise sur le début de cette deuxième phase de production dans l'Usine de démonstration.

Permis

Le séquençage des demandes de permis et de certificats d'autorisation est prévu en deux phases. La première (phase 1) concerne le décapage et l'entreposage du mort terrain et la deuxième (phase 2) a trait spécifiquement à l'échantillon en vrac, l'opération de l'Usine de démonstration et à la gestion des résidus et de l'eau.

Les travaux actuels de déboisement et de décapage sont prévus à même les permis de la première phase octroyés par le gouvernement du Québec. Les travaux projetés de la deuxième phase sont conditionnels à l'obtention des autorisations et permis nécessaires. Un plan de restauration a été déposé afin d'offrir une garantie financière pour la restauration du site suite aux travaux.

Financement

Nouveau Monde a amassé le financement requis pour mener à terme les travaux de terrain ainsi que pour la préparation et la mise en place du circuit de flottation pour la production de concentré de graphite. Les investissements nécessaires pour réaliser cette première phase sont de 12,7 M$ (CAD).

Développement durable

Tant le développement du projet de l'Usine de démonstration que sa mise en fonction sont soumis aux principes rigoureux de développement durable qui encadrent toutes les activités de Nouveau Monde. Par exemple, certains volets du projet ont été développés en collaboration avec des parties prenantes du projet, dont le comité d'accompagnement. Ces échanges ont donné lieu à l'intégration de plusieurs mesures d'atténuation au projet d'Usine de démonstration dont :

L'adoption d'un calendrier de travail limitant l'impact du transport sur la circulation et le bruit, à savoir, un arrêt des travaux pendant :



les week-ends ainsi que les vendredis en après-midi et en soirée ; la période des fêtes et la semaine de relâche scolaire ; les vacances de la construction et la période de chasse à l'orignal.





L'utilisation d'abat-poussières sur la section du chemin municipal gravelé pour contrôler les poussières lors des périodes de transport.

De plus, Nouveau Monde entend maximiser les impacts positifs de son projet en favorisant les entrepreneurs locaux et l'embauche de main-d'œuvre régionale, incluant la communauté Attikameks de Manawan. Plus concrètement, le patron de dynamitage a été modifié pour réduire la granulométrie et permettre aux entrepreneurs locaux de se qualifier lors de l'appel d'offres.

Eric Desaulniers, Président et chef de la direction de Nouveau Monde commente, « Commencer la construction de notre Usine de démonstration est une étape emballante autant pour Nouveau Monde que pour nos différentes parties prenantes que sont nos employés, notre communauté d'accueil et nos actionnaires. Nous allons vraisemblablement tous bénéficier des retombées de ce projet qui commence par la première phase de production de concentré de graphite et qui se poursuivra par la production de produits à valeur ajoutés tel que du matériel de graphite de qualité batterie. »

À propos de l'Usine de démonstration

L'Usine de démonstration de Nouveau Monde sera aménagée sur une propriété industrielle à Saint-Michel-des-Saints et aura une capacité d'alimentation de minerai brut de 3,5 t/h pour produire un concentré de graphite, un graphite sphéronisé purifié ainsi qu'un graphite micronisé. Elle sera en opération sur une base de 5 jours par semaine, 24 heures par jour. Sa durée de vie opérationnelle anticipée est de deux ans. Elle sera alimentée par la minéralisation du gisement de la zone Ouest située sur la propriété de graphite Matawinie appartenant à Nouveau Monde.

Il n'est pas prévu que l'Usine de démonstration génère quelconque profits. Par contre, elle servira à :

qualifier les produits de Nouveau Monde et établir un carnet de ventes;

tester et améliorer les procédés relatifs au concentré de graphite en vue de l'opération commerciale;

développer des produits de graphite à valeur ajoutée;

tester de nouvelles techniques innovantes de gestion des résidus miniers et de restauration des sites;

débuter la formation des employés et sensibiliser la relève locale aux emplois de demain;

démystifier les opérations minières auprès de la communauté et des entrepreneurs locaux.

À propos de Nouveau Monde Graphite

Nouveau Monde a découvert en 2015 un dépôt de graphite, situé sur son bloc de claims Tony de sa propriété de graphite Matawinie. Cette découverte a mené à l'annonce des résultats d'une étude de préfaisabilité, le 25 octobre 2017. L'étude de préfaisabilité a démontré la forte rentabilité du projet avec une production projetée de 52 000 tonnes par année de concentré de graphite en flocons de haute pureté s'étendant sur une période de 27 ans. Les réserves minérales probables pour la zone Ouest du Block Tony totalisent 33,0 Mt à une teneur de 4,39 % carbone graphitique (« Cg »). Les catégories de réserves sont conformes aux normes de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole pour les ressources minérales, conformément au Règlement NI 43-101 sur l'information concernant les projets miniers. Le projet de graphite Matawinie est situé dans la municipalité de Saint-Michel-des-Saints, environ 150 km au nord de Montréal et bénéficie d'un accès direct à toute la main-d'œuvre et aux infrastructures nécessaires à l'opération, dont une source abondante d'hydro-électricité abordable et renouvelable. L'équipe de Nouveau Monde, qui cumule plus de 30 ans d'expérience récente dans le graphite, développe son projet avec le plus grand respect des communautés environnantes, tout en favorisant une faible empreinte environnementale.

L'information technique contenue dans ce communiqué a été préparé par Antoine Cloutier, géo., chef géologue de Nouveau Monde. M. Cloutier est une personne qualifiée selon le règlement 43-101.

