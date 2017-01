Nouveau Monde propose un changement de nom de la société et la nomination de six nouveaux administrateurs

GATINEAU, QUÉBEC--(Marketwired - 18 jan. 2017) - Dans le cadre de la migration de la société Entreprises minières du Nouveau Monde inc., («Nouveau Monde») (TSX CROISSANCE:NOU)(OTC PINK:NMGRF)(FRANCFORT:NM9) d'une compagnie d'exploration à un développeur de mine de graphite et aspirant producteur, le conseil d'administration de la société propose un changement de dénomination sociale ainsi que la nomination de six nouveaux candidats à des postes d'administrateurs.

Le changement de nom de la société pour « Nouveau Monde Graphite inc. » ainsi que la nomination de nouveaux directeurs sera proposé lors de la prochaine assemblée générale annuelle (AGA) de Nouveau Monde. Celle-ci aura lieu le lundi 6 février 2017 à 10:00 h (heure de l'est) à l'hôtel V, 585, boulevard de la Gappe, Gatineau, Québec, Canada, J8T 8N7.

Nous invitons tous nos investisseurs et partenaires à se joindre à l'évènement. M. Desaulniers, Président et chef de la direction de Nouveau Monde, présentera les nouveaux développements du projet Matawinie de même que les étapes importantes à venir. Il abordera aussi divers aspects du marché du graphite.

Les nouveaux candidats en nomination pour un poste d'administrateur ainsi que leurs qualifications et cheminements sont énumérés ci-dessous. Veuillez noter que M. Éric Desaulniers et Mme Nathalie Jodoin, administrateurs actuels de la société, sont aussi nominés pour conserver leur poste au sein du conseil d'administration.

GUY BOURASSA :

M. Guy Bourassa a obtenu son diplôme en droit à l'Université Laval, Québec, en 1983. Il a été membre du Barreau du Québec de 1983 à octobre 2011. Durant sa carrière d'avocat, il a essentiellement travaillé auprès d'entreprises d'exploration minière québécoises. Il est président et chef de la direction de Nemaska Lithium Inc., une société en développement dans le secteur du lithium, depuis janvier 2008. Il a agi à titre de président et d'administrateur de Ressources minières Radisson Inc. de novembre 1988 à juin 1991. Il a également agi à titre de président et d'administrateur de Minéraux industriels Dufresnoy inc. de mai 1994 à novembre 1996, et à titre de secrétaire corporatif de Société minière Mazarin inc. de septembre 1991 à juin 1994. Il a préalablement occupé le poste de président et chef de la direction de Ressources Monarques inc. (maintenant Corporation Aurifère Monarques), une société d'exploration minière, de mars 2011 à octobre 2012. De juin 2004 à octobre 2007, il a été président et chef de la direction de T-Rex Véhicules inc., une société qui se spécialisait dans la construction de véhicules à trois roues.

PIERRE RENAUD :

Me Pierre Renaud, avocat conseil et chef du groupe de droit de l'environnement pour la région du Québec chez McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., possède 29 années d'expérience en droit de l'environnement. Il offre des conseils stratégiques aux clients et il les accompagne, dès le début de leurs projets, sur le plan du développement durable, de l'acceptabilité sociale, ainsi que dans le cadre des processus d'autorisation, de consultation et de participation publique, dont celui du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE). À titre de président du BAPE, de 2007 à 2012, il a été responsable de la nomination et du suivi de plus de quarante commissions d'enquête (audiences publiques et médiations) ainsi que de la production et du dépôt des rapports au ministre responsable de l'Environnement et ce, sur divers mandats. Au début de sa carrière, il a agi à titre de conseiller juridique pour le Ministère de l'Environnement du Québec et pour Hydro-Québec. Il a réalisé un stage au Secrétariat de l'ozone du Programme des Nations Unies pour l'environnement, à Nairobi, Kenya, où il a eu à travailler notamment sur le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Parallèlement à ses activités professionnelles, et pendant plus de 10 ans, il a enseigné dans le cadre du programme de maîtrise en droit environnemental à l'Université de Sherbrooke et dans le cadre du programme de baccalauréat en droit à l'Université du Québec à Montréal. En plus de coécrire deux livres sur la médiation, il a écrit plusieurs articles et rapports et a donné plus de 100 conférences et présentations sur des sujets liés à l'environnement. Membre du Barreau du Québec depuis 1987, M. Renaud possède une maîtrise en administration publique. En 2014, Me Renaud, recevait le Prix Hommage du CETEQ en reconnaissance de ses accomplissements en développement durable et de son engagement au rayonnement de l'économie verte.

