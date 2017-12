Nouveau Monde publie un rapport technique concernant l'étude de préfaisabilité de sa propriété de graphite Matawinie et annonce des ajouts à son équipe technique

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS, QUÉBEC--(Marketwired - 12 déc. 2017) - Nouveau Monde Graphite Inc. (« Nouveau Monde ») (TSX CROISSANCE:NOU)(OTCQB:NMGRF)(FRANCFORT:NM9) est heureuse d'annoncer la publication du rapport technique concernant l'étude de préfaisabilité ("ÉPF") effectuée pour la Zone Ouest du bloc de claims Tony de la propriété de graphite Matawinie. Ce rapport, suivant les dispositions du règlement 43-101, décrit en détail les résultats de l'ÉPF annoncés dans le communiqué de presse daté du 25 octobre 2017. Le rapport complet intitulé «43-101 TECHNICAL PRE-FEASIBILITY STUDY REPORT FOR THE MATAWINIE GRAPHITE PROJECT», daté du 8 décembre 2017, est disponible sur SEDAR, ainsi que sur le site Web de la société par le biais de ce lien :

De plus, Nouveau Monde souhaite annoncer la nomination de trois nouveaux professionnels pour compléter son équipe technique. Ceux-ci coordonneront et soutiendront les travaux concernant l'étude de faisabilité ainsi que d'autres travaux liés au procédé minier, à la recherche et au développement de produits de graphite à valeur ajoutée ainsi qu'à la construction et à l'opérationnalisation de l'usine de démonstration (pour plus de détails, voir communiqué de presse du 4 décembre 2017).

Nouveau Monde a nommé M. Pierre Terreault, Ing., MGP, à titre de directeur principal. M. Terreault est ingénieur minier diplômé de l'École polytechnique de Montréal et titulaire d'une maîtrise en gestion de projet. Il compte plus de trente-six années d'expérience. Il a travaillé avec diverses sociétés reconnues telles qu'Osisko, Norda Stelo, Ressources Strateco, Goldcorp et Wesdome. Son expérience comprend le développement de nouvelles mines et la préparation d'études de faisabilité de même que l'ingénierie et la production minière. En tant que directeur principal, les responsabilités de M. Terreault seront de planifier et de coordonner le travail lié à l'étude de faisabilité, de mener l'étude d'impact environnemental et social de même que de coordonner la construction de l'usine de démonstration.

Nouveau Monde Graphite est également heureuse d'annoncer la nomination de M. Martin Brassard au poste de directeur de la recherche et du développement. M. Brassard détient un doctorat en génie chimique et une maîtrise en chimie. Il cumule plus de 15 années d'expérience en recherche et développement acquis dans les secteurs métallurgique et pharmaceutique. Chez Nouveau Monde, M. Brassard sera responsable de la coordination des activités de recherche et développement. Son large champ d'expertise dans les procédés hydroélectriques, électros et pyrométallurgiques sera un atout dans le développement de produits de graphite à valeur ajoutée.

Enfin, Nouveau Monde a nommé M. Eric Forget au poste de directeur des procédés et de la métallurgie. M. Forget est diplômé de l'École polytechnique de Montréal en tant qu'ingénieur en science des matériaux avec une spécialisation en procédés métallurgiques. Avant de se joindre à Nouveau Monde, M. Forget a travaillé dans l'industrie des semi-conducteurs en tant qu'ingénieur des procédés et, au cours des neuf dernières années, il a été consultant pour BBA. Au sein de BBA, il a dirigé diverses études dans le domaine minier (fer, or, lithium, etc.) et développé l'ingénierie détaillée d'usines existantes. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions chez Nouveau Monde, M. Forget sera responsable de l'ingénierie détaillée, de la construction, de la mise en service et de l'exploitation de l'usine de démonstration. M. Forget se concentrera sur le processus commercial et la conception de l'usine à chaque étape de son développement pour les deux prochaines années. M. Forget travaillera également en étroite collaboration avec le groupe de travail sur l'étude d'un projet minier sobre en carbone (carboneutre).

À propos de Nouveau Monde Graphite

Nouveau Monde a découvert en 2015 un dépôt de graphite, situé sur son bloc de claims Tony de sa propriété de graphite Matawinie. Cette découverte a mené à l'annonce des résultats d'une étude de préfaisabilité, le 25 octobre 2017. L'étude de préfaisabilité a démontré la forte rentabilité du projet avec une production projetée de 52 000 tonnes par année de concentré de graphite en flocons de haute pureté s'étendant sur une période de 27 ans. Les réserves minérales probables pour la zone Ouest du Block Tony totalisent 33,0 Mt à une teneur de 4,39 % carbone graphitique (« Cg »). Les catégories de réserves sont conformes aux normes de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole pour les ressources minérales, conformément au Règlement NI 43-101 sur l'information concernant les projets miniers. Le projet de graphite Matawinie est situé dans la municipalité de Saint-Michel-des-Saints, environ 150 km au nord de Montréal et bénéficie d'un accès direct à toute la main-d'œuvre et aux infrastructures nécessaires à l'opération, dont une source abondante d'hydro-électricité abordable et renouvelable. L'équipe de Nouveau Monde, qui cumule plus de 30 ans d'expérience récente dans le graphite, développe son projet avec le plus grand respect des communautés environnantes, tout en favorisant une faible empreinte environnementale.

L'information technique contenue dans ce communiqué a été préparée par Antoine Cloutier, géo., chef géologue de Nouveau Monde. M. Cloutier est une personne qualifiée selon le règlement 43-101.

