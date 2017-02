Nouveau Monde Graphite Inc. annonce l'octroi d'options d'achat d'actions

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 13 fév. 2017) - Nouveau Monde Graphite inc. (« Nouveau Monde » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:NOU)(OTC PINK:NMGRF)(FRANCFORT:NM9) annonce que le conseil d'administration a octroyé un total de 1 950 000 options d'achat d'actions soit un nombre de 150 000 options d'achat d'actions à chacun de Mme Nathalie Jodoin (administratrice), M. Guy Bourassa (administrateur), M. Yannick Beaulieu (administrateur), M. Pierre Renaud (administrateur), M. Jean-Philippe Aubé (administrateur), M. Michel Delsaer (administrateur) et M. Marc Prud'homme (administrateur) et un nombre de 900 000 options d'achat d'actions à des consultants. Ces options d'achat d'actions sont octroyées conformément aux termes et modalités du régime d'options d'achat d'actions actuellement en vigueur de la Société. Chaque option d'achat d'actions permet à son détenteur de souscrire une action ordinaire de la Société au prix de 0,275 $ par action ordinaire pour une durée de 5 ans à compter de la date d'octroi.

À propos de Nouveau Monde

Nouveau Monde a découvert en 2015 un dépôt de graphite, situé sur son bloc de claim Tony de sa propriété Matawinie. Cette découverte a mené à la publication en juin 2016 d'une évaluation économique préliminaire, répondant aux dispositions du règlement 43-101. L'étude a démontré la forte rentabilité du projet avec une production projetée de 50,000 tonnes par année de concentré de graphite en flocon de haute pureté s'étendant sur une période de 25,7 ans (voir le communiqué de presse daté du 22 juin 2016). Le projet est situé dans la municipalité de Saint-Michel-des-Saints, environ 120 km au nord de Montréal et bénéficie d'un accès direct à toute la main-d'œuvre et aux infrastructures nécessaires à l'opération. Nouveau Monde développe son projet avec le plus grand respect des communautés environnantes tout en misant une faible empreinte environnementale (vise un projet à émission zéro).

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarques par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.