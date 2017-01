Nouveaux logements abordables pour les familles monoparentales et les personnes seules

LABRADOR CITY, TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR--(Marketwired - 24 jan. 2017) - Les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador ont investi dans la création de logements abordables au Labrador. Les dix nouveaux logements aménagés profiteront à des familles monoparentales et à des personnes seules ayant besoin d'un logement avec services de soutien.

Yvonne Jones, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires autochtones et du Nord et députée fédérale du Labrador, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que l'honorable Sherry Gambin-Walsh, ministre des Enfants, des Aînés et du Développement social et ministre responsable de la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Faits en bref :

Les gouvernements fédéral et provincial ont versé une contribution de plus de 1 870 000 $ en vertu de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable.

L'ensemble a également reçu 80 000 $ dans le cadre de la Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance (SPLI).

Depuis le lancement de la SPLI, près de 35 000 Canadiens sans abri ou à risque de le devenir ont bénéficié d'occasions d'éducation et de formation, plus de 34 000 ont reçu de l'aide pour trouver un emploi, plus de 6 000 nouveaux lits ont été créés, et plus de 82 000 personnes ont reçu de l'aide pour se trouver un logement stable.

L'ensemble a également reçu 480 000 $ au titre du Fonds provincial d'aide aux sans-abri.

Le projet a vu le jour grâce à la Labrador West Housing and Homelessness Coalition (LWHHC).

Citations :

« Notre gouvernement offre aux Canadiens des logements abordables et sûrs, mais aussi les emplois et les débouchés qui leur permettront de soutenir et de dynamiser leurs collectivités. Nous sommes fiers de soutenir la création de ces logements abordables qui contribueront à améliorer le bien-être général des familles de Labrador City. » - Yvonne Jones, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires autochtones et du Nord et députée fédérale du Labrador

« L'aménagement de ces nouveaux logements témoigne de la véritable valeur des partenariats. En travaillant de concert avec tous les ordres de gouvernement et nos partenaires de la collectivité, nous avons créé des logements sûrs et abordables pouvant offrir de plus grandes possibilités à un plus grand nombre de familles monoparentales et de personnes seules de notre province. » - L'honorable Sherry Gambin-Walsh, ministre des Enfants, des Aînés et du Développement social et ministre responsable de la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador

« La LWHHC est ravie de voir le travail acharné et la détermination de tous ses bénévoles porter leurs fruits, avec l'ouverture de Courtyard Place. Notre personnel sur place offre des services de soutien complets, notamment un soutien au logement, un programme de cuisine communautaire et des ateliers d'apprentissage, tant à nos locataires qu'aux collectivités de Labrador West. » - Noreen Careen, coprésidente, Labrador West Housing and Homelessness Coalition

Liens connexes

Restez branché