MICHEL DELSAER:

M. Michel Delsaer possède plus de 45 années d'expérience dans l'organisation, la coordination, la planification, le contrôle de coûts et la gestion de projets d'envergure dans tous les champs d'activités. Son expertise est particulièrement recherchée pour l'élaboration de stratégies de développement de projet, pour l'implantation de plans d'exécution de projet et de systèmes de gestion, pour la formation en gestion de projets aux cadres supérieurs ainsi que pour l'évaluation de la performance d'un projet durant toutes les phases de son cycle de vie. M. Delsaer a participé à la formation de consortiums et de structures de gouvernance pour des projets industriels d'envergure. Depuis novembre 2011, il agit à titre de conseiller senior, gestionnaire de projet et d'entreprise du Groupe Delsaer inc. M. Delsaer a agi à titre de président du conseil d'administration de Delsaer Project Management Inc. de 2007 à 2011.

MARC PRUD'HOMME :

M. Marc Prud'homme a gradué en 1983 à l'Université Laval, Québec, avec un baccalauréat et une licence en pharmacie. Il a conséquemment été impliqué dans le développement de Familiprix, un groupe canadien de pharmaciens indépendants de janvier 1989 à juillet 2013. Depuis février 2015, il possède et participe au développement de L'Auberge du Lac Taureau. En tant qu'administrateur d'entreprise expérimenté, il pourvoit à l'accroissement de la présence touristique et des biens de cette institution et contribue donc à la réputation de Saint-Michel-des-Saints en tant que destination touristique.

JEAN-PHILIPPE AUBÉ :

M. Jean-Philippe Aubé est un comptable professionnel agréé (CPA, CA) ainsi qu'un expert en évaluation d'entreprises (EEE). Il détient un baccalauréat en commerce avec spécialisation en comptabilité de l'Université d'Ottawa et un diplôme d'études supérieures en comptabilité de l'Université du Québec en Outaouais. M. Aubé est un associé chez Sixa Capital Associés inc., une firme de consultation axée sur le financement regroupant l'expertise de plusieurs experts-conseils indépendants détenant une vaste expérience dans les domaines de l'investissement, du financement et du commerce depuis septembre 2016. M. Aubé est président de PME Performance inc., une société se spécialisant dans l'évaluation d'entreprises qu'il a fondée en janvier 2015. Auparavant, M. Aubé était associé chez PME Évaluateurs d'Entreprises inc., une firme spécialisée dans l'évaluation d'entreprises de novembre 2011 à janvier 2015.

YANNICK BEAULIEU :

M. Yannick Beaulieu est comptable professionnel agréé (CPA, CA). Il détient un baccalauréat en administration (comptabilité) ainsi qu'une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il a occupé le poste d'auditeur au sein de plusieurs firmes de comptabilité, incluant la sienne, pendant sept années, et, par la suite, M. Beaulieu a accepté le poste de contrôleur, puis le poste de chef des finances chez Verval Ltée, une société qui se spécialise dans l'enveloppe de bâtiment dans la région de Gatineau/Ottawa. Il occupe cette fonction depuis juin 2015. Depuis janvier 2011, M. Beaulieu est chargé de cours en comptabilité à temps partiel à l'Université du Québec en Outaouais. Il a également été comptable au sein de sa société de portefeuille, Y. Beaulieu CPA inc., de juin 2012 à mai 2015.

À PROPOS DE NOUVEAU MONDE

Nouveau Monde a découvert en 2015 un dépôt de graphite, situé sur son bloc de claim Tony de sa propriété Matawinie. Cette découverte a mené à la publication en juin 2016 d'une évaluation économique préliminaire, répondant aux dispositions du règlement 43-101. L'étude a démontré la forte rentabilité du projet avec une production projetée de 50,000 tonnes par année de concentré de graphite en flocon de haute pureté s'étendant sur une période de 25,7 ans (voir le communiqué de presse daté du 22 juin 2016). Le projet est situé dans la municipalité de Saint-Michel-des-Saints, environ 120 km au nord de Montréal et bénéficie d'un accès direct à toute la main-d'œuvre et aux infrastructures nécessaires à l'opération. Nouveau Monde développe son projet avec le plus grand respect des communautés environnantes tout en misant une faible empreinte environnementale (vise un projet à émission zéro).

Ce communiqué fut révisé par Éric Desaulniers, géo., MSc, président et chef de la direction de Nouveau Monde, personne qualifiée selon les dispositions du règlement 43-101.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Nouveau-Monde par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites.